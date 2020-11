News Brevi – 19.11.2020

LUFTHANSA TECHNIK: CONSEGNA DI OTTO PATIENT TRASNPORT UNIT (PTU NG) PER L’AIRBUS A330 MRTT – Lufthansa Technik AG ha recentemente consegnato ad Airbus Defence and Space otto Patient Transport Units (PTU NG) per pazienti in terapia intensiva e 16 oxygen supply systems per pazienti con lesioni medio-leggere. Le nuove PTU sono destinate al multinational Airbus A330 MRTT operato dalla MMU (Multinational Multi Role Tanker Transport Unit) della NATO Support and Procurement Agency (NSPA), che collaborerà anche con l’European Air Transport Command (EATC), consentendo il trasporto di un massimo di otto pazienti in terapia intensiva e 16 pazienti con oxygen supply systems. Ciò rende possibili missioni di evacuazione medica (MedEvac) con gli aerei della MMU fleet. Dopo il passaggio di consegne, presso le nuove unità inizierà la formazione per medici e personale medico, che sarà completata entro la fine di novembre. La prima installazione su un A330 MRTT della MMU è prevista per dicembre. Questo creerà uno dei più grandi velivoli MedEvac. La national Airbus A310 MRTT fleet della German Air Force è già stata equipaggiata con il modello precedente di PTU da quasi 20 anni, che viene ora gradualmente sostituito. La Patient Transport Unit Next Generation è conforme agli standard NATO ed è anche approvata come dispositivo medico civile. Con le unità ora consegnate, il modello è in uso su quattro diversi tipi di aerei militari e civili. Utilizzando dei seat track adapters, una PTU NG può essere installata su quasi tutti gli aeromobili in pochi minuti, consentendo di utilizzare la stessa unità in una flotta di diversi tipi di aeromobili. Un’unità è composta da più moduli che possono essere assemblati molto rapidamente senza attrezzi e, per le loro dimensioni e peso, possono essere facilmente movimentati da due persone. Tecnicamente, sono stati applicati i più recenti requisiti di sicurezza aerea. Il PTU NG è sviluppato e prodotto da Lufthansa Technik in collaborazione con specialisti di Aerolite.

AMERICAN AIRLINES: NUOVO RICONOSCIMENTO PER IL PROGRAMMA FEDELTA’ AADVANTAGE – Il travel website and lifestyle media brand The Points Guy ha scelto il programma fedeltà AAdvantage di American per il suo primo premio Editors’ Choice award, riconoscendo le iniziative a misura di cliente annunciate dal programma quest’anno. “Siamo onorati di essere stati selezionati dagli editori di The Points Guy per il loro inaugural Editors’ Choice award”, afferma Rick Elieson, President of the AAdvantage program. “AAdvantage apprezza il suo rapporto con i nostri membri, molti dei quali sono lettori di TPG, e si impegna a fornire il miglior programma di fidelizzazione del settore”. La scorsa settimana, American ha annunciato che i membri AAdvantage possono prenotare un award ticket attraverso tutti i canali di American Airlines senza costi per il servizio. Se i loro piani di viaggio cambiano, i soci non pagano più una commissione per il trasferimento delle miglia sul proprio account quando annullano un biglietto premio idoneo. American ha messo in atto una pausa sulla scadenza delle miglia AAdvantage fino al 30 giugno 2021.

EMIRATES AIRLINE FOUNDATION IMPEGNATA A MIGLIORARE IL BENESSERE DEI BAMBINI IN TUTTO IL MONDO – In occasione del World Children’s Day, Emirates Airline Foundation e le sue ONG partner condividono le loro speranze di migliorare il benessere dei bambini svantaggiati in tutto il mondo e parlano di progetti che forniscano ai bambini un riparo sicuro, beni di prima necessità come cibo e servizi medici e accesso a opportunità attraverso l’istruzione e la formazione professionale. Sir Tim Clark, President Emirates Airline and Chairman of the Emirates Airline Foundation, ha dichiarato: “Nei 18 anni dalla sua istituzione, la Fondazione ha contribuito a convogliare le generose donazioni dei nostri passeggeri e dipendenti verso progetti incentrati sul miglioramento del benessere dei bambini. La Fondazione attualmente supporta 19 progetti in 12 paesi in tutto il mondo e ci piacerebbe fare di più. I bambini sono la speranza collettiva del nostro mondo per il futuro e meritano ogni dignità e opportunità”. Emirates Airline Foundation è un’organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro, composta da dipendenti volontari e amici di Emirates Group, e gestita con il patrocinio di HH Sheikh Ahmed bin Saaed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group. Per maggiori informazioni sulla Fondazione e sui suoi progetti visitare www.emiratesairlinefoundation.org.

