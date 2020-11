Air Arabia sigla un service agreement per i suoi motori CFM LEAP-1A

Air Arabia e CFM International hanno firmato un accordo completo di nove anni in base ai quali CFM fornirà time and material support per la flotta della compagnia aerea di sei aeromobili A321neo con motore LEAP-1A.

Air Arabia (PJSC), quotata al mercato finanziario di Dubai, è una compagnia aerea low cost (LCC) che opera in Medio Oriente e Nord Africa. Air Arabia ha iniziato le operazioni nell’ottobre 2003 e attualmente opera una flotta di Airbus A320 e A321, che servono rotte da cinque hub negli Emirati Arabi Uniti, Marocco ed Egitto. L’accordo si basa su una relazione di successo con CFM che include una flotta di 52 aeromobili A320ceo con motore CFM56 e 6 A321neo-LR. Air Arabia è il primo operatore A321neo con motore LEAP in Medio Oriente.

“Siamo onorati della fiducia che Air Arabia ha riposto in CFM. I continui risultati di Air Arabia, come perfettamente illustrato dal suo recente riconoscimento come world’s number one nella Airfinance Journal’s list of top 100 global airlines, sono conseguenza diretta del suo instancabile impegno per l’eccellenza in tutte le sue operazioni. Siamo grati di poter contribuire al loro successo e ai loro sviluppi futuri”, afferma Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International.

Da quando è entrato in servizio commerciale, l’avanzato motore LEAP ha accumulato quasi 9 milioni di engine flight hours, con oltre 4.000 installed and spare engines consegnati a più di 100 operatori in tutto il mondo. La flotta sta dimostrando un consumo di carburante migliore del 15% rispetto ai migliori motori CFM56 e ha mantenuto gli asset utilization rates più elevati del settore.

(Ufficio Stampa CFM International)