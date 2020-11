Emirates SkyCargo introduce le Airbus A380 ‘mini-freighter’ charter operations

Emirates SkyCargo ha iniziato a utilizzare aeromobili Airbus A380 su selezionate cargo charter operations, per trasportare merci urgentemente richieste attraverso il suo network. Il primo dedicated Emirates A380 ‘mini-freighter’ ha trasportato con successo forniture mediche tra Seoul e Amsterdam via Dubai.

Lavorando in collaborazione con gli Engineering and Flight Operations teams di Emirates, il vettore aereo cargo ha ottimizzato la cargo capacity dell’Airbus A380 per trasportare in sicurezza circa 50 tonnellate di merci per volo nel bellyhold dell’aeromobile.

Emirates SkyCargo ha introdotto operazioni cargo dedicate sull’aeromobile A380 in risposta all’aumento della domanda di air cargo capacity necessaria per il trasporto urgente di merci critiche, comprese le forniture mediche per combattere COVID-19 nelle regioni che stanno vivendo una seconda ondata di pandemia.

Emirates SkyCargo sta lavorando per ottimizzare ulteriormente la capacità dei suoi aeromobili Airbus A380 attraverso misure come il seat loading del cargo e ha pianificato più dedicated cargo flights sugli aerei per il mese di novembre.

Attore di primo piano nella global air cargo industry, con un network di destinazioni distribuito in sei continenti, Emirates SkyCargo ha continuato a introdurre soluzioni cargo innovative in linea con le condizioni di mercato in rapida evoluzione dall’inizio della pandemia COVID-19.

La freight division di Emirates offre una varietà di opzioni per cargo capacity e connettività, per soddisfare al meglio le esigenze dei suoi clienti.

Emirates SkyCargo opera dedicated cargo flights sui suoi Boeing 777F e Boeing 777-300ER, inclusi 14 Boeing 777-300ER passenger aircraft modificati, con sedili rimossi dalla Economy Class per un volume di carico aggiuntivo.

Grazie alla sua reattività e agilità, l’air cargo carrier è stato in grado di mantenere il flusso di merci essenziali e il commercio attraverso i mercati internazionali durante la pandemia, fornendo spesso una linea di assistenza molto richiesta alle comunità di tutto il mondo.

Prendendo un ruolo guida nella supply chain per la distribuzione globale di un vaccino COVID-19, Emirates SkyCargo ha recentemente annunciato di aver istituito a Dubai il più grande EU GDP compliant airside hub a Dubai dedicato al vaccino COVID-19. Oltre a un’infrastruttura di livello mondiale idonea allo stoccaggio del vaccino, la struttura sarebbe anche in grado di offrire servizi a valore aggiunto come repackaging, re-icing and redistribution del vaccino. L’air cargo carrier ha anche istituito un team di risposta rapida per coordinare le richieste di spostamento del vaccino.

Emirates SkyCargo offre attualmente cargo capacity su scheduled flight verso 135 destinazioni in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)