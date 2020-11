Qatar Airways lancia nuove tariffe semplificate che offrono maggiore scelta e flessibilità ai passeggeri

Qatar Airways ha lanciato nuove opzioni tariffarie in tutte le classi di viaggio per offrire una maggiore scelta e flessibilità ai propri passeggeri. Da oggi, Qatar Airways offrirà un totale di sei tariffe, tre per ogni classe:

Business Class: Classic, Comfort, Elite.

Economy Class: Classic, Convenience, Comfort.

Ciascuna delle nuove opzioni offre ai passeggeri un insieme chiaro e distinto di prodotti e servizi progettati per soddisfare le diverse esigenze della vasta gamma di clienti. Ad esempio, i passeggeri che prenotano biglietti in Economy Class riceveranno un supplemento extra di cinque chili per il bagaglio registrato, valido per ciascuna delle opzioni.

Coloro che prenotano un biglietto in classe Economy Comfort possono usufruire di posti a sedere preferenziali gratuiti, mentre coloro che acquistano biglietti Economy Comfort o Business Elite possono anche effettuare modifiche gratuite illimitate alla data del viaggio e hanno diritto a un rimborso gratuito. In tutte le classi, i soci di Qatar Airways Privilege Club possono guadagnare più Qmiles in base alla tariffa selezionata.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Le nostre nuove tariffe sono state progettate per offrire maggiore semplicità, scelta e flessibilità ai nostri passeggeri e per promuovere la nostra ambizione di offrire la migliore esperienza di vendita al dettaglio della categoria. Con queste nuove categorizzazioni, è molto chiaro al cliente cosa sta acquistando, non ci sono spese nascoste o costi aggiuntivi. Stiamo anche dando ai nostri stimati membri del Privilege Club l’opportunità di guadagnare più Qmiles con noi per sbloccare ulteriori vantaggi o upgrade di livello”.

Qatar Airways riserverà una serie di prodotti e servizi accessori, per ciascuna tariffa, ai clienti che prenotano direttamente con la compagnia. Questi includono la possibilità di scambiare i biglietti con un futuro voucher di viaggio e sconti fino al 40% presso i punti vendita al dettaglio Qatar Duty Free (QDF) e i punti vendita di cibi e bevande all’Hamad International Airport (HIA).

(Ufficio Stampa Qatar Airways)