Leonardo: cresce la flotta di eliambulanze di Life Link III negli USA

Leonardo ha annunciato oggi che Life Link III, operatore statunitense di elisoccorso basato nel Minnesota e nel Wisconsin, ha firmato un contratto per un elicottero AW169 e per un AW109 Trekker per missioni di trasporto medico d’urgenza. Gli elicotteri permetteranno di fornire le cure necessarie ai pazienti durante il trasporto in volo nella regione di riferimento e la consegna è prevista nel quarto trimestre del 2021. L’ordine segna l’ingresso dell’AW109 Trekker negli Stati Uniti per compiti EMS – Emergency Medical Service – e accresce ulteriormente il successo dell’AW169 in questo mercato.

L’AW169 è dotato di una spaziosa cabina del volume di oltre 3 m3 e Life Link III avrà un interno EMS certificato dall’ente per l’aviazione civile USA FAA (Federal Aviation Administration) in grado di assicurare un accesso di 360 gradi al corpo del paziente, fondamentale per l’assistenza a persone in condizioni critiche durante il volo. L’elicottero può coprire distanze fino a 816 km, volando a una velocità massima di 296 km/h e può salire a oltre 4.400 metri di quota.

Il Trekker presenta caratteristiche di alto livello per compiti EMS in termini di interni, prestazioni, avionica avanzata e standard di sicurezza. L’elicottero bimotore è dotato di sistema di visione notturna (NVG – Night Vision Goggle), può operare secondo le regole di volo strumentale con un solo pilota e presenta un interno personalizzato in linea con i requisiti di Life Link III.

La vendita porterà la flotta di elicotteri Leonardo di Life Link III a un totale di 14 unità e l’operatore sarà il primo ad utilizzare una flotta mista di AW119 IFR monomotore e AW109 Trekker, macchine che dispongono della medesima avionica di base, assicurando in tal modo vantaggi unici in termini di gestione della flotta, formazione, sicurezza e supporto. La flotta già esistente comprende 10 AW119 Kx che hanno volato per più di 21.000 ore. Inoltre, nel luglio di quest’anno, Life Link III ha firmato un contratto per il primo AW119 certificato IFR nel mercato civile – con una capacità di volo strumentale che permetterà all’operatore di effettuare missioni ed operazioni più sicure in ogni condizione meteorologica. La consegna dell’elicottero è prevista nel quarto trimestre 2021.

Lee McCammon, Responsabile delle Attività Operative di Life Link III, ha commentato: “L’aggiunta di un AW109 Trekker e di un AW169 restituirà a Life Link III la capacità di volo strumentale e migliorerà ulteriormente la nostra abilità nel fornire alle nostre comunità un servizio di trasporto medico aereo sicuro, veloce e affidabile. Il nostro importante rapporto con Leonardo conferma il nostro impegno per l’utlizzo di tecnologie avanzate per portare a termine missioni fondamentali per salvare vite”.

William Hunt, Managing Director di Leonardo Elicotteri a Philadelphia, ha aggiunto: “Siamo lieti di sostenere ancora una volta le missioni di assistenza sanitaria di Life Link III, operatore con il quale possiamo vantare una lunga collaborazione. L’AW109 Trekker e l’AW169 daranno un importante contributo alla flotta dell’operatore EMS ed entrambi gli elicotteri con le loro capacità high-tech consentiranno a Life Link III di portare avanti le sue operazioni in modo sicuro e rapido”.

Quest’ultima vendita contribuisce ad accrescere la presenza degli elicotteri di Leonardo nel mercato EMS del Nord America, la cui flotta conta più di 110 macchine dei modelli AW119, AW109, AW169 e AW139. Leonardo è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità in tutto il mondo, contribuendo alla loro crescita sostenibile, grazie alla leadership nelle tecnologie di nuova generazione. La collaborazione con governi, privati e in ambito industriale, finalizzata a offrire le migliori capacità per la sicurezza, è uno dei fondamenti del Piano Strategico “Be Tomorrow – Leonardo 2030”.

Quasi 240 ordini di AW169 sono stati effettuati fino ad oggi in diversi paesi tra cui Italia, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Ad oggi più di 70 AW109 Trekker sono stati venduti a clienti in tutto il mondo per una significativa gamma di ruoli operativi e più di 1.500 unità della serie di modelli AW109 sono state vendute a livello globale per un’ampia gamma di missioni.

(Ufficio Stampa Leonardo)