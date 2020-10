Boeing comunica i risultati del terzo trimestre 2020

The Boeing Company ha registrato un fatturato nel terzo trimestre di $14,1 miliardi (-29%), una perdita GAAP per azione di ($0,79) e una perdita core per azione (non-GAAP) di ($1,39), riflettendo il minor volume di consegne di aeromobili commerciali e servizi principalmente dovuto a COVID-19. Boeing ha registrato un operating cash flow di ($4,8) miliardi.

“La pandemia globale ha continuato ad aumentare la pressione sulla nostra attività in questo trimestre e ci stiamo allineando a questa nuova realtà gestendo da vicino la nostra liquidità e trasformando la nostra azienda in modo che sia più nitida, più resiliente e più sostenibile a lungo termine”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing President and Chief Executive Officer. “Il nostro portafoglio diversificato, compresi i nostri servizi governativi, la difesa e i programmi spaziali, continua a fornirci una certa stabilità mentre ci adattiamo e ricostruiamo per quando avremo superato la pandemia. Rimaniamo concentrati sulla salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e delle loro comunità. Sono orgoglioso della dedizione e dell’impegno che i nostri team hanno dimostrato in questo ambiente difficile. Nonostante i venti contrari a breve termine, rimaniamo fiduciosi nel nostro futuro a lungo termine e siamo concentrati sul sostenere investimenti critici nel nostro business e le azioni significative che stiamo intraprendendo per rafforzare la nostra cultura della sicurezza, migliorare la trasparenza e ricostruire la fiducia”.

Seguendo la guida delle autorità di regolamentazione globali, Boeing ha compiuto progressi costanti verso il ritorno in servizio sicuro del 737 MAX, inclusi rigorosi voli di certificazione e convalida condotti dalla Federal Aviation Administration, da Transport Canada e dalla European Union Aviation Safety Agency. Anche il Joint Operational Evaluation Board, composto da autorità dell’aviazione civile di Stati Uniti, Canada, Brasile e Unione europea, ha condotto le sue valutazioni sull’updated crew training. Il 737 MAX ha ora completato circa 1.400 voli di test e controllo e più di 3.000 ore di volo mentre procede attraverso il processo di certificazione completo.

Per adattarsi agli impatti di mercato di COVID-19 e posizionare l’azienda per il futuro, Boeing ha continuato la sua trasformazione aziendale in cinque aree chiave tra cui la sua impronta infrastrutturale, struttura organizzativa e generale, portafoglio e mix di investimenti, salute della supply chain ed eccellenza operativa. Mentre la società ridimensiona le sue operazioni per allinearsi alle realtà del mercato, Boeing prevede di continuare ad abbassare i livelli complessivi di personale attraverso riduzioni volontarie e involontarie della forza lavoro e ha registrato ulteriori costi di licenziamento nel terzo trimestre.

Il fatturato del terzo trimestre di Commercial Airplanes è sceso a $3,6 miliardi (-56%), riflettendo un volume di consegne inferiore principalmente a causa degli impatti del COVID-19, nonché dei 787 quality issues e delle relative rilavorazioni. Il margine operativo del terzo trimestre è sceso al (38,1)%, principalmente a causa di un volume di consegne inferiore, nonché di 590 milioni di dollari di costi di produzione anormali relativi al programma 737.

Commercial Airplanes ha aggiunto l’ultimo 777X flight test airplane al programma di test e il motore GE9X ha ricevuto la certificazione FAA. A ottobre la società ha deciso di consolidare la produzione del 787 in South Carolina a metà del 2021, il che non ha avuto un impatto finanziario significativo sul programma nel terzo trimestre. Commercial Airplanes ha consegnato 28 aeroplani durante il trimestre (-55%) e il portafoglio ordini includeva oltre 4.300 aeroplani per un valore di 313 miliardi di dollari.

I ricavi del terzo trimestre di Defense, Space & Security sono diminuiti a 6,8 miliardi di dollari (-2%). Il margine operativo del terzo trimestre è sceso al 9,2%, riflettendo una performance meno favorevole, inclusa una $67 million KC-46A Tanker charge.

I ricavi del terzo trimestre di Global Services sono diminuiti a 3,7 miliardi di dollari (-21%), guidati da un volume di servizi inferiore a causa del COVID-19, parzialmente compensato da un volume di servizi governativi più elevato. Il margine operativo del terzo trimestre è sceso al 7,3% principalmente a causa del minor volume di servizi commerciali e dei costi aggiuntivi di licenziamento.

Il presidente e CEO di Boeing Dave Calhoun ha condiviso oggi il seguente messaggio con i dipendenti, parlando dei risultati del terzo trimestre dell’azienda: “In questo trimestre, abbiamo compiuto importanti progressi lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione globali sugli sforzi di certificazione del 737. Abbiamo anche introdotto un sistema di gestione della sicurezza (SMS) completo, che incorpora le molte lezioni apprese dalle indagini interne ed esterne che circondano il MAX e guida ulteriormente i nostri sforzi per la sicurezza e la qualità in tutta l’azienda.

Poiché oggi condividiamo i nostri risultati finanziari del terzo trimestre, i profondi impatti del COVID-19 sul mercato dell’aviazione commerciale e sulla nostra attività si riflettono in minori entrate, utili e flussi di cassa rispetto a questo periodo dell’anno scorso. I nostri sforzi complessivi per la continuità aziendale e la diversità della nostra base di clienti, inclusi i nostri clienti governativi, della difesa e dello spazio, hanno fornito un certo sollievo mentre prendevamo decisioni difficili e mantenevamo i nostri impegni.

Dall’inizio della pandemia all’inizio di quest’anno, abbiamo aumentato la liquidità, ridotto la spesa, semplificato le strutture di rendicontazione e abbassato drasticamente i tassi di produzione commerciale. Stiamo anche trasformando Boeing rimodellando la nostra infrastruttura, razionalizzando la nostra struttura organizzativa e generale, riequilibrando il nostro portafoglio e il nostro mix di investimenti e rafforzando la salute della nostra supply chain. Oltre a questi sforzi, abbiamo ridefinito le priorità e reimpostato la nostra spesa in ricerca e sviluppo per assicurarci di essere ben posizionati per una forte ripresa.

Mentre ci allineiamo alle realtà del mercato, le nostre unità e funzioni aziendali stanno prendendo attentamente decisioni in materia di personale per dare priorità a natural attrition e stabilità al fine di limitare l’impatto sul nostro personale e sulla nostra azienda. Prevediamo una forza lavoro di circa 130.000 dipendenti entro la fine del 2021. Durante questo processo, comunicheremo con voi in ogni fase del percorso.

Le nostre priorità rimangono le stesse: rafforzare la nostra cultura, migliorare la trasparenza, instillare l’eccellenza operativa, ricostruire la fiducia e garantire sempre i più elevati standard di sicurezza e qualità. Lavorando insieme e concentrandoci su queste priorità, emergeremo come un’azienda più forte, posizionata in modo competitivo per mantenere i nostri impegni nei confronti dei clienti e realizzare nuove opportunità”.

