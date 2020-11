News Brevi – 07.11.2020

RYANAIR: DICHIARAZIONE IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI DEL DPCM DEL 3/11/2020 – Ryanair ha diffuso una dichiarazione in relazione ai provvedimenti in tema di mobilità contenuti nel DPCM del 3/11/2020: “Tutti i passeggeri, con viaggi tra il 6 novembre e il 3 dicembre, i cui voli sono stati cancellati o interessati dalle restrizioni italiane sugli spostamenti, stanno ricevendo informazioni circa le opzioni a loro disposizione, compresi i cambi di volo gratuiti, i rimborsi ed i voucher, secondo quanto previsto dalla legge vigente”. Per aggiornamenti sui voli in relazione a Covid 19, è possibile consultare: https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/aggiornamenti-viaggi.

GE AVIATION OTTIENE L’OUTSTANDING SUPPLIER STATUS DA LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin Rotary e Mission Systems hanno riconosciuto 27 fornitori, inclusa la divisione Avionics Systems di GE Aviation a Clearwater, Florida, che è stata riconosciuta per il terzo anno consecutivo da Lockheed Martin per le exceptional supplier performance. “I fornitori sono membri fondamentali del nostro team industriale, consentendo la produzione delle tecnologie più avanzate per i nostri clienti”, ha detto recentemente Abby Lilly, vice president of Global Supply Chain at Lockheed Martin Rotary and Mission Systems. GE Aviation ha ottenuto il Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (RMS) Outstanding Supplier status dopo aver dimostrato qualità di alto livello per i data transfer systems sull’UH-60 Black Hawk di Sikorsky. Sikorsky fa parte del Lockheed Martin Corporation RMS business. “GE crede veramente che i nostri clienti determinino il nostro successo”, ha commentato Sterling Leaven, Clearwater site leader for GE Aviation. “Ricevere un premio così prestigioso riflette la nostra passione e il nostro impegno nel garantire che l’esperienza dei nostri clienti dal punto di vista della qualità e della consegna sia la migliore della categoria”. Per ottenere l’RMS outstanding supplier status, un’azienda deve fornire le migliori performance della categoria riguardo on-time delivery, cost and quality standards nel 2019. GE Aviation è stato uno dei 27 fornitori riconosciuti da Lockheed Martin Rotary and Mission Systems per aver raggiunto questo livello di performance per il 2019.

EASA PUBBLICA LE UPDATED EASY ACCES RULES FOR AIRWORTHINESS AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATION OF AIRCRAFT – EASA ha pubblicato le updated Easy Access Rules for Airworthiness and Environmental Certification of Aircraft (Revision from November 2020). Queste regole consolidate e aggiornate sono visualizzate in un formato di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri e possono essere scaricate gratuitamente dal sito web dell’EASA. La revisione di novembre 2020 incorpora gli Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) aggiornati all’Annex I (Part 21) del Commission Regulation (EU) No 748/2012, che sono allegati alla ED Decision 2020/006/R on ‘Aircraft Cybersecurity’.

L’ICAO COUNCIL ESORTA IL COMPLETAMENTO DEL PS752 ACCIDENT INVESTIGATION FINAL REPORT – Gli ICAO Council States hanno esortato la Repubblica dell’Iran ad accelerare l’accident investigation sul tragico abbattimento dell’Ukraine International Airlines flight PS752 l’8 gennaio di quest’anno. I diplomatici dei 36 paesi hanno espresso il loro sostegno agli appelli all’Iran a seguito dell’ultimo rapporto sull’argomento dell’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, e del relativo intervento del ministro dei Trasporti canadese, Marc Garneau. “Abbiamo avuto diversi scambi con la CAA iraniana in cui abbiamo sollecitato le sue autorità ad accelerare l’accident investigation in conformità con le disposizioni dell’ICAO Annex 13″, ha informato Sciacchitano. L’ICAO Annex 13 incoraggia la pubblicazione del rapporto finale di un incidente entro 12 mesi dal verificarsi dell’incidente. “Va inoltre ricordato che subito dopo l’incidente è stata costituita una squadra composta da ICAO Secretariat experts per supportare le indagini”, ha sottolineato il presidente Sciacchitano. “Il Council aveva precedentemente approvato l’iniziativa ‘Safer Skies’ presentata dal Canada a seguito dell’abbattimento del volo PS752, finalizzata a migliorare la sicurezza su zone pericolose o di conflitto”. Il Canada ha anche invitato i rappresentanti degli Stati del Consiglio a unirsi a loro al primo international ‘Safer Skies Forum’ on conflict zones, convocato l’8 e il 9 dicembre prossimi, dove il presidente Sciacchitano pronuncerà le osservazioni principali.

SWISS E KAPERS CONCORDANO ACCORDO SU UN CRISIS ACTION PACKAGE A TEMPO LIMITATO – Dopo intense trattative, Swiss International Air Lines (SWISS) ha concordato un pacchetto di azioni a tempo limitato con il kapers cabin crew union, in risposta alla crisi coronavirus. Le misure di risparmio incluse nel pacchetto sono tutte limitate nel tempo e programmate per fasi tra marzo 2021 e la fine del 2023. Dopo tale periodo, l’attuale contratto collettivo di lavoro SWISS/kapers rimarrà in vigore almeno fino al 2025. Il pacchetto di azioni limitato nel tempo per il più grande personnel group di SWISS si estende sia alle misure per ridurre i costi sia a quelle intese a contribuire a gestire l’attuale eccedenza di personale. Comprende una serie di offerte interessanti come opzioni di pensionamento anticipato volontario e nuovi modelli di lavoro part-time. “Questa serie di azioni fornirà un contributo sostanziale al rigoroso programma di risparmio che abbiamo dovuto intraprendere in risposta alla pandemia coronavirus”, afferma l’Head of Cabin Crew, Reto Schmid. “Svolgerà anche un ruolo fondamentale nell’assicurare posti di lavoro in SWISS”. Con le azioni a tempo limitato negoziato, il personale di cabina di SWISS darà un contributo di circa il 10% alla riduzione dei costi da qui alla fine del 2023. Il turnover naturale del personale all’interno del corpo dovrebbe fornire un ulteriore contributo del 10%, sulla base dei relativi livelli osservati negli ultimi anni. Al più presto inizierà il processo referendario con kapers necessario per il pacchetto di misure concluso, con l’obiettivo di adottare le prime azioni di questo tipo a partire da marzo 2021. Per il periodo post corona, SWISS e kapers sperano di attuare il nuovo contratto collettivo di lavoro che hanno provvisoriamente concluso prima dell’inizio dell’attuale crisi. Il nuovo accordo contiene una serie di miglioramenti sostanziali per il personale di cabina della compagnia, ma non è stato ancora sottoposto a referendum a causa della pandemia. “È molto importante per noi offrire al nostro personale di cabina prospettive interessanti ora per il periodo post-corona”, sottolinea Reto Schmid. I membri di Kapers potranno votare sull’accettazione del nuovo contratto collettivo di lavoro proposto non appena la situazione economica di SWISS si sarà nuovamente normalizzata.