DELTA: UNA NUOVA FORMAZIONE RAGGIUNGERA’ 75.000 PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE – Come parte della strategia per cercare la diversità, promuovere l’inclusione e creare equità nel mondo, Delta ha lanciato la prossima evoluzione di un’esperienza di formazione per raggiungere ogni dipendente entro il 2022. “Questa formazione si basa sulle esperienze educative, sui programmi e sulle serie che abbiamo organizzato per diversi anni”, ha affermato Keyra Lynn Johnson, Chief Diversity & Inclusion Officer di Delta. “È responsabilità del nostro brand continuare a guidare il cambiamento, ed è compito del personale Delta dare vita a questa missione”. Le persone Delta a tutti i livelli riceveranno le interactive DEI (Diversity, Equity & Inclusion) series per navigare nel mondo vario e complesso in cui viviamo. Per ora, i corsi saranno disponibili in un formato completamente virtuale. La serie supporterà la cultura di Delta, fornirà sviluppo e rafforzerà le capacità di leadership. Oltre 20.000 dipendenti hanno già partecipato alla formazione. La formazione segue programmi simili per i dipendenti incentrati sulla comprensione, l’azione e comportamenti inclusivi. A seguito di episodi di ingiustizia razziale e periodi di disordini quest’anno, Delta ha intensificato gli sforzi per aumentare la consapevolezza sull’importanza della diversità, dell’equità e dell’inclusione. “La pandemia ci ha messo in una situazione vulnerabile in molti modi. Ci ha calmato. Ci ha permesso di vedere e ascoltare cose che in passato eravamo troppo impegnati per poter sentire”, ha detto il CEO Ed Bastian a Bloomberg quando gli è stato chiesto l’obiettivo del DEI. “Supereremo la pandemia, andremo dall’altra parte. Se non arriviamo dall’altra parte del razzismo sistemico, però, questo sarà un fallimento”.

QANTAS: PARTNERSHIP CON ACCOR SUI RISPETTIVI PROGRAMMI FEDELTA’ – Qantas e Accor hanno annunciato una partnership più profonda che vedrà premiati i membri comuni dei loro programmi fedeltà in ogni fase del loro viaggio. Prevista per il lancio a metà del 2021, sarà la prima partnership del suo genere tra una compagnia aerea e un hospitality group nella regione Asia del Pacifico. Questa nuova partnership darà ai membri idonei di entrambi i programmi l’opportunità di aumentare i loro premi guadagnando contemporaneamente Qantas Points e ALL – Accor Live Limitless Reward Points sulle prenotazioni di hotel Accor e Qantas Points e ALL – Accor Live Limitless Reward Points sulle prenotazioni di voli Qantas. I membri godranno inoltre di maggiori opportunità di riscattare i punti e di una suite di vantaggi esclusivi per i membri di alto livello. La partnership si applicherà ai soggiorni in hotel nella regione Asia-Pacifico e sui voli nazionali e internazionali di Qantas.

ANA HD INCLUSA NEL DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO – ANA HOLDINGS è stata selezionata come membro del Dow Jones Sustainability World Index per il quarto anno consecutivo e del Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index per il quinto anno consecutivo. “Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo prestigioso Social Responsible Investment (SRI) index. In ANA HD, stiamo costantemente aumentando i nostri sforzi per fornire soluzioni ai problemi sociali attraverso le nostre attività commerciali, per essere una compagnia che cresce insieme alla società”, ha affermato Yutaka Ito, Executive Vice President of ANA HD. “Inoltre, essere selezionati come leader nel settore dell’aviazione è emblematico della dedizione dei nostri dipendenti a un servizio eccellente e una testimonianza del nostro impegno per una crescita sostenibile. Sebbene l’epidemia di COVID-19 continui ad avere un impatto sulla situazione attuale, noi continueremo a promuovere il nostro environmental, social and governance (ESG) management nelle nostre attività aziendali e perseguiremo pienamente gli obiettivi di medio e lungo termine”. ANA HD è stata elogiata da Dow Jones per i suoi sforzi di sostenibilità aziendale.