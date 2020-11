News Brevi – 04.11.2020

RYANAIR: LE STATISTICHE DEL SERVIZIO CLIENTI PER IL MESE DI OTTOBRE – Ryanair ha reso note le statistiche del servizio clienti per il mese di ottobre, secondo le quali il 97% dei voli di ottobre è arrivato puntuale. Ryanair ha reso noti anche i risultati relativi all’esperienza dei clienti “Rate My Flight” del mese di ottobre, che dimostrano che il 91% dei quasi 45.000 intervistati ha valutato il proprio volo come ‘Eccellente/Molto buono/Buono’, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (94%), il servizio a bordo (92%), le procedure di imbarco (88%) e la scelta di cibo e bevande (86%). Dara Brady di Ryanair ha affermato: “Questo è un feedback particolarmente importante durante questo periodo segnato dall’epidemia di Covid, che ci consente di valutare regolarmente l’efficacia delle nostre nuove misure di salute e sicurezza mentre continuiamo a lavorare insieme al nostro staff per garantire che le nostre linee guida siano rispettate”.

KLM: ANCHE LA DUTCH AIRLINE PILOT ASSOCIATION VNV FIRMA LA “COMMITMENT CLAUSE” – La Dutch Airline Pilots Association VNV si è unita ad altri sette sindacati accettando di contribuire agli sforzi di riduzione dei costi di KLM, firmando una “commitment clause”. La compagnia aerea e gli otto sindacati hanno quindi soddisfatto un requisito fondamentale, aprendo la strada al ministro delle Finanze per valutare se KLM ora soddisfi le richieste del governo olandese. Il governo olandese ha subordinato il suo pacchetto di prestiti a determinate condizioni, una delle quali è che tutti i dipendenti di KLM devono accettare di rinunciare a determinate condizioni di lavoro per la durata del prestito (prevista fino al 2025). KLM ha trascorso gli ultimi mesi a elaborare i dettagli di questo programma di austerità con i sindacati, in linea con la struttura e le percentuali richieste. I sindacati CNV, De Unie, NVLT, VNC e VKP hanno firmato la clausola il 31 ottobre, mentre FNV Luchtvaart e FNV Cabine lo hanno fatto il 2 novembre. Il 3 novembre, anche la Dutch Airline Pilots Association VNV ha firmato la clausola di impegno. “Ora che tutti gli otto sindacati hanno firmato la clausola di impegno, abbiamo compiuto un passo importante. Questi tempi senza precedenti richiedono azioni inedite e insolite. Alla fine, tuttavia, KLM e i sindacati ce l’hanno fatta insieme, ed è proprio di questo che si tratta. Ora possiamo guardare avanti, ricostruire il network di rotte per i nostri clienti e continuare a collegare il mondo attraverso i Paesi Bassi. Insieme, onoreremo la fiducia che il governo olandese ha riposto in noi”, afferma il CEO di KLM, Pieter Elbers

NUOVI VOLI DOMESTICI PER QANTAS – Qantas volerà per la prima volta direttamente tra Hobart e Perth in seguito all’allentamento delle restrizioni al confine tra l’Australia occidentale e la Tasmania. La nuova rotta verrà lanciata sabato 14 novembre 2020 con voli operativi tre giorni alla settimana con un Boeing 737. I voli opereranno inizialmente fino al 31 gennaio 2021, aggiungendo più di 6.000 posti tra Hobart e Perth durante la stagione estiva. Qantas cercherà di aggiungere altri voli oltre questo periodo di undici settimane se ci sarà domanda. Qantas e Jetstar inoltre opereranno voli da e per Melbourne e la regione di Victoria durante l’estate in seguito alla decisione del governo del New South Wales di aprire i suoi confini. Dal 23 novembre Qantas e Jetstar opereranno più di 250 voli a settimana su cinque rotte, offrendo ai viaggiatori 48.000 posti tra i due stati. Ciò si confronta con solo dieci voli di andata e ritorno a settimana operanti tra Melbourne e Sydney (l’unica rotta attualmente operante tra NSW e VIC). Entrambi i vettori cercheranno di aggiungere più voli se la domanda sarà sufficiente.

IBERIA E BANCO SANTANDER LANCIANO SANTANDER ONE IBERIA PLUS – Iberia e Banco Santander hanno unito le forze per riattivare le loro attività e lo fanno con una proposta innovativa in Spagna e grandi vantaggi per i loro clienti. Santander One Iberia Plus viene lanciato domani, fondendo un conto con zero commissioni per i clienti collegati, personalizzato con tutti i vantaggi di Iberia Plus. Santander One Iberia Plus è il primo prodotto finanziario in Spagna che consentirà ai clienti di ottenere Avios praticamente con qualsiasi transazione bancaria giornaliera. Santander One Iberia Plus ha tre livelli: base, premium ed elite, in cui i vantaggi aumentano. Questi clienti entreranno automaticamente a far parte del programma Iberia Plus e, oltre ai 15.000 Avios di benvenuto, aggiungeranno altri vantaggi.