American Airlines: pronti al ritorno in servizio del 737 MAX

In un messaggio ai membri del team di American Airlines, il Chief Operating Officer David Seymour e l’operations leadership team discutono della ricertificazione del Boeing 737 MAX e del suo ritorno in servizio presso American.

“Gli ultimi otto mesi hanno messo alla prova il nostro settore e la nostra compagnia aerea. Ma in tutto questo, il nostro team è stato all’altezza dell’occasione con la sicurezza come nostra priorità numero uno. Questo focus ci ha anche guidato attraverso la ricertificazione del Boeing 737 MAX. La Federal Aviation Administration (FAA) ha autorizzato il 737 MAX a volare di nuovo dopo la messa a terra a marzo 2019. Durante il processo di ricertificazione di 20 mesi, abbiamo lavorato a stretto contatto con FAA e Boeing, oltre ai nostri leader sindacali e ai loro team di sicurezza e sono grato per la diligenza di tutti. Siamo particolarmente orgogliosi del team American. La compagnia e l’Allied Pilots Association (APA), il Comitato per il ritorno in servizio ad hoc dell’APA e l’Association of Professional Flight Attendants hanno lavorato di pari passo con l’obiettivo comune di riportare in sicurezza il 737 MAX in servizio.

Molti dei nostri piloti Boeing 737 hanno svolto un ruolo fondamentale nel processo di ricertificazione in base alla loro esperienza. Se i nostri piloti, insieme all’APA, alla FAA e ai nostri team di sicurezza sono fiduciosi che l’aereo sia sicuro, siamo fiduciosi nel suo ritorno in servizio. Abbiamo implementato processi rigorosi per garantire che ogni aereo in volo sia sicuro e i nostri piloti, assistenti di volo, membri del team e clienti sono fiduciosi nel ritorno del 737 MAX. Ciò include investimenti in formazione approfondita e piani per far volare l’aereo prima che torni all’uso commerciale. I nostri circa 2.600 piloti Boeing 737 completeranno la formazione richiesta e approvata dalla FAA, che include computer-based training, classroom briefings e dedicated return to service training in un simulatore 737 MAX.

I nostri velivoli saranno pronti grazie allo storage program gestito dal nostro team Tech Ops. Negli ultimi 20 mesi il team ha mantenuto questi velivoli in condizioni eccellenti, con cura e manutenzione regolari. In previsione del ritorno in servizio, il team completerà i requisiti di manutenzione inclusi nella direttiva di aeronavigabilità, compreso l’aggiornamento del software. Oltre alla supervisione della FAA su ogni velivolo 737 MAX, i nostri FAA-licensed aviation maintenance technicians ispezioneranno ogni aereo, proprio come fanno per tutti gli altri nostri aerei. Ogni aereo completerà quindi un Operational Readiness flight per assicurarsi che sia pronto per il servizio passeggeri.

Sappiamo che ripristinare la fiducia dei nostri clienti in questo velivolo richiederà tempo e, soprattutto, trasparenza e flessibilità. Se un cliente non vuole volare sul 737 MAX, non sarà obbligato a farlo. I nostri clienti saranno in grado di identificare facilmente se stanno viaggiando su uno di essi anche se gli orari cambiano. Se un cliente preferisce non volare su questo aereo, forniremo flessibilità per garantire che possa essere facilmente ricollocato.

Per quanto riguarda i prossimi passi, stiamo adottando un approccio graduale per rimettere in servizio l’aereo. Inizieremo con i voli non commerciali all’inizio di dicembre, prima della data ufficiale di ritorno in servizio, per dimostrare che il 737 MAX è sicuro come ogni aereo su cui voliamo in American. Il 29 dicembre riprenderemo il servizio di linea con due voli al giorno o un viaggio di andata e ritorno da MIA a LGA fino al 4 gennaio. Dopodiché, prevediamo di introdurre gradualmente più aeromobili 737 MAX in revenue service per tutto gennaio, con un massimo di 36 partenze dal nostro hub di Miami a seconda del giorno della settimana. Prima dei nostri voli commerciali, i membri del team interessati avranno anche l’opportunità di volare sul 737 MAX. Condivideremo di più su questi piani e forniremo ulteriori informazioni.

Nel frattempo, grazie a tutti coloro che hanno lavorato agli sforzi di ricertificazione durante questo viaggio di quasi due anni e a coloro che ci accompagneranno nelle prossime settimane mentre ci prepariamo per il servizio commerciale. Come sempre, la sicurezza è al centro di ogni decisione che prendiamo. È con questo standard inequivocabile che non vediamo l’ora di rimettere in servizio il 737 MAX”.

(Ufficio Stampa American Airlines)