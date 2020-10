American Airlines annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2020

American Airlines Group ha riportato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre 2020. Le entrate sono pari a 3,2 miliardi di dollari, in calo del 73% su base annua. Pretax loss nel terzo trimestre pari a 3,1 miliardi di dollari. Escludendo i net special items, la pretax loss è pari a 3,6 miliardi di dollari.

Net loss del terzo trimestre pari a 2,4 miliardi di dollari, o ($4,71) per azione. Escludendo i net special items, la perdita netta si attesta a 2,8 miliardi di dollari, o ($5,54) per azione. La compagnia ha concluso il terzo trimestre con circa 13,6 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile.

“Durante il terzo trimestre abbiamo preso provvedimenti per ridurre i costi, rafforzare la posizione finanziaria e garantire che i nostri clienti tornino a viaggiare con fiducia”, ha affermato Doug Parker, Presidente e CEO di American Airlines. “Il team di American Airlines sta facendo un lavoro straordinario prendendosi cura dei nostri clienti durante il periodo più impegnativo nella storia del nostro settore. Abbiamo una lunga strada da percorrere e il nostro team rimane pienamente impegnato e concentrato non solo sulla gestione della pandemia, ma anche sull’assicurarci di essere preparati per quando la domanda tornerà. Siamo fiduciosi che i continui sforzi del nostro team e le azioni che abbiamo intrapreso guideranno la fiducia dei clienti e rafforzeranno la compagnia per il futuro”.

Per garantire la sicurezza e il benessere dei membri del suo team e dei clienti, American ha intrapreso diverse iniziative di pulizia e sicurezza sanitaria. La compagnia ha anche fornito ai propri clienti ulteriore flessibilità.

American continua a intraprendere azioni aggressive per ridurre i costi e preservare il cash. La compagnia aerea stima di aver rimosso circa 17 miliardi di dollari dai suoi budget operativi e di capitale per il 2020. Ciò è stato ottenuto principalmente grazie ai risparmi sui costi derivanti dalla riduzione dei voli. Ha inoltre rimosso più di 150 aeromobili dalla sua flotta tramite ritiri anticipati o collocando gli aeromobili in depositi temporanei. Oltre ai ritiri precedentemente annunciati dei Boeing 757, Boeing 767, Embraer E190, Airbus A330-300, Bombardier CRJ-200 e alcuni altri aeromobili regionali, la compagnia ha recentemente deciso di ritirare definitivamente tutti i 15 suoi Airbus A330-200.

Ha inoltre raggiunto un accordo con Boeing per garantirsi il diritto di differire le consegne di 18 aeromobili 737 MAX programmate nel 2021 e dal 2022 al 2023 e 2024. La compagnia ha inoltre finalizzato una serie di sale-leaseback transactions per finanziare le restanti consegne di aeromobili Airbus A321 nel 2021. Di conseguenza, American ora ha il finanziamento garantito per tutte le sue consegne programmate fino al 2021.

La compagnia ha preso la difficile decisione di ridurre l’organico in assenza di un’estensione del CARES Act Payroll Support Program (PSP). In totale, più di 20.000 membri del team hanno optato per un congedo anticipato o un congedo di lunga durata e 19.000 membri del team sono stati licenziati a partire dal primo ottobre. La compagnia, insieme ai suoi partner sindacali, continua a lottare in modo aggressivo per un’estensione del PSP: ciò consentirebbe alla compagnia aerea di riprendere i dipendenti licenziati e il servizio nei mercati di piccole e medie dimensioni che hanno sofferto senza l’estensione dei fondi.

Oltre a ridurre le sue spese operative e in conto capitale, American continua a rafforzare la sua posizione di liquidità. Ha finalizzato un contratto di prestito di 5,5 miliardi di dollari con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti attraverso il programma di prestito CARES Act. In ottobre ha aumentato la sua capacità di prestito attraverso il programma a 7,5 miliardi di dollari.

American ha visto miglioramenti nella domanda passeggeri e nei load factor durante il terzo trimestre, ma entrambi continuano a essere significativamente al di sotto dei livelli del 2019. La compagnia continuerà a far corrispondere la sua capacità con le tendenze delle prenotazioni osservate e attualmente prevede che la capacità del quarto trimestre diminuirà di oltre il 50% anno su anno, con una long-haul international capacity in calo di circa il 75% anno su anno.

(Ufficio Stampa American Airlines)