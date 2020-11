Lufthansa Group: la pandemia impatta pesantemente i risultati

La pandemia globale ha continuato ad avere un impatto considerevole sull’andamento dei risultati di Lufthansa Group nel terzo trimestre. Tuttavia, rispetto al secondo trimestre, le perdite sono state ridotte grazie a notevoli risparmi sui costi e all’espansione dell’orario di volo nei mesi estivi di luglio e agosto.

L’adjusted EBIT è ammontato a -1,3 miliardi di euro (anno precedente: +1,3 miliardi di euro). L’operating cash drain mensile medio, prima delle variazioni del capitale circolante e degli investimenti, è stato di 200 milioni di euro. Nello stesso periodo, le vendite sono scese a 2,7 miliardi di euro (anno precedente: 10,1 miliardi di euro).

L’utile netto è pari a -2 miliardi di euro (anno precedente: +1,2 miliardi di euro). Le spese operative sono state ridotte del 43% nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente, in parte a causa di costi del carburante e commissioni notevolmente inferiori e di una riduzione degli altri costi che variano in base all’entità delle operazioni di volo. L’utilizzo dello short-time work per un’ampia porzione del personale in combinazione con altre misure ha comportato una riduzione dei costi fissi di oltre un terzo. Inoltre, una rigorosa gestione della liquidità ha limitato i deflussi di cassa.

“I rigorosi risparmi sui costi e l’espansione del nostro programma di volo ci hanno permesso di ridurre significativamente l’operating cash drain nel terzo trimestre, rispetto al trimestre precedente. Lufthansa Cargo ha contribuito con una buona performance e un risultato positivo di 169 milioni di euro. Siamo determinati a continuare su questa strada. Vogliamo tornare a un operating cash flow positivo nel corso del prossimo anno. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo portando avanti programmi di ristrutturazione in tutto il Gruppo con l’obiettivo di rendere Lufthansa Group sostenibile più efficiente in tutte le aree”, ha affermato Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG.

Nei primi nove mesi di quest’anno Lufthansa Group ha generato ricavi per 11 miliardi di euro (anno precedente: 28 miliardi di euro). L’adjusted EBIT in questo periodo è stato di -4,1 miliardi di euro (anno precedente: +1,7 miliardi di euro). L’utile netto è stato pari a -5,6 miliardi di euro (anno precedente: +1 miliardo di euro). Il risultato è stato influenzato da non-cash special items. Ciò includeva, tra le altre cose, perdite di valore per 1,4 miliardi di euro su 110 aeromobili o diritti d’uso, che non dovrebbero riprendere le operazioni.

Alla fine di settembre Lufthansa Group disponeva di 10,1 miliardi di euro di liquidità. Questa cifra include misure di stabilizzazione in Germania, Svizzera, Austria e Belgio per un totale di 6,3 miliardi di euro, che non sono state ancora utilizzate.

L’indebitamento netto alla fine del terzo trimestre era di 8,9 miliardi di euro (31 dicembre 2019: 6,7 miliardi di euro).

L’adjusted EBIT delle Network Airlines nei primi nove mesi è stato di -3,7 miliardi di euro (leggi anche qui). Eurowings ha registrato una perdita di 466 milioni di euro.

Lo sviluppo del settore logistica si è distinto positivamente dal resto del Gruppo. Nonostante un calo del 36% della capacità di trasporto merci, innescato da una perdita di capacità di trasporto negli aerei passeggeri (“Belly”), i ricavi di Lufthansa Cargo sono aumentati del 4% nei primi nove mesi. Questo sviluppo positivo è stato guidato dall’operatività di una delle più grandi e moderne flotte cargo, composta da 13 Boeing B777F (incl. Aerologic) e sei MD-11. Gli utili dopo nove mesi sono saliti a 446 milioni di euro (anno precedente: -33 milioni di euro).

Al contrario, il risultato di Lufthansa Technik per lo stesso periodo è sceso a -208 milioni di euro (anno precedente: +351 milioni di euro). Il risultato di LSG Group è stato gravato dal calo del traffico aereo a livello mondiale e dal conseguente calo della domanda di servizi di ristorazione, ed è sceso a -269 milioni di euro (anno precedente: +93 milioni di euro) nei primi tre trimestri.

Nel terzo trimestre del 2020 le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato 8,7 milioni di passeggeri, il 20% dell’anno precedente. La capacità offerta è scesa al 22% del livello dell’anno precedente. Il load factor è stato del 53%, 33 punti percentuali in meno rispetto al dato dell’anno precedente. La capacità di trasporto merci è diminuita del 47% a causa della mancanza di capacità sugli aerei passeggeri.

Nei primi nove mesi, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato un totale di 32,2 milioni di passeggeri, il 29% dell’anno precedente. La capacità offerta è scesa al 33% rispetto al livello dell’anno precedente. Con il 68%, il load factor in questo periodo è stato di 15 punti percentuali inferiore rispetto allo scorso anno. La capacità di trasporto merci è diminuita del 40%.

“Le persone in tutto il mondo hanno una grande voglia di viaggiare di nuovo. Insieme ai nostri partner, siamo pronti e faremo tutto il possibile per soddisfare questo desiderio il più rapidamente possibile e con i più alti standard di salute e sicurezza. La cosa importante ora è garantire la protezione della salute e la libertà di viaggio, ad esempio mediante test rapidi diffusi”, afferma Carsten Spohr.

Nei prossimi mesi invernali la domanda di viaggi aerei dovrebbe rimanere bassa a causa dell’aumento globale dei tassi di infezione e delle restrizioni di viaggio associate. Le compagnie aeree di Lufthansa Group modificheranno quindi la loro pianificazione originale e offriranno un massimo del 25% della capacità dello scorso anno da ottobre a dicembre. Questa consistente riduzione della capacità garantirà che le operazioni di volo continuino a dare un contributo positivo agli utili. Il Gruppo sta beneficiando della sua hub strategy, che gli consente di offrire collegamenti che altrimenti sarebbero antieconomici, come collegamenti punto-punto durante l’attuale contesto di mercato. Network Airlines beneficia del raggruppamento dei flussi di passeggeri negli aeroporti hub del Gruppo.

Per adeguarsi ai cambiamenti a lungo termine del mercato, il Gruppo sta attuando ampie misure di ristrutturazione in tutte le unità aziendali e resta sulla buona strada per tornare a un flusso di cassa operativo positivo nel corso del 2021. Il presupposto per questo è che la situazione pandemica consenta un aumento della capacità fino a circa il 50% dei livelli pre-crisi.

È stata presa la decisione di ridurre significativamente le operazioni per i prossimi mesi invernali. Nel programma di volo invernale, saranno operativi 125 aeromobili in meno rispetto a quanto inizialmente previsto. Nelle aree amministrative si svolgeranno solo le attività necessarie per le operazioni legalmente richieste o legate alla necessaria ristrutturazione.

“Siamo ora all’inizio di un inverno che sarà duro e impegnativo per il nostro settore. Siamo determinati a utilizzare l’inevitabile ristrutturazione per espandere ulteriormente il nostro relativo vantaggio competitivo. Aspiriamo a rimanere il principale gruppo aereo europeo dopo la fine del crisi”, afferma Carsten Spohr.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)