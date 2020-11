Bombardier riporta i risultati finanziari del terzo trimestre 2020, durante la transizione a Pure-Play Business Aircraft Company

Bombardier ha annunciato i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre 2020. La società ha inoltre fornito un aggiornamento sui progressi compiuti verso il raggiungimento delle sue priorità a breve termine e la sua transizione a pure-play business aircraft company.

“Sebbene la pandemia in corso continui a presentare sfide senza precedenti, Bombardier rimane concentrata sull’avanzamento delle sue priorità chiave, che includono la grande cura delle nostre persone e dei nostri clienti; il garantire una liquidità sufficiente per resistere alla tempesta; proseguire con il riposizionamento strategico di Bombardier come business aviation company più snella e focalizzata”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc. “Nel terzo trimestre abbiamo fatto progressi concreti su ciascuna di queste priorità. Ci siamo assicurati ulteriore liquidità con una nuova linea di credito assicurata senior da un miliardo di dollari, abbiamo proseguito le nostre dismissioni come pianificato e rilevato consegne in aumento in tutte le attività. Puntiamo ancora a un break-even free-cash-flow per la seconda metà anno, supponendo che le operazioni rimangano ininterrotte dalla pandemia”.

I ricavi nel terzo trimestre, pari a $3,5 miliardi, riflettono la graduale ripresa delle operazioni dalle interruzioni legate al COVID-19 nella prima metà del 2020. I business aircraft revenue nel trimestre sono aumentati del 10% anno su anno, trainati da un record di 8 Global 7500 deliveries, che hanno più che compensato i minori ricavi dai servizi a causa delle restrizioni ai confini internazionali, della riduzione dell’attività commerciale e dei viaggi che continuano a esercitare pressioni sull’utilizzo dei business jet.

Total adjusted EBITDA e adjusted EBIT pari rispettivamente a $176 milioni e $51 milioni per il trimestre. Questi risultati riflettono un aircraft revenue mix sfavorevole per Aviation, nonché l’impatto di diversi progetti di materiale rotabile a basso margine e l’impatto persistente della pandemia sulle operazioni di Transportion. Total EBIT pari a $15 milioni per il trimestre.

Bombardier ha iniziato il quarto trimestre con una forte liquidità pro-forma di circa $3,0 miliardi.

Con l’accordo di compravendita definitivo firmato a settembre e l’approvazione degli azionisti di Alstom la scorsa settimana, Bombardier ritiene che sia su un solido percorso per chiudere la vendita di Bombardier Transportation nel primo trimestre del 2021. Di conseguenza, i risultati del Transportation business sono stati classificati come attività operative cessate al 30 settembre 2020. Alla chiusura, la Società prevede un ricavo netto di cassa di circa $4,0 miliardi, che sarà destinato al rimborso del debito.

“Siamo molto entusiasti del nostro futuro come focused business jet company, delle nostre opportunità di far crescere il services business e di sfruttare il nostro portafoglio di prodotti leader del settore”, ha aggiunto Martel. “Non vediamo l’ora di condividere i dettagli dei nostri piani nel prossimo futuro”.

Per quanto riguarda Bombardier Aviation, i ricavi di $1,4 miliardi riflettono una crescita del 22% anno su anno derivante dalle attività di produzione di business aircraft, guidate da più forti Global 7500 deliveries. Questa crescita è stata compensata da minori services and aerostructures activities, influenzate dalla pandemia COVID-19 e dalla chiusura delle commercial aviation activities a seguito del completamento della vendita del CRJ program nel secondo trimestre.

Aviation ha consegnato 24 aeromobili durante il trimestre, in calo anno su anno a causa della minore domanda causata dalla pandemia COVID-19. Il terzo trimestre ha visto consegne senza precedenti di 8 velivoli Global 7500, in linea con l’obiettivo di raddoppiare le consegne nella seconda metà dell’anno, rispetto ai primi sei mesi. Si prevede che le consegne di aeromobili raggiungeranno il picco stagionale nel quarto trimestre, supportate da un business aircraft backlog di $12,2 miliardi.

Gli adjusted EBITDA e adjusted EBIT margins dell’8,1% e dell’1,4%, rispettivamente, riflettono le minori consegne di aeromobili e attività di servizi, combinate con un basso contributo delle prime unità Global 7500, mentre il programma continua a progredire sulla sua production learning curve.

Il 6 ottobre 2020 Bombardier ha annunciato l’entrata in servizio del Learjet 75 Liberty light jet.

(Ufficio Stampa Bombardier)