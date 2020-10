Il CFM56-2 Upgrade ha portato notevoli benefici per l’USAF

Fino a settembre 2020, la U.S. Air Force (USAF) aveva installato il CFM Performance Upgrade Program (C-PUP) in 770 motori di una flotta totale pianificata di 1.440 motori CFM56-2. I motori (designazione militare F108) alimentano quasi 500 aerei USAF KC-135R Stratotanker. Il programma è stato lanciato nel 2012.

Inoltre, la U.S. Navy ha installato l’aggiornamento C-PUP in 40 dei 75 motori previsti nella sua flotta di aerei E-6B Mercury.

“Questo programma è stato un successo totale, con l’hardware che ha apportato ancora più miglioramenti di quanto avevamo previsto inizialmente. Di conseguenza, l’USAF sta ottenendo enormi vantaggi da questi aggiornamenti”, ha affermato Eric Kanaskie, CFM56-2 Military Program manager. “Il C-PUP è un ottimo esempio di come un operatore e un fornitore possono lavorare insieme per trovare un’ottima soluzione”.

La configurazione C-PUP, che include anche la tecnologia di diagnostica per gestire efficacemente la salute della flotta e consentire una manutenzione proattiva e basata sulle condizioni, incorpora nuovi high-pressure compressor airfoils progettati utilizzando tecniche aerodinamiche tridimensionali per migliorare l’efficienza del motore. Di conseguenza, si prevedeva inizialmente che l’aggiornamento fornisse un miglioramento dell’1,5% nell’engine specific fuel consumption. Tuttavia, i motori stanno effettivamente superando questa previsione e offrono circa l’1,9% in più di SFC.

Inoltre, l’high-pressure turbine hardware che incorpora advanced materials technology ha prolungato la durata del motore migliorando l’EGT margin. La previsione iniziale di 15 gradi Celsius è stata superata di oltre il 30%. Ogni grado di EGT margin equivale a 1.000 ore in più sull’ala.

La tecnologia in questo aggiornamento deriva dai motori commerciali CFM56 di grande successo che attualmente equipaggiano le famiglie Airbus A320ceo e Boeing 737 Next-Generation.

Sebbene CFM fosse inizialmente responsabile dell’aggiornamento dei motori, l’USAF ha eseguito i propri aggiornamenti C-PUP presso il suo complesso logistico di Oklahoma City dalla fine del 2013.

Oltre ai vantaggi di missione significativi, i motori aggiornati sono trasparenti sia per gli equipaggi di volo che per i maintenance crews. Non ci sono field-level technical change orders che determinano i requisiti di addestramento per piloti o manutentori sulla linea di volo, i motori aggiornati possono essere installati in intermix sull’ala con la configurazione precedente. Di conseguenza, la configurazione del motore migliorata viene implementata durante la revisione dei motori originali.

Il C-PUP è stato certificato nel 2012 a seguito di un ground and flight test engine certification program. La US Navy ha fornito la aircraft/engine combination per il flight test program, con l’USAF che condivide i costi.

Il primo re-engined KC-135R tanker entrò in servizio nel 1984 e per il programma furono consegnati quasi 2.000 motori CFM56-2.

(Ufficio Stampa CFM International)