News Brevi – 05.11.2020

L’A380 DI EMIRATES ATTERRA AD AMMAN – L’A380 di Emirates è atterrato ieri pomeriggio al Queen Alia International (AMM), mentre la compagnia aerea riprende le operazioni del suo popolare aereo ad Amman. I clienti possono volare con l’A380 di Emirates tra Dubai e Amman tre volte alla settimana, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, come parte del programma ampliato di 10 voli settimanali recentemente introdotto dalla compagnia aerea. L’orario ampliato include anche i voli EK 905 ed EK 906. Il volo Emirates EK 905 parte da Dubai alle 22:15 e arriva ad Amman alle 23:40 ora locale. Il volo di ritorno, EK 906, parte da Amman alle 01:45 e arriva a Dubai alle 06:40 ora locale. Sono stati programmati orari per facilitare collegamenti più efficaci verso destinazioni negli Stati Uniti, nonché collegamenti vitali con punti europei apprezzati dai viaggiatori giordani.

DELTA LANCIA SCHEDULED CARGO-ONLY FLIGHT TRA U.S. ED EUROPA – Il 1° novembre Delta ha lanciato cargo-only flights tra Stati Uniti, Europa e India per soddisfare la domanda dei clienti. Ci sono daily cargo-only flights tra New York-JFK e Madrid che operano utilizzando un Boeing 767-400. Inoltre, c’è un three-times weekly cargo-only flight tra New York-JFK e Dublino operato da un Airbus A330-300, nonché cargo-only flights che operano da New York-JFK e Atlanta a Mumbai, via Francoforte, utilizzando aeromobili Airbus A330-200/300. Questi aerei sono utilizzati per trasportare farmaci essenziali, vaccini, forniture mediche e merci generiche. “Dati i vincoli di viaggio in Europa, stiamo aggiungendo strategicamente capacità di carico in Spagna, Irlanda e Germania per supportare la crescita complessiva di passeggeri e merci”, ha affermato Shawn Cole, Delta’s Vice President – Cargo. “C’è una forte domanda di spedizioni farmaceutiche dall’India a causa della pandemia COVID-19 e questa soluzione garantisce che possiamo mantenere le supply chain vitali in movimento negli Stati Uniti”. Delta Cargo ha lanciato Cargo Charter operation a marzo per fornire un trasporto sicuro e affidabile di merci in tutto il mondo, lavorando principalmente con i partner logistici mondiali di Delta. Delta ha operato aerei inattivi su percorsi cargo per trasportare milioni di libbre di rifornimenti in modo rapido e sicuro. La compagnia ha operato oltre 1.600 voli charter cargo da febbraio e ora effettua una media di oltre 20 cargo-only flights a livello globale ogni settimana, trasportando apparecchiature mediche e DPI, prodotti farmaceutici, posta, forniture per l’home office e cibo.

ACI PUBBLICA L’AIRPORT SECURITY RISK ASSESMENT HANDBOOK – Airports Council International (ACI World) ha pubblicato l’Airport Security Risk Assessment Handbook, che assiste gli aeroporti nella comprensione delle minacce, nella valutazione dei rischi associati e nell’allocazione delle risorse dove sono più necessarie. Tra le sfide affrontate dal settore durante COVID-19, la security rimane una priorità assoluta. Gli aeroporti devono soddisfare gli standard di sicurezza ed essere in grado di gestire la security in modo efficace in un ambiente di risorse limitate a livello di finanziamenti, personale e tempo. ACI ha identificato che la valutazione del rischio può essere troppo complicata, con ipotesi non realistiche fatte sulle potenziali vulnerabilità. Il manuale fornisce una ripartizione graduale di un risk assessment process ed è stato sviluppato in risposta alle richieste del settore di una guida aggiornata. “I nostri membri ci hanno detto che la valutazione del rischio è un’area in cui sono necessari più orientamento e formazione”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Questo manuale riunisce le migliori pratiche e metodologie che possono essere applicate al security risk assessment, che aiutano gli aeroporti a identificare le loro priorità principali. Mentre l’industria è alle prese con gli impatti della pandemia, non ha perso di vista le priorità fondamentali delle operazioni sicure, compresa la security. Questo manuale aiuterà gli aeroporti a garantire operazioni sicure anche quando cercano di riavviare e gettare le basi per un recupero a lungo termine”.

