News Brevi – 30.10.2020

SWISS NOMINATA “BEST AIRLINE FOR BUSINESS TRAVELLERS IN EUROPE” – Swiss International Air Lines (SWISS) si è guadagnata un ulteriore premio importante – il suo 14° – dal Business Traveller magazine. L’ultima distinzione di questo tipo per la compagnia è un altro primo posto nella categoria ‘Best Airline for Business Travellers in Europe’. I riconoscimenti si basano su un sondaggio di oltre 3.000 persone. “Siamo molto lieti di esserci guadagnati questo prestigioso riconoscimento in quello che per noi è un segmento di clienti chiave”, afferma Tamur Goudarzi Pour, SWISS Chief Commercial Officer. “Lo vediamo prima di tutto come un tributo a tutti i nostri dipendenti SWISS che continuano a svolgere un lavoro eccezionale in questi tempi estremamente difficili, sia dietro le quinte che in contatto diretto con i nostri clienti”.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE PER HALLOWEEN – Ryanair lancia oggi (venerdì 30 ottobre) un’offerta per Halloween, con posti a 9,99€, valida per viaggi fino a fine dicembre. Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Abbiamo lanciato un’altra promozione che vi lascerà senza parole, offrendo tariffe a €9,99 su tantissimi posti per viaggiare fino a fine dicembre. I clienti possono prenotare i voli a questi prezzi per viaggiare fino alla fine del 2020 entro la mezzanotte del 31 ottobre. Invitiamo i clienti a collegarsi rapidamente al sito www.ryanair.com per prenotare prima che queste offerte spariscano”.

BOMBARDIER CONFERMA LA CHIUSURA DELL’AEROSTRUCTURE BUSINESS TRANSACTION – Il 30 ottobre 2020 è entrata in vigore la chiusura dell’aerostructure business transaction precedentemente annunciata tra Bombardier Inc. e Spirit AeroSystems Holding, Inc. (leggi anche qui). Spirit ora possiede le Bombardier aerostructures activities e le aftermarket services operations in Belfast, U.K.; Casablanca, Marocco; l’aerostructures maintenance, repair and overhaul (MRO) facility in Dallas, U.S, in cambio di un corrispettivo in contanti di $275 milioni, l’assunzione di passività, inclusi anticipi rimborsabili dal governo, obblighi pensionistici, nonché alcuni aggiustamenti agli accordi commerciali. Il valore totale della transazione è di circa $1,2 miliardi.

SWISS TORNA TERMPORANEAMENTE A NIS, SERBIA – Nell’ambito dei suoi continui sforzi per soddisfare la domanda di viaggi aerei nonostante le restrizioni di viaggio attualmente in vigore, SWISS ripristinerà temporaneamente il servizio tra Zurigo e Niš, nella Serbia meridionale, per il periodo di Natale e Capodanno. Questi voli sono principalmente rivolti ai viaggiatori che desiderano visitare amici e parenti durante il periodo di fine anno. Il servizio sarà fornito da e per Niš sabato 19 dicembre, domenica 27 dicembre e sabato 2 gennaio. I voli saranno operati per conto di SWISS da Helvetic Airways in base a un contratto di wet lease. L’aereo utilizzato sarà un Embraer E190-E2, che può ospitare 110 passeggeri. I voli sono ora disponibili per la prenotazione.

I LEADER ICAO SI RIVOLGONO AI MINISTRI DELLA SALUTE, DEI TRASPORTI E DEL TURISMO DEL NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI – Nell’ambito di un importante evento di due giorni che riunisce ICAO North and Central American e i Caribbean Directors General of Civil Aviation, con i rispettivi ministri della salute, dei trasporti e del turismo, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e l’ICAO Secretary General Fang Liu hanno fornito importanti aggiornamenti sulle ultime priorità riguardanti il trasporto aereo internazionale e COVID-19. Sciacchitano ha aggiornato gli alti funzionari locali sui progressi e le priorità che circondano le imminenti modifiche alle Take-off pandemic response Guidelines, che erano state originariamente emesse dall’ICAO Council’s Aviation Recovery Task Force (CART) all’inizio di giugno. “Utilizzando i dati e il monitoraggio estesi realizzati dai vostri Stati in coordinamento con ICAO, gli ultimi aggiornamenti alle Linee guida CART si concentrano sui progressi tecnologici e medici in evoluzione nella lotta contro COVID-19, nonché sul feedback ricevuto”. Fang Liu ha sottolineato tutto ciò che l’agenzia ha intrapreso per sostenere i paesi e il settore del trasporto aereo, rammaricandosi del fatto che, nonostante il significativo coordinamento che ICAO ha contribuito a raggiungere tra le nazioni, gli impatti di COVID-19 hanno ancora portato a restrizioni catastrofiche nel movimento globale di persone e merci. “Questi fattori sottolineano l’importanza fondamentale del sostegno finanziario pubblico per gli operatori del trasporto aereo e le autorità di regolamentazione in questo momento”, afferma.

