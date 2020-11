News Brevi – 06.11.2020

KLM FA ROTTA SU ZANZIBAR – A partire dal 10 dicembre, KLM opererà due voli settimanali, il giovedì e la domenica, per Zanzibar. Il volo per Zanzibar proseguirà poi per Dar Es Salaam, che sarà quindi collegata ad Amsterdam con sei voli settimanali, due via Zanzibar e quattro via Kilimanjaro. Orario volo KL515 (operato con Boeing 787-900): partenza da Amsterdam Schiphol alle 9.40 e arrivo a Zanzibar alle 20.25. Partenza da Zanzibar alle 21.40 e arrivo a Dar Es Salaam alle 22.35. Partenza da Dar Es Salaam alle 23.40 e arrivo ad Amsterdam Schiphol alle 7.00 del giorno successivo. Gli orari dei voli permettono comode coincidenze dai maggiori aeroporti italiani. In occasione del nuovo volo, KLM offre una tariffa promozionale a partire da €499, andata e ritorno tasse e supplementi inclusi. La promozione è acquistabile fino al 26 novembre 2020 per partenze fino al 15 dicembre 2020 oppure dal 1º gennaio al 30 giugno 2021.

AER LINGUS: SCONTO SUI BAGAGLI REGISTRATI – Aer Lingus ha lanciato un’offerta lampo per i bagagli registrati sulle tratte europee e britanniche. Grazie allo sconto del 90% offerto dalla compagnia, il costo per imbarcare i bagagli è stato ridotto fino a 5€, garantendo ai clienti un notevole risparmio. L’offerta è attiva fino alla mezzanotte di venerdì 6 novembre, valida per i viaggi tra il 12 gennaio e il 23 giugno 2021.

ENAC: SOSPENSIONE DEGLI ESAMI TEORICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE DI VOLO – ENAC comunica che in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 (art. 1 comma 9 lettera z) tutti gli esami teorici per il conseguimento delle licenze di volo LAPL, PPL, SPL, BPL, CPL, IR, ATPL sono sospesi fino al 3 dicembre 2020. Seguiranno ulteriori comunicazioni conformemente all’evoluzione della situazione.

ANA: VOLI DAL GIAPPONE UTILIZZANDO SUSTAINABLE AVIATION FUEL (SAF) – All Nippon Airways (ANA) inizia ad operare voli commerciali dal Giappone utilizzando sustainable aviation fuel (SAF) acquistato da Neste, il principale produttore mondiale di fonti di carburante rinnovabile. Dopo il 24 ottobre, alcuni voli in partenza da Haneda and Narita airport saranno forniti di SAF. Il 6 novembre si è tenuto un saluto ad Haneda airport per un SAF-fueled flight diretto a Houston, Texas. Mentre ANA diventa la prima compagnia aerea ad utilizzare SAF sui voli in partenza dal Giappone, l’iniziativa rappresenta la prima fornitura di Neste, con sede in Finlandia, a una compagnia aerea asiatica. Il SAF di Neste è costituito da rifiuti e materie prime di origine sostenibile. Come con il carburante normale, il SAF viene testato su 10 elementi, tra cui infiammabilità e densità, e dopo aver superato i controlli di qualità, l’aereo viene rifornito con il SAF. ANA e Neste hanno stretto una partnership rivoluzionaria su un accordo pluriennale per la fornitura di SAF. Attraverso l’utilizzo di SAF e la riduzione dei livelli di emissioni di carbonio, ANA promuoverà iniziative per perseguire gli ESG-related goals.

EASYJET: SALE AND LEASEBACK PER ALTRI 11 AEROMOBILI – easyJet annuncia il sale and leaseback di altri undici aeromobili con due controparti. Le transazioni generano proventi di cassa totali per 169,5 milioni di dollari (circa 130,7 milioni di sterline). Dieci aerei A320 Family sono stati venduti ad ACS Aero 2 Beta Limited. I proventi della vendita in contanti sono stati di $124,5 milioni (circa £96,0 milioni) e gli aerei saranno in lease back per una durata media di 58 mesi, creando lease obligations di circa £66,8 milioni. Il valore contabile netto alla data della transazione era di circa 117,9 milioni di sterline. easyJet ha inoltre venduto un aereo A320 Family a JLPS Holding Ireland Limited per un ricavo di $45,0 milioni (circa £34,7 milioni). Al termine di queste ulteriori sale and leaseback transactions, easyJet ora detiene 141 fully owned and unencumbered aircraft, che rappresentano circa il 41% della flotta. easyJet continuerà a rivedere la sua posizione di liquidità su base regolare e continuerà a valutare ulteriori opzioni di finanziamento, comprese quelle esistenti nel robusto sale and leaseback market. Dopo l’annuncio del governo del Regno Unito sabato, nonché annunci simili in Germania e Francia di recente, easyJet prevede ora di volare non più del 20% circa della capacità pianificata per il primo trimestre del Financial Year 2021.

