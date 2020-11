Boeing risponde all’approvazione FAA per la ripresa delle 737 MAX operations

La U.S. Federal Aviation Administration (FAA) ha annullato oggi l’ordine che interrompe le operazioni commerciali dei Boeing 737-8 e 737-9 (leggi anche qui). La mossa consentirà alle compagnie aeree che sono sotto la giurisdizione della FAA, comprese quelle negli Stati Uniti, di prendere le misure necessarie per riprendere il servizio e a Boeing di iniziare a effettuare le consegne.

“Non dimenticheremo mai le vite perse nei due tragici incidenti che hanno portato alla decisione di sospendere le operazioni”, ha affermato David Calhoun, chief executive officer of The Boeing Company. “Questi eventi e le lezioni che ne abbiamo tratto hanno ridisegnato la nostra azienda e focalizzato ulteriormente la nostra attenzione sui nostri valori fondamentali di sicurezza, qualità e integrità”.

Negli ultimi 20 mesi Boeing ha lavorato a stretto contatto con le compagnie aeree, fornendo loro raccomandazioni dettagliate riguardo il long-term storage e assicurando che il loro contributo facesse parte dello sforzo per riportare in servizio gli aeroplani in sicurezza.

Una Airworthiness Directive emessa dalla FAA definisce i requisiti che devono essere soddisfatti prima che i vettori statunitensi possano riprendere il servizio, inclusa l’installazione di software enhancements, il completamento di wire separation modifications, l’effettuazione di pilot training e de-preservation activities approfondite che assicureranno che gli aerei siano pronti per tornare in servizio.

“La direttiva della FAA è una pietra miliare importante”, ha affermato Stan Deal, president and chief executive officer of Boeing Commercial Airplanes. “Continueremo a lavorare con le autorità di regolamentazione mondiali e i nostri clienti per rimettere in servizio l’aereo in tutto il mondo”.

Oltre alle modifiche apportate all’aereo e al pilot training, Boeing ha intrapreso tre importanti passi per rafforzare la sua attenzione alla sicurezza e alla qualità.

– Allineamento organizzativo: più di 50.000 ingegneri sono stati riuniti in un’unica organizzazione che include una nuova Product & Services Safety unit, unificando le responsabilità di sicurezza in tutta l’azienda.

– Focus culturale: gli ingegneri sono stati ulteriormente autorizzati a migliorare la sicurezza e la qualità. L’azienda identifica, diagnostica e risolve i problemi con un livello più elevato di trasparenza e immediatezza.

– Miglioramenti dei processi: adottando processi di progettazione di nuova generazione, l’azienda consente livelli più elevati di first-time quality.

(Ufficio Stampa Boeing)