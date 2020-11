News Brevi – 20.11.2020

AL VIA LA CAMPAGNA BLACK FRIDAY DI AIR EUROPA: SCONTI DEL 40% SU TUTTE LE DESTINAZIONI DEL NETWORK – Air Europa ha dato il via al Black Friday che prevede sconti del 40% su tutte le destinazioni. Da oggi alla mezzanotte del 22 novembre, con il codice sconto BLACKFRIDAY40, sarà possibile prenotare a tariffe scontate direttamente dal sito https://www.aireuropa.com/it/voli, dagli uffici di vendita e tramite call center. Dal 23 al 30 novembre tutte le agenzie di viaggio, direttamente da GDS, avranno accesso alle tariffe scontate. Lo sconto Black Friday è applicato alla tariffa base, tasse e supplementi esclusi.

CLAUS BAUER NOMINATO NUOVO HEAD OF TECHNICAL DIVISION AT SWISS – Claus Bauer è stato nominato nuovo Head of Technical Fleet Management e Process Owner Engineering di SWISS. Assumerà le sue nuove funzioni nel febbraio 2021. Bauer si unisce a SWISS da Lufthansa Technik, dove ha svolto varie funzioni di gestione negli ultimi 20 anni. Claus Bauer può attingere a 20 anni di esperienza presso Lufthansa Technik, la maggior parte recentemente come Head of Product Division Engine. “Siamo lieti che, in Claus Bauer, ci siamo assicurati i servizi di uno specialista tecnico così esperto per questa posizione impegnativa”, afferma Thomas Klühr, CEO di SWISS. “Claus Bauer dispone di tutte le competenze necessarie per consentire alla divisione tecnica di SWISS di agire e reagire in modo rapido e flessibile, soprattutto in tempi di crisi del genere”. Claus Bauer ha guidato le Lufthansa Technik engine maintenance, repair and overhaul (MRO) activities negli ultimi anni, compresa la creazione di nuove sedi operative importanti nell’ambito di partnership di joint-venture. Claus Bauer succederà a Peter Wojahn, che andrà in pensione dalla compagnia il 31 gennaio 2021 dopo quasi 40 anni nel settore del trasporto aereo, gli ultimi 13 dei quali a capo della gestione tecnica della flotta di SWISS. Peter Wojahn è ampiamente considerato come uno degli specialisti MRO più esperti del settore aereo. Sotto il suo mandato, la divisione tecnica di SWISS è stata rimodellata e ristrutturata per consentirle di fornire in modo autonomo tutti i servizi tecnici necessari per le operazioni quotidiane della flotta SWISS. Peter Wojahn è stato anche co-responsabile del più grande rinnovamento della flotta nella storia di SWISS. La compagnia è stata la prima al mondo a prendere in consegna il nuovo Airbus A220 (allora noto come Bombardier C Series). E nello stesso lasso di tempo Peter Wojahn ha anche supervisionato il ritiro con successo di vari aeromobili della famiglia Avro RJ100 e Airbus A320.

THE POINTS GUY RICONOSCE DELTA COME LEADER IN PANDEMIC SAFETY – TPG ha scelto Delta per il 2020 “Spotlight on Safety” Editor’s Choice award. “Dall’inizio della pandemia, Delta è stato il mio suggerimento principale quando qualcuno mi ha chiesto quale vettore fosse più sicuro per volare. Dall’aggiunta rapida di irrorazioni elettrostatiche prima di ogni volo all’impegno a bloccare i posti centrali fino all’inizio del 2021, la compagnia aerea ha seguito un approccio intelligente”, ha scritto il redattore di TPG Zach Honig. “È questa coerenza e dedizione nel ridurre al minimo il rischio per un passeggero di contrarre COVID-19 che rende Delta Air Lines la nostra scelta per questa componente relativa alla sicurezza dei TPG Awards 2020”, ha aggiunto Honig.

