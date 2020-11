IATA: settembre non offre alcun sollievo alla crisi del passenger business

IATA ha annunciato che la passenger demand a settembre è rimasta fortemente depressa.

La domanda totale (misurata in revenue passenger kilometers, RPK) è stata del 72,8% inferiore ai livelli di settembre 2019 (solo leggermente migliorata rispetto al calo del 75,2% registrato ad agosto). La capacità è diminuita del 63% rispetto a un anno fa e il load factor è sceso di 21,8 punti percentuali, al 60,1%.

L’international passenger demand a settembre è crollata dell’88,8% rispetto a settembre 2019, sostanzialmente invariata rispetto al calo dell’88,5% registrato ad agosto. La capacità è crollata del 78,9% e il load factor è sceso di 38,2 punti percentuali, al 43,5%.

La domestic demand a settembre è scesa del 43,3% rispetto all’anno precedente, migliorata rispetto al 50,7% di agosto. Rispetto al 2019, la capacità è diminuita del 33,3% e il load factor è sceso di 12,4 punti percentuali, al 69,9%.

“Abbiamo incontrato un muro nella ripresa del settore. Una recrudescenza delle epidemie di COVID-19, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, combinata con la dipendenza dei governi dallo strumento di quarantena in assenza di regimi di test allineati a livello globale, ha fermato lo slancio verso la riapertura delle frontiere ai viaggi. Sebbene i mercati interni stiano andando meglio, ciò è dovuto principalmente ai miglioramenti in Cina e Russia. Il traffico nazionale rappresenta poco più di un terzo del traffico totale, quindi non è sufficiente per sostenere una ripresa generale”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

International Passenger Markets

La domanda a settembre dei vettori europei è crollata dell’82,5% rispetto a un anno fa, il che ha rappresentato una battuta d’arresto rispetto al calo dell’80,5% ad agosto. L’Europa è stata l’unica regione a registrare un peggioramento del traffico rispetto ad agosto, a causa di nuovi contagi che hanno portato a un’ondata di chiusure delle frontiere. La capacità si è contratta del 70,7% e il load factor è sceso di 35,1 punti percentuali, al 51,8%.

Il traffico a settembre delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è sceso del 95,8% rispetto a un anno fa, praticamente invariato rispetto al calo del 96,2% di agosto. La regione ha continuato a subire il calo più vertiginoso del traffico poiché le restrizioni sui voli sono rimaste rigorose, con una scarsa riapertura delle frontiere. La capacità è crollata dell’89,6% e il load factor si è ridotto di 46,8 punti percentuali, al 31,7%, il più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo del traffico del 90,2% a settembre, migliorato da un calo del 92,3% ad agosto. La capacità è crollata del 78,5% e il load factor è sceso di 40,9 punti percentuali, al 34,4%.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico del 91,3% a settembre, in leggero miglioramento rispetto al 92,0% di agosto. La capacità è crollata del 78,3% e il load factor è sceso di 49,8 punti percentuali, al 33,4%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno subito un calo della domanda del 92,2% a settembre, contro un calo del 93,4% in agosto. La capacità è scesa dell’87,9% e il load factor è sceso di 29,3 punti percentuali, al 53,3%, il più alto tra le regioni.

Il traffico delle compagnie aeree africane è affondato dell’88,5% a settembre, a malapena mutato dal calo dell’88,7% ad agosto. La capacità si è contratta del 74,7% e il load factor è sceso di 39,4 punti percentuali, al 32,6%, il secondo più basso tra le regioni.

Domestic Passenger Markets

Il traffico interno australiano è diminuito dell’88,7% rispetto a settembre 2019, praticamente invariato da agosto (-88,8%), a causa delle continue misure di contenimento rigorose.

Il traffico interno del Brasile è sceso del 55,3% a settembre, con un miglioramento di 11,7 punti percentuali rispetto ad agosto.

“La scorsa settimana abbiamo fornito un’analisi che mostra che l’industria del trasporto aereo non può tagliare i costi abbastanza velocemente da compensare il crollo della domanda di passeggeri causato dal COVID-19 e dalle chiusure e quarantene dei confini governativi. Sono in pericolo circa 4,8 milioni di posti di lavoro nel settore dell’aviazione, così come un totale di 46 milioni di persone nell’economia più ampia i cui posti di lavoro sono sostenuti dall’aviazione. Per evitare questa catastrofe economica, i governi devono allinearsi sui test come un modo per aprire le frontiere e consentire viaggi senza quarantena e fornire ulteriori misure di soccorso per sostenere l’industria durante la difficile stagione invernale che abbiamo davanti. Una ripresa economica più ampia è possibile solo attraverso la connettività fornita dall’aviazione”, ha affermato de Juniac.

