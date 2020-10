Austrian Airlines: trial per rapid Covid-19 Antigen Tests a Vienna Airport

Austrian Airlines ha avviato i primi trials per l’utilizzo di rapid Covid-19 antigen tests in stretta collaborazione con l’aeroporto di Vienna. Nella fase iniziale, tutti i passeggeri del volo OS 229 per Berlino avranno l’opportunità di effettuare un test rapido prima della partenza, nel periodo dal 23 ottobre all’8 novembre 2020, inizialmente. I test sono gratuiti e vengono effettuati su base volontaria.

A tal fine, l’aeroporto di Vienna ha allestito un testing center nell’area check-in del Terminal 3. Dopo aver sostenuto il test, i passeggeri riceveranno i risultati entro 10-15 minuti. La carta di imbarco viene attivata solo se l’esito del test è negativo, consentendo al passeggero di accedere all’area di sicurezza e al varco. Se i risultati del test sono positivi, il passeggero interessato sarà assistito dal servizio medico dell’aeroporto al fine di chiarire completamente le condizioni mediche dell’individuo. Ulteriori passaggi saranno specificati con le autorità sanitarie responsabili. In questo caso, il passeggero potrà riprenotare o cancellare gratuitamente il suo volo Austrian Airlines.

“L’aereo è già il mezzo di trasporto più sicuro nel settore del trasporto pubblico. Tuttavia, vogliamo fare un ulteriore passo avanti e rendere i viaggi in aereo ancora più sicuri”, afferma Jens Ritter, COO di Austrian Airlines, spiegando l’obiettivo del progetto.

L’elevato numero di restrizioni ai viaggi ha reso difficile per gli aeroporti e le compagnie aeree garantire operazioni di volo stabili negli ultimi mesi. Per questo motivo, in collaborazione con l’aeroporto di Vienna, Austrian Airlines ha definito l’obiettivo di mostrare come si possano integrare i test rapidi nella catena di viaggio dei passeggeri. Lufthansa Group sta lavorando con i partner su processi che consentono la mobilità intercontinentale e la libertà di viaggiare, anche durante la pandemia, mantenendo la protezione della salute. I risultati ottenuti dalle operazioni di test a Vienna saranno integrati nel progetto complessivo implementato dal Gruppo.

“Dobbiamo smantellare le barriere create dal coronavirus negli ultimi mesi, sottolinea il COO Ritter. “Per il futuro, il nostro obiettivo è ottenere un corrispondente allentamento delle restrizioni di viaggio. Tuttavia, per prima cosa miriamo a mostrare come può funzionare un programma di test mirato”. Se le prove si consolidano, i test potrebbero essere offerti su una scala più ampia.

I passeggeri saranno informati sulla possibilità di test prima della partenza tramite un’e-mail preflight e un invito al check-in. Al momento, il test rapido non sostituisce i test PCR prescritti dalle autorità sanitarie. Ciò significa che tutti i passeggeri devono continuare a rispettare le normative locali sull’ingresso. Resta in vigore l’obbligo di indossare maschere a bordo dei voli Austrian Airlines così come negli aeroporti.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)