DELTA LANCIA IL PRIMO DOMESTIC DIGITAL IDENTITY TEST NEGLI U.S. – I clienti Delta al Detroit Metropolitan Wayne County Airport avranno presto la possibilità di spostarsi attraverso l’aeroporto più velocemente e più facilmente. In collaborazione con la Transportation Security Administration, Delta sta lanciando la prima opzione di riconoscimento facciale per i viaggiatori domestici che utilizzano un digital ID composto dal numero di passaporto di un cliente e dall’abbonamento a TSA PreCheck. A partire dal prossimo mese, i clienti che viaggiano negli Stati Uniti potranno utilizzare l’ID digitale, verificato dalla tecnologia di riconoscimento facciale, per spostarsi attraverso l’Edward H. McNamara Terminal dedicated TSA PreCheck domestic checkpoint. Questo si estenderà alla consegna dei bagagli e all’imbarco all’inizio del 2021, rendendo Detroit il primo aeroporto ad avere un’opzione di riconoscimento facciale fino al gate per i clienti TSA PreCheck che viaggiano sul territorio nazionale. Ciò si basa sull’opzione di riconoscimento facciale esistente di Delta per qualsiasi cliente in viaggio verso una destinazione internazionale. Per essere idonei a partecipare al test a Detroit, i clienti devono avere un numero di passaporto e un abbonamento TSA PreCheck. Se un cliente non desidera utilizzare il riconoscimento facciale, può semplicemente procedere attraverso l’aeroporto come ha sempre fatto, poiché la partecipazione è completamente volontaria. Delta non salva né archivia alcun dato biometrico, né prevede di farlo. Delta ha lanciato il primo terminale biometrico negli Stati Uniti nel dicembre 2018 e la compagnia aerea estenderà le capacità di riconoscimento facciale a otto nuovi mercati nel corso del prossimo anno. In precedenza, Delta ha testato il riconoscimento facciale con CBP per oltre tre anni ad Atlanta, Detroit e New York-JFK, perfezionando l’esperienza lungo il percorso.

AMERICAN AIRLINES OFFRE UNA FLESSIBILITA’ ANCORA MAGGIORE AI PROPRI CLIENTI – American Airlines offre ai clienti la massima flessibilità. “Ci impegniamo a rendere i viaggi più facili per i nostri clienti”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer di American. “Eliminando i costi di modifica, offriamo ai clienti maggiore flessibilità indipendentemente da quando o dove intendono viaggiare”. Con effetto immediato, American eliminerà i costi di modifica per i biglietti di First Class, Business Class, Premium Economy e Main Cabin (eccetto Basic Economy) per tutti i voli internazionali a lungo raggio, quando il viaggio ha origine nel Nord o Sud America. Questa nuova politica corrisponde al precedente annuncio di American di eliminare le tariffe per il cambio sulla maggior parte dei voli domestici e internazionali a corto raggio. American consente ai clienti di mantenere l’intero valore dei biglietti idonei se cambiano i loro piani di viaggio prima del viaggio programmato. Sebbene i clienti dovranno pagare la differenza di tariffa per un nuovo volo, i clienti non perderanno il valore del biglietto se il nuovo volo è meno costoso. I clienti non pagheranno più una commissione di servizio quando prenotano un biglietto tramite reservations. Il costo del servizio era stato revocato durante la pandemia coronavirus (COVID-19) ma verrà eliminato in futuro. Recentemente, la compagnia aerea ha rimosso le commissioni di ripristino sui biglietti premio e ha iniziato a offrire ai clienti il free same-day standby sui voli precedenti. I soci AAdvantage che hanno raggiunto lo stato Elite ora ricevono i vantaggi, come upgrade, preferred Main Cabin Extra seating e same day flight changes, che hanno guadagnato indipendentemente dal biglietto acquistato.

AMERICAN E ALASKA INTRODUCONO NUOVE OFFERTE AI CLIENTI PER IL 2021 – I membri AAdvantage godranno di più premi quando American Airlines e Alaska Airlines implementeranno vantaggi reciproci come parte della West Coast International Alliance. “Non vediamo l’ora di offrire ai nostri fedeli membri più modi per guadagnare miglia e realizzare i vantaggi della nostra West Coast International Alliance con Alaska Airlines”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer di American. La fase successiva della relazione tra American e Alaska migliorerà l’esperienza dei membri Elite quando volano su entrambi i vettori, dal check-in prioritario all’accesso alla lounge. I clienti Elite potranno anche rilassarsi in volo con accesso ai posti preferiti e extra legroom, con la possibilità di prenotare posti in Main Cabin Extra in American o Premium Class in Alaska. Sebbene i membri possano attualmente guadagnare e accumulare miglia su entrambe le reti, American e Alaska stanno collaborando per offrire un maggiore accumulo di miglia l’anno prossimo, con ulteriori dettagli in arrivo. La partnership fornirà inoltre ai membri maggiore flessibilità quando viaggiano con franchigia bagaglio e cambi di volo lo stesso giorno. In seguito ai vantaggi reciproci iniziali, i membri Platinum Pro ed Executive Platinum avranno diritto a upgrade domestici gratuiti su Alaska e gli MVP Gold 75K avranno diritto a upgrade domestici gratuiti quando viaggiano su American. “La nostra imminente adesione a oneworld rende questi vantaggi aggiuntivi con American ancora più gratificanti per i nostri ospiti”, ha affermato Andrew Harrison, Alaska’s Executive Vice President and Chief Commercial Officer. A febbraio, American e Alaska hanno annunciato una West Coast International Alliance progettata per portare più rotte internazionali a Seattle e creare più scelta per i viaggiatori della costa occidentale che volano a livello internazionale. American intende lanciare nuovi servizi da Seattle (SEA) a Londra (LHR), Bengaluru (BLR) e Shanghai (PVG) a partire dal prossimo anno.