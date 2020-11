Airbus e la Germania presentano un’offerta per l’Eurofighter in Svizzera

Airbus e la Federal Republic of Germany hanno presentato la loro offerta ufficiale allo Swiss Federal Office of Armaments armasuisse per la vendita di aerei Eurofighter alla Svizzera.

L’offerta è stata preparata in collaborazione con le altre nazioni Eurofighter nonché i partner industriali Leonardo e BAE Systems, e soddisfa i requisiti del processo di approvvigionamento del new combat aircraft (Neues Kampfflugzeug – NKF) procurement process implementato dalla Svizzera in sostituzione della sua flotta F-5 e F/A-18 attualmente utilizzata con un modello più moderno.

Con l’acquisizione dell’Eurofighter, la Repubblica Federale di Germania offre alla Svizzera l’opportunità di approfondire la sua partnership militare esistente, in particolare per quanto riguarda l’addestramento congiunto delle due forze aeree. Con l’Eurofighter, la Svizzera acquisirà piena autonomia nell’uso, nella manutenzione e nell’applicazione dei dati dei suoi aerei.

Con più di 660 ordini, l’Eurofighter è di gran lunga il velivolo più utilizzato per proteggere lo spazio aereo in Europa. È gestito congiuntamente dalle quattro nazioni partner Germania, Regno Unito, Italia e Spagna ed è in continuo sviluppo. Solo pochi giorni fa la stessa Germania ha firmato il contratto per l’acquisizione di 38 Eurofighter dell’ultima Tranche 4 (leggi anche qui) e offre alla Svizzera l’opportunità di gettare le basi per una cooperazione politica, economica e di sicurezza ancora più stretta acquistando lo stesso tipo di aeromobile.

Michael Flügger, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Switzerland, ha dichiarato: “Con questa offerta, invitiamo la Svizzera come nostro vicino e partner affidabile nella politica di sicurezza e in questioni economiche a proteggere il suo spazio aereo con l’Eurofighter e a una stretta cooperazione tra le nostre Air Forces. Per la Germania la Svizzera non è solo un cliente, ma un alleato strategico con il quale vorremmo intensificare ulteriormente la nostra già stretta collaborazione. L’Eurofighter è l’unica piattaforma sviluppata e gestita congiuntamente da più nazioni europee e sarebbe quindi una soluzione ideale per la Svizzera”.

Dirk Hoke, CEO di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Con l’offerta presentata oggi, vogliamo dimostrare che l’Eurofighter è il miglior pacchetto complessivo per la Svizzera. È il più moderno fighter aircraft attualmente costruito in Europa e soddisfa tutti i requisiti richiesta dalla Svizzera. Fornendo construction data e altre informazioni importanti, la Svizzera avrà il controllo completo e indipendente dell’Eurofighter, garantendo la piena trasparenza. Con oltre 200 fornitori nella Confederazione, Airbus è già un forte partner per la Svizzera e non vediamo l’ora per espandere ulteriormente questa cooperazione”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)