Cambio ai vertici di IATA

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Alexandre de Juniac, Director General and CEO, si dimetterà dal suo ruolo nell’Associazione a partire dal 31 marzo 2021.

De Juniac ha reso noto la sua intenzione di dimettersi dall’Associazione diversi mesi fa, il che ha consentito un processo di ricerca per facilitare una transizione agevole della leadership. Lo IATA Board of Governors raccomanderà al 76a IATA Annual General Meeting (AGM) il 24 novembre 2020 la nomina di Willie Walsh, ex CEO di International Airlines Group (IAG), come ottavo IATA Director General dal primo aprile 2021.

“Non sono arrivato a questa decisione con leggerezza. È stato il privilegio di una vita servire l’industria del trasporto aereo globale, quello che io chiamo il business della libertà, come capo di IATA. Negli ultimi anni IATA ha strategicamente aumentato la sua rilevanza come voce del settore aereo globale. Questo è stato evidente nella crisi COVID-19. IATA ha impostato la rotta per ripristinare la connettività aerea in mezzo alla pandemia con test sistematici prima della partenza. Ci stiamo preparando bene per soddisfare le esigenze critiche di distribuzione dei vaccini. Parallelamente, abbiamo ristrutturato IATA per sopravvivere alla crisi ed essere pronti a sostenere la ripresa del settore con un’organizzazione dimensionata per servire un’industria più piccola. E abbiamo un team motivato determinato a portare a termine il lavoro. Le basi per una ripresa del settore sono presenti. E ora è il momento giusto per cedere la leadership di IATA per il lungo processo di ripresa”, ha detto de Juniac.

De Juniac è entrato a far parte di IATA nel settembre 2016 da Air France-KLM, dove era Presidente e CEO.

“Alexandre ha guidato il nostro settore in tempi straordinari. Sotto la sua guida, IATA è diventata un’organizzazione più forte e ancora più rilevante. Sono affiancato da tutti i membri del Board of Governors nel ringraziarlo per il suo servizio e augurargli ogni bene per i suoi prossimi impegni. Sono anche lieto che siamo in grado di presentare un candidato molto capace alla 76a Assemblea IATA per succedere ad Alexandre in questo importante ruolo. Sono convinto che Willie sarà un grande direttore generale di IATA”, ha affermato Carsten Spohr, Chair of the IATA Board of Governors and CEO of Lufthansa.

Le risoluzioni saranno presentate alla 76a Assemblea IATA ringraziando de Juniac per il suo servizio come Direttore Generale e CEO e proponendo Walsh come prossimo Direttore Generale IATA.

