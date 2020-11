Emirates aumenta le operazioni con A380, agiungendo servizi verso Regno Unito e Russia

Emirates ha annunciato l’intenzione di utilizzare il suo A380 quattro volte al giorno verso London Heathrow dal 27 novembre e sei volte a settimana verso Manchester dal 2 dicembre, oltre a operare ulteriori servizi A380 verso Mosca, dagli attuali due a settimana a un servizio giornaliero dal 25 novembre.

Emirates aumenterà anche i voli per Birmingham e Glasgow, dagli attuali quattro a settimana a servizi giornalieri verso entrambe le città, rispettivamente dal 27 novembre e dal 1 dicembre.

I servizi di Emirates per Manchester aumenteranno dagli attuali otto a settimana a 10 voli settimanali dal 1° dicembre, di cui sei saranno serviti da un A380 Emirates e quattro da un Boeing 777-300ER. Verso Londra Heathrow, gli attuali voli con A380 due volte al giorno e il volo giornaliero con Boeing 777 diventeranno quattro voli A380 giornalieri dal 27 novembre.

Questi rappresentano un’espansione significativa dei servizi Emirates nel Regno Unito, a seguito della recente creazione dell’UK-UAE air travel corridor, che ha portato a un aumento della domanda. Sotto l’air travel corridor, i viaggiatori che entrano nel Regno Unito dagli Emirati Arabi Uniti non saranno più tenuti a mettersi in quarantena, il che è un vantaggio per i viaggiatori, grazie alla risposta rigorosa ed efficace degli Emirati Arabi Uniti alla pandemia. Nella direzione opposta, i viaggiatori del Regno Unito diretti a Dubai possono scegliere di eseguire il test PCR COVID-19 96 ore prima del volo o di eseguire il test all’arrivo a Dubai.

I servizi migliorati di Emirates per Mosca soddisferanno la crescente domanda da parte dei viaggiatori che cercano una vacanza a Dubai o in famose destinazioni facilmente raggiungibili attraverso Dubai, come le Maldive.

Le politiche di prenotazione di Emirates offrono ai clienti flessibilità e sicurezza per pianificare il loro viaggio. I clienti che acquistano un biglietto Emirates per viaggiare entro il 31 marzo 2021 possono usufruire di generosi termini e opzioni di riprenotazione se devono modificare i loro piani di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date del viaggio o estendere la validità del biglietto di 2 anni.

I clienti possono ora viaggiare con sicurezza, poiché Emirates si è impegnata a coprire le spese mediche relative a COVID-19, gratuitamente, nel caso in cui venga diagnosticato COVID-19 durante il viaggio mentre sono assenti da casa. Questa copertura è immediatamente effettiva per i clienti che volano con Emirates fino al 31 dicembre 2020 ed è valida per 31 giorni dal momento in cui volano nella prima tratta del loro viaggio. Ciò significa che i clienti Emirates possono continuare a beneficiare della garanzia di questa copertura anche se viaggiano in un’altra città dopo essere arrivati alla loro destinazione Emirates. Per maggiori dettagli: www.emirates.com/COVID19assistance.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti a terra e in volo, inclusa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti e salviettine antibatteriche a tutti i clienti.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali a Dubai, visitare: www.emirates.com/flytoDubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)