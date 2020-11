Embraer e EDP annunciano sforzi congiunti nella ricerca sugli aerei elettrici

Embraer e EDP, società che opera in tutti i segmenti del settore energetico brasiliano, hanno siglato una partnership per la ricerca sugli aerei elettrici. Attraverso la sua divisione EDP Smart, la multinazionale portoghese ha annunciato un contributo finanziario per l’acquisizione di energy storage and battery charging technologies per l’Embraer all-electric demonstrator aircraft project, utilizzando l’EMB-203 Ipanema come test bed. Il prototipo, già in fase di sviluppo, dovrebbe completare il suo volo inaugurale nel 2021.

L’investimento fa parte dell’accordo di cooperazione firmato da entrambe le società per far progredire la loro conoscenza condivisa delle energy storage and battery charging technologies per l’aviazione, una delle principali sfide del progetto. La partnership si propone di indagare l’applicabilità di high voltage batteries per gli electric propulsion systems di piccoli aeromobili, oltre a valutare le principali caratteristiche operative, quali peso, efficienza e power quality, thermal control and management, cycling loading and unloading, operational safety.

“La storia di Embraer nella creazione di partnership strategiche attraverso cooperazioni agili ci rende una delle aziende brasiliane più riconosciute per stimolare reti di conoscenza globali, che a loro volta aumentano significativamente la competitività del paese”, ha affermato Luís Carlos Affonso, Vice President of Engineering and Corporate Strategy. “È un piacere dare il benvenuto a EDP in questo sforzo di ricerca scientifica progettato per costruire un futuro sostenibile. L’innovazione è uno dei pilastri della nuova strategia di Embraer per i prossimi anni”.

“EDP mira a guidare la transizione energetica verso un’economia a basse emissioni di carbonio. La nostra partnership con Embraer nello sviluppo del primo aereo dimostrativo 100% elettrico dell’azienda rappresenta una nuova frontiera per il nostro investimento nella mobilità elettrica, che aiuta a posizionare il Brasile come attore leader in questo mercato”, afferma Miguel Setas, Presidente di EDP in Brasile.

Questa proposta per lo sviluppo tecnologico dell’elettrificazione aeronautica è stata inizialmente creata come collaborazione tra Embraer e WEG, nel maggio 2019. Il progetto è stato sviluppato come uno strumento efficace ed efficiente per la formazione e per la maturazione delle tecnologie prima della loro applicazione nei prodotti futuri.

Lo scopo della partnership con EDP è quello di sviluppare una ricerca condivisa in storage of high voltage energy, integrando la ricerca in corso di Embraer. Queste iniziative di ricerca e sviluppo cercano di accelerare la conoscenza combinata delle tecnologie necessarie per l’uso e l’integrazione di batterie e motori elettrici, al fine di aumentare l’efficienza energetica dei sistemi di propulsione degli aeromobili.

Per le valutazioni, un piccolo single-engine aircraft viene utilizzato come test bed per eseguire una valutazione primaria delle tecnologie di elettrificazione. I test a terra si sono svolti presso le strutture di Embraer a Botucatu, nell’interno di San Paolo, in preparazione del primo volo, che si svolgerà presso l’Embraer Gavião Peixoto unit.

L’elettrificazione è solo un progetto in una serie di iniziative sviluppate da Embraer e dall’intera industria aeronautica volte a garantire l’impegno per la sostenibilità ambientale, come già esemplificato dagli sviluppi dei biocarburanti per ridurre le emissioni di carbonio.

EDP ha un impegno globale per elettrificare il 100% della sua flotta entro il 2030, nonché per sviluppare nuove offerte e soluzioni commerciali che promuovano la transizione energetica.

L’anno scorso, durante il bando pubblico di Aneel sul tema dell’Efficient Electric Mobility, la Società ha approvato un investimento di circa R$ 50 milioni in progetti, tramite un Fondo di ricerca e sviluppo composto da risorse aziendali e partner.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)