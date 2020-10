oneworld nominata Best Airline Alliance ai Business Traveller Awards

oneworld è stata ancora una volta nominata Best Airline Alliance ai Business Traveller Awards 2020, portando a casa il premio per l’ottavo anno consecutivo.

Con i vincitori scelti dai lettori della rivista Business Traveller, i premi hanno riconosciuto i fornitori di viaggi e ospitalità preferiti dal settore.

A nome dell’alleanza, il Chief Transformation Officer di oneworld, Rishi Kapoor ha ritirato personalmente il premio a Londra dal Panacea Media Managing Director, Julian Gregory. Panacea Media, con sede a Londra, è l’editore di Business Traveller.

Anche le compagnie aeree membri di oneworld British Airways e Qatar Airways sono state nominate vincitrici dei Business Traveller Awards 2020, con ogni compagnia aerea che ha ricevuto cinque premi.

British Airways è stata premiata con i riconoscimenti Best Short-Haul Carrier, Best Frequent Flyer Programme, Best Airport Lounge (Concorde Room a London Heathrow Terminal 5), Best New Seat e Best Travel App.

Qatar Airways è stata nominata vincitrice dei riconoscimenti Best Airline, Best Long-Haul Airline, Best Business Class, Best Middle Eastern Airline e Best Inflight Food and Beverage.

Per visualizzare l’elenco completo dei vincitori dei premi Business Traveller 2020, visitare https://businesstravellerawards.co.uk/.

(Ufficio Stampa oneworld)