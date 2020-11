OGMA, società di Embraer Group, diventa Pratt & Whitney Authorized Maintenance Center per supportare i motori GTF

OGMA, Embraer Group Company, entra a far parte del Pratt & Whitney Authorized Maintenance Center network. Questo è il culmine di un progetto sviluppato da OGMA, con il supporto di Embraer, negli ultimi 12 mesi, che le consente di ampliare il proprio ambito di servizi nell’area dell’engine maintenance, segnando l’ingresso di Pratt & Whitney maintenance, repair and overhaul in Portogallo.

Recentemente è stato formalizzato il contratto tra Pratt & Whitney e OGMA. Il progetto di industrializzazione e formazione per eseguire la manutenzione del motore Pratt & Whitney GTF (Geared Turbofan) PW1100G-JM dovrebbe iniziare nel 2021 e dovrebbe svilupparsi per i prossimi due decenni. In tutto il progetto, con una maggiore incidenza tra il 2022 e il 2023, si prevede la creazione di circa 300 posti di lavoro diretti altamente qualificati.

OGMA investirà 74 milioni di euro, principalmente nei primi quattro anni del progetto, in un passaggio strategico che le consenta di ampliare il proprio perimetro di attività nell’area della manutenzione motori e di realizzare nei prossimi decenni nuovi business.

Alexandre Solis, CEO di OGMA afferma: “Questa è una pietra miliare storica per OGMA, un’azienda con più di 100 anni di esistenza. Guadagnando la fiducia di Pratt & Whitney, stiamo dimostrando la competenza e l’esperienza dei nostri team, ma stiamo anche consentendo a OGMA di continuare con un’operazione duratura nei prossimi decenni. Siamo motivati e desiderosi di iniziare questa relazione con Pratt & Whitney”.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a OGMA nel GTF MRO network”, ha affermato Dave Emmerling, vice president, Commercial Aftermarket at Pratt & Whitney. “Con OGMA, aggiungiamo un fornitore di servizi di manutenzione altamente capace con una lunga esperienza nella revisione dei motori. Mentre la flotta GTF continua a crescere, la rete sarà pronta a supportare la nostra base di clienti globale in espansione”.

“Questo contratto è una dimostrazione dell’elevato livello di esperienza e competenza di OGMA nella manutenzione dei motori aeronautici e rappresenta un’opportunità per Embraer Group di espandere la propria attività nella fornitura di servizi ad altri produttori nel mercato internazionale. In linea con la nuova strategia di Embraer, si tratta di una diversificazione delle attività che porterà alla crescita della Services & Support area nei prossimi anni”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

La famiglia di motori GTF di Pratt & Whitney viene utilizzata nella nuova generazione di aeromobili commerciali, ovvero la famiglia Airbus A320neo, l’Airbus A220 e l’Embraer E190-E2 e E195-E2.

I motori GTF di Pratt & Whitney sono una nuova generazione di high bypass turbofan engines, che hanno iniziato a operare nel 2016. Consentono operazioni con una riduzione fino al 16% del consumo di carburante, fino al 75% delle emissioni sonore e tra il 50 e il 75% delle emissioni di CO2 e NOx rispetto alla precedente generazione di motori.

Anche Pratt & Whitney ha annunciato la notizia, espandendo il suo global network di fornitori che effettuano la manutenzione sul motore Pratt & Whitney GTF includendo OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal SA, società di Embraer Group. OGMA fornirà la manutenzione per il motore PW1100G-JM per la famiglia di aeromobili Airbus A320neo presso la sua struttura ad Alverca, in Portogallo.

OGMA diventerà il quinto engine center in Europa all’interno del GTF MRO network, insieme a EME AERO in Polonia e, in Germania, MTU Aero Engines Hannover, Lufthansa Technik Hamburg e Lufthansa Technik AERO Alzey.

“Siamo entusiasti di lavorare sul game-changing GTF engine e gli altri membri del GTF MRO network”, ha affermato Alexandre Solis, CEO di OGMA. “Non vediamo l’ora di estendere il nostro rapporto con Pratt & Whitney, supportando i clienti GTF in Europa e oltre”.

Il crescente GTF MRO network è composto dalle principali MRO companies del settore, tra cui International Aero Engines, LLC, members Pratt & Whitney, MTU Aero Engines and Japanese Aero Engines Corporation (JAEC). Entro la fine del 2020, ci saranno nove active GTF MRO engine centers.

(Ufficio Stampa Embraer – Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)