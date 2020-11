Qatar Airways svela il primo aereo dedicato alla Coppa del Mondo in Qatar nel 2022

Qatar Airways, Official Partner e Official Airline della FIFA, ha presentato il suo primo aeromobile – un Boeing 777 – dipinto con livrea personalizzata in occasione della Coppa del Mondo in Qatar nel 2022.

L’aeromobile con il caratteristico marchio FIFA World Cup Qatar 2022TM, è stato dipinto a mano ed entrerà in servizio domani con i voli QR095 e QR096 tra Doha e Zurigo – sede della FIFA in Svizzera – proprio per celebrare la partnership tra la compagnia e FIFA in questa data significativa, esattamene a due anni dall’inizio del torneo.

Il Boeing 777-300ER non sarà l’unico aereo personalizzato, altri aeromobili della flotta di Qatar Airways solcheranno i cieli del network con la livrea dedicata alla competizione.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo estremamente entusiasti di celebrare la nostra partnership con FIFA e lo Stato del Qatar come organizzatore della FIFA World Cup Qatar 2022TM, introducendo questo aereo unico nel suo genere nella nostra flotta. In qualità di partner e compagnia aerea ufficiale della FIFA, possiamo percepire il clima di eccitazione che sta già crescendo a poco più di due anni dall’inizio, quando daremo il benvenuto al mondo nel nostro bellissimo paese.

La disponibilità del Qatar ad ospitare la FIFA World Cup Qatar 2022TM è evidente tutto intorno a noi. In Qatar Airways, il nostro network si è recentemente ampliato a 100 destinazioni, e crescerà ulteriormente fino a raggiungere più di 125 destinazioni entro marzo 2021, con una frequenza sempre maggiore che permetterà ai nostri passeggeri di viaggiare quando vogliono in tutto il mondo, in modo sicuro e affidabile. All’Hamad International Airport, partner ufficiale di FIFA World Cup Qatar 2022TM, i preparativi per la prevista crescita del traffico sono a buon punto. Il progetto di espansione dell’aeroporto aumenterà la capacità a più di 58 milioni di passeggeri all’anno entro il 2022″.

Il Senior Vice President Marketing e Corporate Communications di Qatar Airways, Salam Al Shawa, ha aggiunto: “Qatar Airways è orgogliosa di continuare il suo viaggio a sostegno dei tornei FIFA e, con la FIFA World Cup Qatar 2022TM a soli due anni di distanza, siamo particolarmente entusiasti di rivelare questo bellissimo aereo”.

Qatar Airways, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, lancerà presto pacchetti di viaggio su misura per visitare il Qatar in occasione dell’evento.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)