SAS: IL TRAFFICO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 – La pandemia in corso continua a incidere pesantemente su SAS e i dati sul traffico riportati per ottobre sono sostanzialmente in linea con settembre di quest’anno. Nel corso del mese SAS ha trasportato poco più di 0,6 milioni di passeggeri, in calo del 78,7% rispetto allo scorso anno. Allo stesso modo, SAS ha ridotto la sua capacità del 73,3% anno su anno. Rispetto al mese precedente, domanda, capacità e load factor sono rimasti sostanzialmente invariati. “Il traffico è vicino a quello che abbiamo sperimentato a settembre e la domanda continua ad essere più forte per i viaggi interni rispetto a quelli europei e intercontinentali, il che si riflette anche nella rete e negli orari che offriamo. Purtroppo, il numero accelerato di casi COVID-19 in ottobre ha portato a restrizioni rafforzate in tutta Europa, il che naturalmente ha un impatto negativo sulla disponibilità a viaggiare. Anche se ci aspettiamo che il contesto di bassa domanda venga mantenuto per i prossimi mesi, la nostra opinione rimane ferma che la fase di accelerazione per il settore aereo continuerà fino al 2022 con la domanda che tornerà ai livelli prima della pandemia pochi anni dopo”, afferma Rickard Gustafson, CEO SAS.

PROGRAMMA VOLI AGGIORNATO PER AIR THAITI NUI – Programma di voli aggiornato per Air Thaiti Nui. I voli Parigi CDG – Papeete PPT e viceversa fino al 10 gennaio 2021 opereranno via Vancouver (YVR), con fino a 4 voli settimanali. Dal 12 gennaio 2021 torneranno ad operare via Los Angeles (LAX), con 2 voli settimanali dal 12 gennaio al 27 marzo, da 4 a 6 voli settimanali dal 28 marzo al 30 ottobre. Stop tecnico a YVR, necessaria autorizzazione al transito via Canada (eTA o visto). Riguardo la rotta Los Angeles LAX – Papeete PPT e viceversa, vi saranno 3 voli settimanali fino al 4 gennaio 2021, 4 voli settimanali dal 5 gennaio al 27 marzo, da 7 a 8 voli settimanali dal 28 marzo al 30 ottobre. Per il collegamento Tokyo NRT – Papeete PPT e viceversa, 1 volo a settimana dal 1 aprile al 23 agosto, 2 voli settimanali dal 24 agosto al 30 ottobre.

DELTA: DIVERSE-OWNED BUSINESS PER LA RIPRESA – I leader Delta e il Supplier Diversity & Inclusion team sono stati i protagonisti della National Minority Supplier Development Council Conference and Business Opportunity Exchange di quest’anno. Il forum, che si è tenuto virtualmente, ha creato uno spazio per diversi proprietari di aziende, imprenditori e fornitori per stabilire collegamenti significativi con grandi società come Delta. Mike Medeiros, Vice President – Global Cleanliness, sta cercando minority-owned business per supportare una funzione fondamentale per il progresso di Delta: lo sviluppo di uno standard di pulizia di livello mondiale. Alla conferenza NMSDC, Medeiros ha rappresentato Delta nel trasnportation panel. “Abbiamo bisogno delle vostre idee, della vostra creatività, del vostro spirito imprenditoriale”, ha detto Medeiros ai fornitori. “L’innovazione e la resilienza che i minority-owned business portano sul tavolo li rendono i partner ottimali per Delta. Supportare fornitori diversi non è solo una nostra responsabilità sociale, è una strategia aziendale intelligente che porta risultati”.

QANTAS AGGIUNGE TRE NUOVE ROTTE DA CANBERRA – Qantas ha annunciato oggi un’importante espansione del suo network dalla capitale della nazione, con tre nuove rotte che inizieranno nel prossimo mese da Canberra. Canberra-Sunshine Coast opererà tre volte a settimana e inizierà giovedì 19 novembre; Canberra-Cairns opererà due volte a settimana e inizierà sabato 21 novembre; Canberra-Hobart opererà tre volte a settimana e inizierà venerdì 4 dicembre. I voli saranno operati da Boeing 717 a doppia classe di QantasLink, con 12 posti in Business e 98 posti in Economy. Le nuove rotte fanno seguito al recente lancio di successo dei voli Canberra-Gold Coast, al ripristino dei voli per Perth e ai servizi aggiuntivi per Brisbane. Da quando le restrizioni ai confini statali e territoriali sono state allentate a settembre, Qantas ha annunciato nove nuove rotte attraverso l’Australia.

ICAO INCORAGGIA PUBLIC HEALTH CORRIDOR E TRAVEL BUBBLE SOLUTIONS – Apprezzando i recenti aumenti nei movimenti interni di passeggeri e merci nella ICAO Asia-Pacific (APAC) region, l’ICAO Secretary General Fang Liu ha incoraggiato gli Stati APAC questa settimana “a continuare la ricerca proattiva di public health corridor e di altre travel bubble solutions a breve termine”, e ha ricordato agli esperti di politica le ampie informazioni e risorse che l’ICAO ha rilasciato su come stabilirle con prudenza. Liu ha anche sottolineato come il monitoraggio dei dati ICAO stia rivelando che le regioni con livelli più elevati di traffico intra-regionale stanno assistendo a un ripristino più rapido dei servizi aerei. “La vostra è una di queste regioni”, ha riconosciuto, “ed è importante che i responsabili delle decisioni del governo e dell’industria continuino a basarsi sui public health and air transport results di questa regione”. Il Segretario generale ICAO ha anche riconosciuto i gravi impatti socioeconomici della pandemia che sono ancora avvertiti da molti paesi dell’APAC e i 100 miliardi di dollari di ricavi persi dagli APAC operator nel 2020, secondo le previsioni ICAO. Liu ha aggiornato il suo pubblico sulle attuali revisioni intraprese alla COVID-19 response guidance dell’ICAO Council Aviation Recovery Taskforce (CART), osservando che “le autorità sanitarie pubbliche dovrebbero prendere particolare nota delle linee guida aggiornate, una volta approvate dal Consiglio ICAO”.