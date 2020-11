Wizz Air: forte liquidità e focus su costi e opportunità di mercato

Wizz Air Holdings comunica i risultati per i sei mesi fino al 30 settembre 2020 (“primo semestre” o “H1”).

I ricavi totali sono diminuiti del 71,8%, a 471,2 milioni di euro. Ticket revenues diminuiti del 78,9%, a 201,8 milioni di euro, ancillary revenues diminuiti del 62,3%, a 269,4 milioni di euro.

Total unit revenue in calo del 3,8%, a 72,7 centesimi di euro per available seat per kilometre (ASK).

I costi operativi totali (comprese le coperture per combustibili) sono diminuiti del 43%, a 716,8 milioni di euro. Total unit costs in aumento del 34,4% su base annua, a 4,52 centesimi di euro per ASK.

Statutory loss per il primo semestre pari a 243,1 milioni di euro, statutory loss per il secondo trimestre pari a 135,1 milioni di euro.

La liquidità totale (inclusi i saldi di cassa vincolati) alla fine di settembre 2020 era di 1,559 miliardi di euro.

Nel semestre la compagnia ha trasportato 6,5 milioni di passeggeri (-70,7%).

József Váradi, Wizz Air Chief Executive, ha commentato i risultati: “Wizz Air ha nettamente sovraperformato il settore nel secondo trimestre dell’anno finanziario in corso: abbiamo trasportato 5,8 milioni di passeggeri con un load factor del 66% e il 72% della nostra capacità del 2019, in un contesto in continua evoluzione di restrizioni di viaggio in tutti i nostri mercati. I nostri ancillary revenues continuano ad aumentare su passenger basis, guidati da una performance resiliente dei nostri prodotti principali. Allo stesso tempo, la gestione dei costi disciplinata ci ha permesso di sostenere il nostro investment graded balance sheet, con un saldo di cassa totale di €1,6 miliardi”.

Commentando gli sviluppi, Váradi ha aggiunto: “Durante la prima metà dell’anno finanziario abbiamo dimostrato un’agilità eccezionale e investito in opportunità di mercato a lungo termine: abbiamo annunciato 13 nuove basi dall’inizio dell’anno fiscale e abbiamo aggiunto più di 260 nuove rotte, comprese rotte nazionali, quindi espandendo in modo significativo l’impronta geografica della compagnia e migliorando il nostro posizionamento strategico per catturare la domanda. Oltre a questo, la nostra nuova compagnia aerea ad Abu Dhabi ha ricevuto il suo certificato di operatore aereo ed è pronta per il decollo una volta che le restrizioni lo consentiranno. Continuiamo a perseguire le opportunità man mano che si presentano e a creare un vantaggio competitivo unico per il futuro. Questi risultati non sarebbero stati possibili senza lo sforzo incessante del nostro personale, che continua a fornire performance eccezionali in questi tempi difficili e vorrei ringraziarli per la loro dedizione e resilienza. Come prima compagnia aerea a bassissimo costo, Wizz Air è stata nominata “Airline of the Year” nel 2020 da Air Transport World, un significativo riconoscimento esterno delle performance dell’intero team di Wizz Air durante questi tempi senza precedenti”.

Sulle prospettive per l’intero anno, Váradi ha dichiarato: “Durante il periodo invernale prevediamo che le condizioni saranno particolarmente difficili, con le restrizioni di viaggio in corso a causa del COVID-19 e il calo stagionale della domanda di viaggi. Continueremo a concentrarci sulla gestione dei costi e ci sforzeremo di mantenere un cash-positive flying con un approccio disciplinato alla capacità. Nonostante le sfide che ci attendono durante il resto di questo anno fiscale, abbiamo gettato le basi per una rapida ripresa: oltre ad espanderci in nuovi mercati, intendiamo mantenere tutta la nostra attuale base di personale e generare così un vantaggio per quando la domanda ritornerà. Siamo fiduciosi che emergeremo come vincitori strutturali, consentendo a Wizz Air di crescere in modo redditizio negli anni a venire”.

“L’ambiente della domanda è ancora in gran parte modellato da varie restrizioni di viaggio nei mercati di Wizz Air, che si aggiungono alla consueta stagionalità della domanda di viaggi aerei osservata durante i mesi invernali. Wizz Air punta a garantire solo un fly cash contribution positivo, pur mantenendo la flessibilità per adeguare rapidamente la capacità in base alle condizioni di mercato. La compagnia ribadisce la guidance sul cash burn di €70 milioni al mese in caso di messa a terra completa fino alla fine del FY21. Continueremo a investire nel rinnovo della nostra flotta, al fine di aumentare ulteriormente la nostra posizione competitiva e il nostro vantaggio in termini di costi e sostenibilità.

La protezione della liquidity position della compagnia è la nostra massima priorità e ci aspettiamo, nonostante la proiezione di un inverno difficile per il settore, di concludere il FY con una solida posizione di liquidità, con la capacità di rispondere alla crescente domanda entro poche settimane a seguito di una rete fortemente diversificata e piena integrità della supply chain. A causa della continua incertezza causata dal COVID-19, la compagnia non è in grado di fornire indicazioni sull’utile netto per il FY21”, afferma Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)