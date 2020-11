Covid-19 insurance services ora prenotabili tramite Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines

Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines offrono ora ai loro passeggeri un’ulteriore opzione per una maggiore sicurezza di pianificazione nei loro travel plans, oltre a opzioni di cambio di prenotazione flessibili e l’abolizione della rebooking fee.

Ulteriori Covid-19 services sono ora inclusi nei pacchetti assicurativi esistenti offerti dal partner assicurativo delle compagnie aeree. Il cliente può scegliere tra due opzioni: “Travel Care” e “Travel Care Plus”. I pacchetti con copertura per Covid-19 integrano le esistenti travel insurance.

L’insurance package della Travel Care option include un risarcimento per il passeggero nel caso in cui debba entrare in quarantena a destinazione a causa di un’infezione da Covid-19. Allo stesso tempo, l’opzione include l’assicurazione annullamento viaggio e interruzione viaggio. Oltre ai suddetti vantaggi, l’opzione Travel Care Plus copre anche le spese mediche in caso di infezione da Covid-19 del passeggero. È coperto anche qualsiasi rimpatrio medico di emergenza e tutti i vantaggi sono soggetti ai termini e alle condizioni della polizza assicurativa.

Le opzioni assicurative possono essere prenotate con il Lufthansa Group insurance partner AIG Europe S.A. con effetto immediato per i passeggeri residenti in Germania, Austria e Svizzera tramite i canali di vendita diretta.

Lufthansa Group Airlines è quindi una delle prime compagnie aeree a offrire ai propri clienti un’assicurazione di viaggio con copertura Covid-19 come prodotto di viaggio aggiuntivo.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)