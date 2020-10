ACI e Amadeus celebrano i migliori aeroporti del mondo

Airports Council International (ACI) World e il partner strategico Amadeus hanno celebrato i vincitori degli Airports Service Quality awards di quest’anno, che rappresentano i migliori aeroporti del mondo per la customer experience.

I premi ASQ di ACI riconoscono e premiano i migliori aeroporti del mondo – secondo l’opinione dei loro clienti – e offrono l’opportunità di celebrare l’impegno degli aeroporti di tutto il mondo per migliorare continuamente la customer experience in un momento in cui questo non è mai stato più importante.

“Poiché gli aeroporti di tutto il mondo continuano a navigare nella pandemia COVID-19 e pianificano una ripresa, sarà fondamentale soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti e rassicurarli sul fatto che l’esperienza del cliente è stata adattata alle loro aspettative. La suite di soluzioni ASQ fornisce un metodo affidabile per rispondere alle mutevoli esigenze dei passeggeri attraverso una visione a 360 gradi della gestione dell’esperienza del cliente”, afferma ACI World.

“Mentre l’industria aeronautica continua la sua ripresa dalla pandemia COVID-19, è importante celebrare quegli aeroporti che ascoltano meglio i passeggeri e personalizzano l’esperienza del cliente per soddisfare le loro esigenze”, ha detto Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “I premi ASQ riflettono l’impegno degli aeroporti per migliorare l’esperienza dei passeggeri e rappresentano il massimo riconoscimento possibile per la customer experience per gli operatori aeroportuali di tutto il mondo. Nel consegnare i premi di quest’anno, siamo grati al nostro partner Amadeus per il loro supporto nell’aiutare a celebrare gli aeroporti che danno la priorità all’esperienza di viaggio per i passeggeri, in un momento in cui la voce del passeggero non è mai stata così importante. Continuiamo anche l’evoluzione dei premi ASQ stessi con domande sulla salute e l’igiene aggiunte al prossimo round di premi che sarà annunciato il prossimo anno”.

Bruno Spada, Executive Vice President Airport IT di Amadeus, ha commentato: “La spinta degli aeroporti a mettere sempre più i passeggeri al centro di tutto ciò che fanno è tempestiva e appropriata. In Amadeus, anche i passeggeri sono al centro della nostra attività, ci ispirano a creare soluzioni che consentono agli aeroporti di essere più flessibili, agili e adattabili. Pertanto, siamo estremamente orgogliosi di unirci ad ACI nel riconoscere il lavoro e gli sforzi degli aeroporti nel definire nuovi standard nell’esperienza passeggeri. Siamo pienamente impegnati a supportare gli aeroporti per adattarsi rapidamente e dinamicamente ai cambiamenti del mercato e per fornire i migliori servizi possibili ai passeggeri. Offrire processi aeroportuali sicuri, privi di stress e senza contatto è fondamentale per far viaggiare di nuovo il mondo e questi premi aiuteranno a mostrare alcuni dei migliori esempi del settore. Facciamo parte dello sforzo collettivo del settore per ricostruire se stesso, più forte e più resiliente che mai”.

I premi riconoscono quegli aeroporti in tutto il mondo che offrono la migliore customer experience secondo l’opinione dei propri passeggeri. Quest’anno, sono stati 140 i premi vinti da 84 singoli aeroporti, il numero più alto mai ricevuto.

(Ufficio Stampa ACI World)