OFFICIAL REGISTRATION PER IL BOMBARDIER AVIATION APPRENTICESHIP PROGRAM (BAAP) – Bombardier ha annunciato che il suo apprenticeship training program in associazione con il Texas State Technical College (TSTC) in Red Oak, Texas, ha ricevuto la registrazione ufficiale dall’U.S. Department of Labor. Con questa importante designazione, Bombardier può espandere la sua ricerca di individui di talento da tutti gli Stati Uniti, per massimizzare il suo pool di talenti e guidare la crescita aerospaziale regionale per la produzione della advanced metallic wing per il velivolo Global 7500 presso la sua struttura di Red Oak. Il programma biennale Bombardier Aviation Apprenticeship (BAAP), lanciato a dicembre 2019, offre agli studenti l’opportunità di entrare nel settore aerospaziale high-tech senza qualifiche formali.

NUOVO ACI-ICAO QUALIFICATION PROGRAMME – ICAO e Airports Council International (ACI) hanno sviluppato un nuovo Global Airport Safety Professional (ASP) qualification programme per aiutare gli aeroporti a migliorare l’ICAO compliance e supportare le critical pandemic recovery activities che vengono allineate tramite ICAO, in tutto il mondo. “Il successo del recupero e della ripresa delle operazioni di trasporto aereo si basa in modo significativo sulle capacità tecniche e gestionali degli airport safety professionals e degli airport civil aviation regulators, sulla loro capacità di innovare di fronte alle numerose sfide che deve affrontare il nostro settore”, ha osservato Fang Liu, ICAO Secretary General. “Questa nuova iniziativa ICAO-ACI contribuirà a garantire il mantenimento di un sistema di trasporto aereo sicuro, protetto ed efficiente”. L’iniziativa ASP si concentrerà su middle and senior airport managers and airport regulators. Affronterà le pertinenti SARP dell’ICAO e le migliori pratiche del settore ACI. “Il programma promuove le pratiche leader di ACI insieme agli standard ICAO e le pratiche consigliate, offrendo agli studenti un’esperienza di apprendimento inestimabile”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Questo programma è stato sviluppato grazie al nostro forte rapporto con ICAO e ai nostri sforzi congiunti per offrire solo la più alta qualità di formazione nel settore. Partnership come questa, forgiate con i nostri partner globali, sono fondamentali per promuovere lo sviluppo dell’intero ecosistema dell’aviazione e fornire le competenze necessarie per guidare il settore attraverso la ripresa dalla pandemia”. Il nuovo programma ASP rappresenta il secondo programma di successo offerto congiuntamente da ICAO e ACI. Il programma AMPAP (Global Airport Management Professional Designation Accreditation Program) ICAO-ACI è stato introdotto per la prima volta nel 2007 e da allora ha riconosciuto oltre 1.000 International Airport Professionals (IAP) a livello globale.

PEOPLE OF DETERMINATION SVILUPPA WHEEL CHOCKS PER ETIHAD AIRWAYS – Etihad Airways ha ricevuto cunei per le ruote degli aerei dalla Zayed Higher Organization for People of Determination. I wheel chocks sono considerati un elemento essenziale per qualsiasi operazione, poiché aiutano a mantenere al sicuro l’aereo e il personale di terra mentre lavorano in rampa. Ogni aereo necessita di circa sei cunei posizionati vicino alle ruote dell’aeromobile, per garantire la sua posizione di parcheggio e prevenire movimenti che potrebbero portare a incidenti. Inizialmente Etihad ha ricevuto due cunei per le ruote per valutare se rispettassero le norme di sicurezza e fossero delle misure corrette. Il processo di valutazione si è concluso con successo da parte del team tecnico della compagnia. Entro la fine di quest’anno, Zayed Higher Organisation for People of Determination fornirà a Etihad Airways 50 cunei per ruote da utilizzare nelle operazioni quotidiane. Etihad collabora con la Zayed Higher Organization per supportare le persone determinate e incoraggiarle a sviluppare le proprie capacità.

IATA: ANNUNCIATI I NUOVI TRAVEL AGENCY COMMISSIONERS – L’International Air Transport Association (IATA), la World Travel Agents Associations Alliance (WTAAA) e la United Federation of Travel Agents Associations (UFTAA) hanno annunciato la nomina dei Travel Agency Commissioners. Il Travel Agency Commissioner Program è stato istituito 30 anni fa e risiede all’interno del Travel Agency Program supervisionato dalla Passenger Agency Conference (PAConf). “A nome del settore, IATA, WTAAA e UFTAA colgono l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi commissari e ringraziano Andreas Körösi e Jo Foged per il prezioso lavoro che hanno svolto a sostegno delle parti interessate del viaggio aereo”, ha affermato Aleks Popovich, IATA’s Senior Vice President, Customer, Financial and Digital Services.