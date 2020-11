Ryanair estende la rimozione del supplemento per il cambio volo a tutte le prenotazioni di dicembre e gennaio

Ryanair ha annunciato oggi che estenderà la rimozione del supplemento per il cambio volo a tutti i clienti che prenoteranno a dicembre 2020 e gennaio 2021. Questo garantirà ai clienti Ryanair tranquillità e maggiore flessibilità nel caso in cui i loro piani di viaggio dovessero cambiare, dando loro la possibilità di riprogrammare il proprio volo (senza fee per il cambio) fino al 30 settembre 2021.

I clienti che hanno prenotano un volo a dicembre e gennaio, ma si trovano impossibilitati a partire nella date scelte, potranno modificare facilmente le date fino al 30 settembre. Le modifiche devono essere effettuate almeno 7 giorni prima della data di partenza della prenotazione originale.

Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair, ha dichiarato: “I piani possono cambiare, così per offrire la massima flessibilità e fiducia ai nostri clienti, abbiamo esteso la rimozione del supplemento per il cambio volo alle prenotazioni di dicembre e gennaio. I clienti possono ora pianificare i loro viaggi per Natale, Pasqua e l’estate sapendo che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare i loro voli senza costi aggiuntivi”.

(Ufficio Stampa Ryanair)