Kuwait Airways prende in consegna i primi due Airbus A330neo

Kuwait Airways, il vettore nazionale del Kuwait, ha ricevuto i primi due aeromobili Airbus A330neo. Questi sono i primi di otto A330neo ordinati dal vettore, che attualmente opera una flotta di 15 aeromobili Airbus composta da sette A320ceo, tre A320neo e cinque A330ceo.

Questa consegna è anche la prima A330-800 delivery da parte di Airbus. L’aeromobile widebody di nuova generazione è l’ultimo arrivato nella gamma di prodotti Airbus, a evidenziare la strategia dell’azienda di continuare ad offrire ai suoi vettori clienti una maggiore efficienza operativa e un comfort superiore per i passeggeri con piattaforme tecnologiche di ultima generazione.

Il presidente di Kuwait Airways, il capitano Ali Mohammad Al-Dukhan, ha dichiarato: “Kuwait Airways è orgogliosa della sua continua relazione e cooperazione con Airbus negli ultimi quattro decenni. La consegna dei primi due A330neo è un’altra pietra miliare significativa per Kuwait Airways mentre progrediamo verso i nostri obiettivi e l’attuazione della nostra strategia di sviluppo della flotta. L’introduzione degli A330neo nella nostra flotta in espansione rafforza la posizione di Kuwait Airways come compagnia aerea di primo piano nel settore dell’aviazione regionale e globale. Poiché stiamo rivedendo continuamente le nostre esigenze per fornire servizi eccellenti, combinati con comfort e sicurezza durante ogni volo, l’arrivo dell’A330neo inizia una nuova fase nei servizi che forniamo ai nostri passeggeri a bordo, oltre a un trasporto aereo efficiente e confortevole”.

L’A330neo di Kuwait Airways ospiterà comodamente 235 passeggeri, con 32 fully-flat beds in Business Class e 203 posti in Economy Class, offrendo allo stesso tempo large cargo hold capable per accogliere generose franchigie per i bagagli dei passeggeri.

“L’A330neo è l’aereo giusto per Kuwait Airways in questi tempi difficili. Questo prodotto unico è perfetto per l’ambizione di Kuwait Airways di espandere la propria rete nel modo più efficiente e versatile”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. “Con il suo Airspace best-in-class cabin comfort, l’aereo diventerà presto il preferito dei passeggeri. Grazie al suo alto livello di commonality e ai vantaggi in termini di costi, l’A330neo si integrerà facilmente ed efficacemente nell’attuale flotta di A320, A330 e nella futura flotta A350 di Kuwait Airways”.

L’A330neo è un aeromobile di nuova generazione, che si basa sulle caratteristiche del popolare A330 e sfrutta la tecnologia sviluppata per l’A350. Dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 e di una nuova ala con increased span and A350 XWB-inspired Sharklets, l’A330neo offre un notevole livello di efficienza. Equipaggiato con la cabina Airspace, l’A330neo offre un’esperienza unica per i passeggeri con maggiore spazio a disposizione e un sistema di intrattenimento a bordo e connettività di ultima generazione.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)