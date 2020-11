Eurowings decolla per la prima volta nel nuovo Capital City Airport

Eurowings è decollata per la prima volta nel nuovo capital city airport Berlin Brandenburg, tre volte di seguito: questa mattina alle 6.20 sono decollati i voli EW8058 per Colonia e EW8000 per Stoccarda. Questo è stato immediatamente seguito dal volo EW8040 per Düsseldorf alle 6.30. Ciò rende Eurowings la prima compagnia aerea di Lufthansa Group ad operare scheduled flights dal nuovo aeroporto della capitale.

Nel traffico nazionale, Eurowings collega attualmente le destinazioni Colonia, Düsseldorf e Stoccarda con la capitale almeno tre volte al giorno, molti giorni anche più frequentemente. Nonostante un orario di volo ridotto a causa della pandemia, la compagnia aerea si sta concentrando sulle ore non di punta, che sono popolari tra i viaggiatori. Il programma nazionale tedesco è completato da voli settimanali per le Isole Canarie e le Isole Greche. Vi sono oltre 11.000 posti a settimana per destinazioni in Germania e in Europa.

Eurowings prevede di espandere gradualmente il programma a BER in linea con le condizioni di mercato dalla primavera 2021 in poi.

‘In termini di cultura e storia, difficilmente c’è una città europea più eccitante di Berlino. Il nuovo BER aumenterà ulteriormente l’attrattiva di Berlino, diventando l’ingresso e l’uscita di una metropoli fresca e moderna. Nessun’altra compagnia aerea in Germania porta più turisti a Berlino di Eurowings. Ecco perché in futuro ci espanderemo qui”, ha affermato Jens Bischof, CEO di Eurowings.

Gli aeromobili di Eurowings saranno preferibilmente posizionati presso il Pier North del nuovo Capital City Airport. I passeggeri trarranno vantaggio dalle brevi distanze, dall’imbarco senza trasferimenti in autobus e da un collegamento diretto con la Lufthansa Lounge.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)