Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines: risultati fortemente influenzati dalla pandemia

Le azioni intraprese in risposta alla pandemia di coronavirus hanno continuato ad avere un impatto sostanziale sull’aviazione globale e quindi anche su Swiss International Air Lines (SWISS) nel terzo trimestre del 2020. SWISS è stata in grado di ripristinare gradualmente i servizi – in misura superiore alle aspettative iniziali – nei mesi estivi. Ma le crescenti restrizioni ai viaggi hanno ostacolato la nascente ripresa della domanda da metà agosto in poi. I ricavi totali per i primi nove mesi del 2020 sono ammontati a 1,54 miliardi di franchi, in calo del 61,8% rispetto ai 4,02 miliardi di franchi dello stesso periodo dell’anno precedente. La perdita d’esercizio è ulteriormente aumentata, attestandosi a CHF 414,7 milioni nei primi nove mesi (rispetto a un utile d’esercizio di CHF 489,6 milioni per lo stesso periodo dell’anno precedente).

SWISS ha trasportato un totale di 4.315.992 passeggeri nei primi nove mesi del 2020, circa il 69,8% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel periodo sono stati effettuati un totale di 41.294 voli, il 64,1% in meno rispetto a gennaio-settembre 2019. Il load factor si è attestato al 64,2%, 20 punti percentuali al di sotto del livello dell’anno precedente. La domanda di servizi cargo è rimasta elevata, alla fine di settembre la divisione Swiss WorldCargo di SWISS aveva effettuato oltre 880 cargo-only flights e trasportato più di 18.000 tonnellate.

“Dato l’effetto paralizzante che le varie disposizioni di quarantena hanno avuto sul comportamento di prenotazione dei nostri clienti negli ultimi mesi, questo risultato operativo di nove mesi è in linea con le nostre aspettative”, afferma Markus Binkert, Chief Financial Officer di SWISS. “Con una rigorosa gestione della liquidità e dei costi, siamo stati in grado di ridurre al minimo il drenaggio di cassa nel terzo trimestre. E nonostante il contesto di mercato estremamente difficile, siamo sulla buona strada in termini di prestito bancario e la nostra liquidità non è a rischio”.

In considerazione del recente aumento globale dei casi di coronavirus e del conseguente inasprimento delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo, la domanda di viaggi aerei diminuirà ulteriormente nel quarto trimestre di quest’anno. Di conseguenza, è probabile che le perdite operative di SWISS nel 2020 aumentino ulteriormente e per la prima volta in 15 anni la compagnia segnalerà un risultato annuale negativo.

SWISS ha lanciato un programma di ristrutturazione completo per garantire di poter rimborsare i suoi prestiti bancari garantiti dallo Stato il più rapidamente possibile e garantire la sua redditività futura e le sue credenziali competitive.

Come conseguenza della seconda ondata della crisi coronavirus, Austrian Airlines ha riportato un adjusted EBIT di -106 milioni di euro nel terzo trimestre 2020, rispetto al risultato positivo di 70 milioni di euro nel trimestre dell’anno precedente.

“In qualità di compagnia aerea, normalmente facciamo soldi nei mesi estivi. Tuttavia, quest’anno il coronavirus ci ha rovinato le cose. Il mosaico di regolamenti in Europa e i nuovi decreti di blocco in molti paesi aggravano ulteriormente la situazione”, spiega Andreas Otto, CFO di Austrian Airlines.

I ricavi nel periodo da luglio a settembre 2020 sono diminuiti dell’85% su base annua, a 93 milioni di euro. I ricavi nei primi nove mesi del 2020 sono diminuiti dell’85%, a 414 milioni di euro. L’adjusted EBIT è stato pari a -341 milioni di euro nei primi nove mesi dell’anno (+17 milioni di euro lo scorso anno).

Il numero di passeggeri trasportati da Austrian Airlines è diminuito del 75%, a circa 2,8 milioni a causa delle numerose restrizioni di viaggio che sono state imposte.

“La stagione invernale 2020/21 sarà fredda e dura per noi, come per tante altre compagnie aeree”, afferma il CFO Andreas Otto. “Ciò che ancora ci dà sicurezza al momento è la buona situazione di liquidità, ma dobbiamo comunque utilizzare tutte le misure e le leve per ridurre ulteriormente i nostri costi e le spese e rendere la nostra compagnia a prova di inverno. I prossimi mesi rimarranno impegnativi. Ma sopravvivremo al duro inverno. La prossima estate sarà decisiva”.

Molto prima della crisi, Austrian Airlines ha presentato il PE20 process efficiency programme. Questo programma contiene anche un gran numero di misure strutturali progettate per migliorare la posizione dei costi della compagnia aerea a lungo termine. L’attuale situazione di crisi li ha resi ancora più urgenti. L’intensificazione delle misure per combattere il coronavirus rende anche più difficile per Austrian Airlines pianificare le operazioni di volo quotidiane. Al momento la compagnia di bandiera ha ridotto le operazioni di volo a circa il 20% della sua offerta comparabile nell’anno precedente, molto meno di quanto originariamente previsto per i mesi invernali. Ulteriori adeguamenti del piano di volo sono in preparazione. Il comportamento di prenotazione continua ad essere con un preavviso molto breve e limitato.

Brussels Airlines ha trasportato il 73% in meno di passeggeri tra gennaio e settembre e il load factor è sceso di 11,4 punti percentuali, al 70,6%. Accanto alla revisione strutturale della sua posizione di costo complessiva, Brussels Airlines accelera l’attuazione del suo programma di ristrutturazione Reboot Plus attraverso varie misure a breve e lungo termine per ridurre i costi variabili e fissi, per contrastare gli effetti della crisi del coronavirus.

A seguito del crollo della domanda e della capacità, la compagnia aerea registra un adjusted EBIT di -233 milioni di euro per i primi nove mesi dell’anno finanziario (anno precedente: 1 milione di euro). I ricavi sono diminuiti del 70%, passando da 1,137 miliardi di euro a 339 milioni di euro.

Brussels Airlines ha trasportato 2.107.954 passeggeri tra gennaio e settembre, rispetto ai 7.905.953 dello scorso anno (-73%). Sono stati operati 18.757 voli, un calo del 70% rispetto ai 62.683 voli nei primi tre trimestri del 2019. Il load factor è sceso di 11,4 punti percentuali, dall’82% al 70,6%. I costi operativi sono diminuiti del 49% a 607 milioni di euro.

“Continuiamo a concentrarci sull’implementazione tempestiva del nostro piano Reboot Plus nel 2020, al fine di iniziare il 2021 più snelli. Sul versante commerciale, contrariamente a molti concorrenti europei, continueremo la nostra rigorosa gestione della capacità per garantire operazioni positive in termini di liquidità. Poiché le restrizioni di viaggio, le quarantene e la complessità continuano a rappresentare un pesante fardello sulla domanda di viaggio, chiediamo un approccio a livello europeo per le norme di viaggio in combinazione con un approccio di test rapido completo come parte del viaggio. Come primo passo in questa direzione, stiamo lavorando a prove con test rapidi presto su voli specifici”, afferma Dieter Vranckx, CEO di Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines)