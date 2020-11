Norwegian inizia un piano di riorganizzazione

Norwegian comunica: “A seguito della decisione del governo norvegese di negare ulteriore sostegno alla compagnia aerea e della pandemia COVID-19 in corso, Norwegian Air Shuttle ASA (“Norwegian”) ha deciso di avviare un examinership process in Irlanda relativo alla sua controllata Norwegian Air International Limited (NAI), alla sua wholly-owned asset company Arctic Aviation Assets DAC (AAA) e alcune delle sue controllate. Norwegian parteciperà e otterrà protezione nel processo di esame irlandese come parte correlata.

Norwegian ha scelto un processo irlandese poiché le sue risorse aeronautiche sono detenute in Irlanda. Norwegian ha preso questa decisione nell’interesse dei suoi stakeholder.

Lo scopo del processo è ridurre il debito, ridimensionare la flotta e garantire nuovo capitale. Questo processo di riorganizzazione protegge le attività di Norwegian Group consentendo di concentrarsi sul ridimensionamento del Gruppo. Si stima che il processo richiederà fino a cinque mesi.

Norwegian continuerà a operare la sua rete di rotte (attualmente limitata a causa della situazione Covid) e commercerà normalmente alla Borsa di Oslo (Oslo Børs). Norwegian Reward continuerà normalmente a onorare e guadagnare CashPoints per i suoi membri. Salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro possibile, ottimizzando la sua base di asset, continuerà a essere una priorità assoluta per il team di gestione durante questo processo”.

Jacob Schram, CEO Norwegian, ha dichiarato: “Cercare protezione per riorganizzarsi ai sensi della legge irlandese è una decisione che abbiamo preso per garantire il futuro di Norwegian a beneficio dei nostri dipendenti, clienti e investitori. Il nostro obiettivo è trovare soluzioni con i nostri stakeholder che ci consentano di emergere come una compagnia aerea finanziariamente più forte e sicura”.

Il process of examinership in Irlanda consente alle aziende finanziariamente sostenibili di affrontare elementi del business che richiedono una ristrutturazione, con l’obiettivo di proteggere i posti di lavoro e preservare il valore fondamentale del business. Questa protezione, attraverso un court appointed examiner, consente in ultima analisi a una società di assicurarsi nuovo capitale e attuare uno schema legalmente vincolante per la liquidazione dei debiti.

“Il nostro intento è chiaro. Emergeremo da questo processo come una compagnia aerea finanziariamente più sicura e competitiva, con una nuova struttura finanziaria, una flotta di dimensioni adeguate e una migliore offerta ai clienti”, ha affermato Schram.

Sulla base dell’attuale posizione di cassa di Norwegian e delle proiezioni future, la compagnia ritiene di disporre di liquidità sufficiente per passare attraverso il processo di cui sopra.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)