DELTA SEMPRE PIU’ IMPEGNATA A SERVIRE LE COMUNITA’ CHE HANNO BISOGNO DI SOSTEGNO – Delta sta donando più di 1 milione di coperte ad agenzie di servizi sociali e organizzazioni di soccorso in caso di calamità. La compagnia inoltre sta fornendo più di 75.000 amenity kits a gruppi di sostegno che aiutano la popolazione di Beirut a seguito dell’esplosione di agosto, ospedali che combattono COVID-19 e organizzazioni che rispondono a incendi e uragani. Dalla donazione di oltre 1 milione di libbre di cibo in tutto il mondo alla donazione di amenity kits e prodotti per la cura personale in eccesso a coloro che ne hanno bisogno, le persone Delta cercano continuamente opportunità per servire le comunità in cui vivono e lavorano. “Sono costantemente sbalordito dalla capacità del nostro personale di vedere opportunità per restituire qualcosa e lavorare instancabilmente per servire le comunità di tutto il mondo”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer.

BOEING SOSTIENE LE COMUNITA’ INDIGENE NEGLI STATI UNITI – Boeing ha impegnato 1,3 milioni di dollari per sostenere le comunità indigene negli Stati Uniti. “Riconosciamo il tributo alle comunità di nativi americani e indigeni da secoli di ingiustizia e prendiamo sul serio il nostro ruolo nel sostenere l’istruzione e lo sviluppo in queste comunità”, ha affermato Marc Allen, Boeing’s chief strategy officer, senior vice president of Strategy and Corporate Development and enterprise executive sponsor of the Boeing Native American Network. “L’entusiasmante annuncio di oggi continua i nostri sforzi di lunga data per aumentare l’equità e le opportunità nelle comunità in cui vivono e lavorano i nostri dipendenti”. I nuovi investimenti si basano sull’impegno pluriennale precedentemente annunciato dalla società per combattere il razzismo e promuovere l’equità razziale e la giustizia sociale a tutti i livelli.

BRITISH AIRWAYS: VIDEO SULLE MISURE COVID-19 A TERRA E A BORDO – British Airways ha rilasciato un video che evidenzia le misure introdotte in aeroporto e a bordo per mantenere i clienti al sicuro durante la pandemia. Nel video, l’Head of Global Sales Mark Muren intervista il dottor Mike Harrigan, responsabile medico di British Airways, sulle misure in atto. Discutono anche delle ultime ricerche di IATA che hanno dimostrato che dall’inizio del 2020 sono stati segnalati solo 44 casi di COVID-19 in cui si pensa che la trasmissione sia stata associata a un volo (che include casi confermati, probabili e potenziali). Nello stesso periodo hanno viaggiato circa 1,2 miliardi di passeggeri, il che è solo un caso ogni 27 milioni di viaggiatori.

SAS: CAMBIAMENTI NEL NUMERO DI AZIONI – SAS, come precedentemente annunciato, ha implementato con successo il piano di ricapitalizzazione ed effettuato emissioni di azioni per un totale di 6.883.620.656 azioni ordinarie. Le 1.729.170.833 azioni ordinarie sottoscritte nell’emissione diretta ai governi di Svezia e Danimarca e le altre azioni ordinarie sottoscritte nell’emissione, sono state registrate presso lo Swedish Companies Registration Office nell’ottobre 2020. Il numero di azioni e voti in SAS è quindi aumentato di 6.877.479.859. Le nuove azioni ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni al Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen e Oslo Børs il 3 novembre 2020 e non potranno essere negoziate prima di tale data. Le restanti 6.140.797 azioni ordinarie sottoscritte nell’emissione dei diritti dovrebbero essere registrate presso lo Swedish Companies Registration Office all’inizio di novembre 2020. Prima dell’attuazione del piano di ricapitalizzazione, c’erano in totale 382.582.551 azioni in SAS, di cui tutte azioni ordinarie, corrispondenti a 382.582.551 voti. Al 30 ottobre 2020, c’erano in totale 7.260.062.410 azioni di SAS, di cui tutte azioni ordinarie, corrispondenti a 7.260.062.410 voti.