Bombardier annuncia la data di chiusura e le condizioni della vendita del suo Aerostructures Business a Spirit AeroSystems Holding

Bombardier ha annunciato oggi di aver stipulato un amended definitive agreement per vendere il suo aerostructures business a Spirit AeroSystems Holding, Inc. (Spirit), sostenendo la decisione strategica di Bombardier di riposizionarsi come pure-play business aircraft company.

Questa transazione si chiuderà il 30 ottobre 2020 poiché tutte le condizioni di chiusura sono state soddisfatte. In base all’accordo modificato, Spirit acquisirà le aerostructures activities e le aftermarket services operations di Bombardier a Belfast, Regno Unito; Casablanca, Marocco; la sua aerostructures maintenance, repair and overhaul (MRO) facility in Dallas, USA per un corrispettivo in contanti di $275 milioni, l’assunzione di passività di Spirit, inclusi anticipi rimborsabili dal governo e obblighi pensionistici, del valore di $824 milioni, nonché alcuni aggiustamenti.

“L’annuncio di oggi segna un’altra pietra miliare verso il raggiungimento del nostro obiettivo strategico di riposizionare Bombardier come pure-play business jet company”, afferma Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc. “Siamo molto entusiasti del nostro futuro come azienda più focalizzata. I proventi di questa transazione e della vendita in sospeso di Bombardier Transportation rafforzano la nostra liquidità e ci consentono di iniziare a rimodellare la nostra struttura di capitale e affrontare le sfide di bilancio, in modo da poter raggiungere il pieno potenziale dei nostri dipendenti incredibilmente talentuosi e del nostro industry leading business jet portfolio”.