Norwegian esprime delusione per la mancanza di sostegno finanziario del Governo

“Il governo norvegese ha annunciato che Norwegian non riceverà ulteriore supporto finanziario, che la compagnia aveva chiaramente dichiarato come necessario per mantenere le operazioni durante la crisi Covid-19. La compagnia si trova ora ad affrontare un futuro molto incerto, ma faremo tutto il possibile per superare questa crisi e continuare a fare ciò che Norwegian fa da quasi 20 anni: garantire la concorrenza e fornire tariffe convenienti per tutti”, afferma Norwegian in un proprio comunicato.

“Prima di tutto, vorrei ringraziare i nostri clienti, i colleghi, il parlamento norvegese, gli azionisti, le società di leasing, i creditori, gli obbligazionisti, l’industria dei viaggi e tutti gli altri che hanno sostenuto Norwegian in questi tempi difficili. Il fatto che il nostro governo abbia deciso di astenersi dal fornire a Norwegian ulteriore sostegno finanziario è molto deludente e sembra uno schiaffo in faccia a tutti coloro che in Norwegian stanno combattendo per la compagnia, quando i nostri concorrenti ricevono miliardi di finanziamenti dai rispettivi governi”, ha affermato il CEO di Norwegian, Jacob Schram.

Norwegian ha 2.300 dipendenti in Norvegia e diverse migliaia di colleghi in altri paesi.

“Ci chiamiamo Norwegian, siamo norvegesi. Siamo una parte della Norvegia e la Norvegia è una parte di noi. È così da quasi 20 anni. Il supporto che abbiamo ricevuto dai nostri clienti in tutti questi anni ha significato molto per noi, in particolare ora durante la crisi Covid-19. Offriamo rotte da Kristiansand nel sud alle Svalbard nel nord, rotte che non possono essere sostituite dall’oggi al domani. Ci vorrà tempo e ciò avrà conseguenze sulla situazione competitiva in Norvegia, come abbiamo visto prima. Notiamo anche che le compagnie aeree di tutto il mondo che dipendono anche dal supporto per sopravvivere ricevono miliardi dalle rispettive autorità. In base al numero di turisti che voliamo in Norvegia, contribuiamo a sostenere 24.000 persone nel nostro paese e a rilanciare l’economia locale di circa 18 miliardi di NOK all’anno. Questo da solo dimostra chiaramente che anche un moderato sostegno finanziario costituirebbe un investimento redditizio per la Norvegia. Come si possa arrivare a una conclusione diversa è impossibile da capire. L’industria dei viaggi e le imprese locali hanno ripetutamente sottolineato l’importanza della rete di collegamenti di Norwegian. Recentemente ho visitato tutte le nostre quattro basi in Norvegia e ho anche incontrato politici e imprese locali”, ha affermato Schram.

Da quando la pandemia ha colpito l’aviazione in tutto il mondo a marzo, Norwegian ha effettuato una sostanziale ristrutturazione finanziaria di 18 miliardi di NOK dal debito al capitale. All’inizio del 2020, Norwegian ha anticipato la migliore estate di sempre per l’azienda.

“Abbiamo potuto vedere chiaramente i risultati del nostro duro lavoro per passare dalla crescita alla redditività, che è stato avviato nel 2018. Con un ulteriore supporto per far superare a Norwegian questa crisi senza precedenti per il settore dell’aviazione, saremmo diventati una compagnia aerea più sostenibile e competitiva con una nuova struttura e un funzionamento migliorato. Senza supporto, la via da seguire è diventata molto più incerta. Tuttavia, faremo tutto il possibile per superare questa crisi, a beneficio dei nostri laboriosi colleghi, dei nostri ‘Red Nose Warriors’ e dei nostri clienti”, ha aggiunto Schram.

