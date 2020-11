Lufthansa dice addio a Berlin Tegel

Il 7 novembre l’ultimo volo Lufthansa in partenza da Berlin/Tegel decollerà dal vecchio city airport “Otto Lilienthal” della capitale alle 21:20, diretto a Monaco. Questo volo simboleggerà la chiusura di un capitolo di una parte della storia di Lufthansa, che dura da decenni.

I vigili del fuoco di Berlino daranno l’addio a questo volo speciale con una fontana d’acqua, che sarà visibile mentre l’aeroporto illuminerà l’evento serale. A causa dell’elevata richiesta di passeggeri che desiderano provare questo volo finale, LH1955 sarà operato da un Airbus A350-900, attualmente uno degli aerei a lungo raggio più moderni ed ecologici al mondo. Numerosi fan di Tegel sono tra i passeggeri. L’ultimo volo per Berlino/Tegel (LH1954) arriverà da Monaco alle 20:10, atterrando sulla pista del vecchio aeroporto.

La storia di Lufthansa a Berlino è lunga e ricca di tradizioni: Lufthansa è stata fondata a Berlino nel 1926, dove le operazioni di volo furono interrotte dopo la seconda guerra mondiale. Fu solo il 28 ottobre 1990 che i primi collegamenti Lufthansa da e per Berlino furono nuovamente disponibili: inizialmente dodici voli giornalieri all’interno della Germania e voli aggiuntivi per Londra.

Oggi, sei compagnie aeree di Lufthansa Group operano nella capitale tedesca: Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Eurowings e Air Dolomiti (durante il 2021 summer schedule).

Nel 2019 le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno operato 60 voli giornalieri da Berlino con un massimo di 33.000 passeggeri. Con una quota di mercato del 30%, Lufthansa è attualmente leader di mercato per i voli da e per Berlino. Inoltre, Berlino è l’unica sede in aggiunta a Francoforte, in cui tutti i Lufthansa Group business segments sono rappresentati a livello locale.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)