Embraer e Porsche collaborano per la Limited Edition “Duet”

Due aziende globali all’avanguardia nella tecnologia e nell’innovazione, Embraer e Porsche, hanno collaborato per creare Duet, un velivolo Embraer Phenom 300E in edizione limitata e quantità limitata in abbinamento con un auto Porsche 911 Turbo S. Entrambi noti per l’ingegneria, le performance e il design di livello mondiale, Embraer e Porsche produrranno solo dieci coppie di business jet e auto sportive, offrendo un’esperienza davvero perfetta dalla strada al cielo, per la prima volta nella storia.

“Duet è un pacchetto esclusivo sviluppato in una collaborazione di design unica con Porsche. Questa combinazione rara e raffinata sarà disponibile solo attraverso questo abbinamento unico”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Nello spirito di offrire la migliore esperienza al cliente, stiamo fondendo due dei marchi più importanti nei settori aerospaziale e automobilistico, riunendo l’apice delle auto sportive di produzione con il punto di riferimento nel mercato dei light jets, dimostrando ancora una volta che non seguiamo semplicemente le tendenze: le creiamo”.

Duet porta il Phenom 300E e la 911 Turbo S in perfetta armonia. Essendo il single-pilot business jet più veloce e con il range più elevato del mondo, la serie Phenom 300 ha trasformato la light jet category. Dal suo design degli interni rivoluzionario e pluripremiato, con l’abbondanza di spazio per cabina e bagagli, alla sua avionica altamente intuitiva, questo aereo offre performance, comfort e tecnologia leader della categoria, con costi operativi invidiabilmente bassi, caratteristiche precedentemente disponibili solo su jet più grandi.

La 911 è il cuore della gamma di prodotti Porsche e vanta una delle tradizioni più lunghe e celebrate nel settore automobilistico. La 911 Turbo S è l’apice dei modelli 911 ed è sinonimo di performance e usabilità.

“Porsche ed Embraer condividono una serie di valori comuni”, ha affermato Alexander Fabig, Vice President Individualization and Classic at Porsche AG. “Come parte della nostra cooperazione, abbiamo utilizzato il know-how di entrambi i marchi per lavorare insieme su una coppia unica di veicoli che sono ugualmente attraenti per il customer group di proprietari di jet e auto sportive”.

Progettato in tandem, Duet fonde velocità e stile, lusso e potenza: caratteristiche distintive sia del Phenom 300E che della Porsche 911 Turbo S. Il business jet di maggior successo del decennio (2010-2019) incontra il gold standard nelle auto sportive di produzione, risultando un jet e un’auto dal design unico, entrambi con interni personalizzati e paint scheme ispirati l’uno all’altro.

“Questo è il connubio perfetto tra auto e jet, come personificato dal logo esclusivo della collaborazione. Il logo riunisce il requisito aeronautico di portanza (lift), rappresentato dalle winglets del Phenom 300E, con il requisito automobilistico di deportanza (downforce), rappresentato dalla rear wing della 911. Per consolidare ulteriormente questa partnership simbiotica, l’aircraft registration number appare sul rear wing e ai lati della sua chiave”, ha affermato Jay Beever, Vice President of Embraer Design Operations.

L’esclusivo logo della collaborazione è impresso sui poggiatesta dei sedili del velivolo (lift) e inciso sui poggiatesta dei sedili dell’auto (downforce), nonché sul bordo laterale dell’aeromobile, sulle griglie degli altoparlanti e montato vicino alla main door. Ogni abbinamento presenta anche un badge speciale, che rappresenta uno dei soli dieci consegnati. Il cliente avrà la possibilità di selezionare la posizione di un blue chip, che riflette la sua posizione tra le dieci unità, in base alle sue preferenze.

Per creare una transizione senza soluzione di continuità dall’aereo all’auto per questo gruppo esclusivo di clienti, l’ispirazione per il design dell’aereo rispecchia quella dell’auto e viceversa. A partire dai sedili, lo stile di cucitura dei Phenom 300E seat è stato modellato dopo quello della 911 Turbo S. I sedili di entrambi i veicoli sono dotati di red pull straps, cuciture Speed Blue e protezioni in fibra di carbonio per creare una connessione condivisa.

I cockpit seats del Phenom 300E sono stati ridisegnati per ispirarsi all’auto. Nella 911 Turbo S, Porsche ha introdotto una combinazione di colori unica per il volante, che si abbina all’aircraft yoke, con uno Speed Blue accent a ore 12, così come il primo rivestimento del tetto in Chalk Alcantara, un omaggio all’aereo. Per completare gli interni, il cronometro del pacchetto Sport Chrono presenta un orizzonte artificiale ispirato alla strumentazione nel cockpit dell’aereo.

L’aereo e l’auto condividono lo stesso paint pallet e lo stesso schema generale. Per la prima volta, Porsche ha combinato vernice lucida e satinata. La parte superiore dell’auto è rifinita con Platinum Silver Metallic, che passa al Jet Grey Metallic nella parte inferiore. A dividere i due colori della vernice c’è una modanatura con linee in Brilliant Chrome e Speed Blue. L’auto è interamente dipinta a mano, il che è unico per questo progetto e riflette il processo di verniciatura del Phenom 300E. I cerchi in lega della 911 Turbo S sono verniciati in Platinum Silver Metallic, utilizzando un rivoluzionario processo laser per esporre un sottofondo Speed Blue sul bordo del cerchio.

Le prese d’aria della 911 Turbo S sono verniciate in Brilliant Chrome per abbinarsi alle leading edge nacelles dell’aereo. I proiettori a LED delle porte proiettano il logo della collaborazione Duet sul terreno e le finiture dei battitacco presentano la scritta “No Step”, come il messaggio sull’ala di un aereo.

L’esclusiva Duet Porsche 911 Turbo S può essere acquistata solo in tandem con il fratello Phenom 300E. Per celebrare questa prima collaborazione in assoluto tra Embraer, Porsche AG e Porsche Design, i clienti Duet riceveranno anche un set di bagagli personalizzato con logo Duet, con una pilot’s bag e due weekenders, oltre a un orologio Porsche Design 1919 Globetimer UTC titanium-case ispirato al cockpit dell’aereo.

Dieci coppie Duet in edizione limitata sono ora disponibili per l’ordine. Le consegne inizieranno nel 2021. Per ulteriori informazioni, visitare https://executive.embraer.com/global/en/duet.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)