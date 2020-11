La Sécurité Civile amplia la flotta con due Airbus H145

Airbus Helicopters si è aggiudicata un contratto dalla French Armament General Directorate (DGA) per due five-bladed H145, destinati ad equipaggiare la Sécurité Civile, agenzia del Ministero dell’Interno francese che svolge rescue and air medical transport services in tutta la Francia.

“La Sécurité Civile ha avviato un ambizioso programma pluriennale per ammodernare i propri mezzi di intervento, al fine di adeguarsi all’evoluzione e alle esigenze delle nostre missioni al servizio del pubblico. Operiamo giorno e notte dalle nostre 23 basi in Francia e territori d’oltremare. In media, una persona viene salvata ogni 33 minuti da uno dei nostri “Dragon” helicopters e questi due nuovi velivoli, a partire dal 2021, rafforzeranno la capacità operativa degli uomini e delle donne del French Sécurité Civile service in tutta la Francia”, ha affermato il Prefetto Alain Thirion, Director General of the Sécurité Civile.

“Siamo orgogliosi di fornire alla Sécurité Civile due five-bladed H145 e di firmare il primo contratto del French stimulus plan per l’industria aerospaziale, che offre visibilità ad Airbus Helicopters mentre affrontiamo questa crisi sanitaria ed economica globale”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Il nuovo five-bladed H145 sarà una risorsa per le missioni critiche che la Sécurité Civile compirà, come abbiamo visto durante la prima ondata della pandemia e, più recentemente, dopo le inondazioni nella parte sud-orientale della Francia”.

Certificata dall’European Union Aviation Safety Agency a giugno, questa nuova versione dell’Airbus’ best-selling H145 light twin-engine helicopter porta un nuovo innovativo five-bladed rotor al multi-mission helicopter, aumentando il payload di 150 kg mentre offre nuovi livelli di comfort, semplicità e connettività. Equipaggiato con due Safran Arriel 2E engines, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e dell’Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria.

Fondata nel 1957, la divisione elicotteri della Sécurité Civile gestisce una flotta di 34 elicotteri EC145 disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutta la Francia per missioni di soccorso. Dall’inizio della pandemia coronavirus, la Sécurité Civile ha svolto 268 air medical missions. Recentemente coinvolti in missioni di soccorso durante la tempesta Alex, che ha colpito la parte sud-orientale della Francia, sei elicotteri hanno evacuato 1.477 persone e trasportato 45 tonnellate di cibo e attrezzature.

