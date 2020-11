ICAO: nuovo manuale per il COVID-19 testing and cross-border risk management

ICAO ha emesso un bollettino che annuncia il suo nuovo Testing and Cross-border Risk Management Measures Manual (Doc 10152), sviluppato dai membri del CAPSCA group dedicato che ha istituito nel 2009 per la prevenzione e la gestione degli eventi di salute pubblica nell’aviazione civile.

La nuova pubblicazione è disponibile sul portale online COVID-19 dell’agenzia delle Nazioni Unite, insieme alle linee guida complete, agli strumenti e alle risorse che ha messo a disposizione dei paesi dall’inizio della pandemia.

“Questo nuovo manuale di gestione del rischio è progettato per aiutare i paesi a valutare e includere test personali come parte delle loro risposte generali di salute pubblica del trasporto aereo a COVID-19”, ha commentato Fang Liu, ICAO Secretary General. “Il suo sviluppo accelerato attraverso il gruppo CAPSCA dell’ICAO è stato un ottimo esempio dell’efficace collaborazione stabilita tra ICAO, United States Centres for Disease Control and Prevention, European Centre for Prevention and Disease Control (ECDC) e altri. Devo anche apprezzare qui gli importanti contributi a questa pubblicazione forniti dalla World Health Organization (WHO) e dagli esperti di medicina e salute dell’aviazione sia dei governi che dell’industria”.

Il lavoro del team CAPSCA sul documento di valutazione dei test è stato avviato all’inizio di quest’anno e guidato dalla Aviation Recovery Task Force (CART) istituita dall’ICAO diplomatic governing Council.

La task force CART aveva richiesto all’ICAO di fornire ai paesi una guida aggiornata a supporto della valutazione efficace delle opzioni di test delle malattie per i viaggiatori aerei.

Il monitoraggio del traffico globale dell’ICAO ha registrato che l’air travel passenger demand è diminuita del 90% all’inizio della pandemia nell’aprile di quest’anno e attualmente stima che i passeggeri totali nel 2020 saranno in calo del 60% rispetto al 2019.

Airports Council International (ACI) World ha accolto con favore la pubblicazione del Testing and Cross-Border Risk Management Measures Manual da parte di ICAO come un passo avanti nella promozione della ripresa del settore del trasporto aereo globale.

“ACI World ritiene che l’introduzione di un approccio coordinato e coerente basato sul rischio per i test COVID-19 ridurrà la dipendenza da misure che limitano i viaggi aerei e il movimento delle persone che arrivano in un paese, come la quarantena.

Le misure restrittive di quarantena stanno ostacolando la ripresa del viaggio aereo in quanto forniscono un disincentivo per i passeggeri. In effetti, l’ASQ Global Traveller Survey pubblicato recentemente da ACI ha rilevato che l’80% di coloro che desiderano viaggiare nei prossimi mesi sarebbero dissuasi se fosse richiesta la quarantena.

La pubblicazione di questo manuale aiuterà a spostare il settore oltre tali misure in quanto fornisce indicazioni per i paesi riguardo l’implementazione dei test come componente della loro strategia di gestione del rischio COVID-19 complessiva”, afferma ACI World.

“I notevoli sforzi dell’industria aeronautica per superare la pandemia COVID-19 e guidare una ripresa economica globale sono gravemente ostacolati da misure restrittive e sproporzionate come la quarantena”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “L’industria aeronautica è unita nella convinzione che un approccio coordinato e coerente a livello globale ai test come alternativa alla quarantena avrà il duplice effetto di rassicurare i passeggeri e incoraggiarli a volare, sapendo che non dovranno mettersi in quarantena. Siamo grati a ICAO per l’approccio collaborativo nella produzione di questo manuale e ora diciamo ai governi che siamo pronti ad assisterli nello sviluppo di un approccio coeso e armonizzato per permetterci di ricostruire la connettività aerea con le compagnie aeree e i partner nell’ecosistema dell’aviazione”.

Anche l’International Air Transport Association (IATA) accoglie con favore la pubblicazione del Manual on Testing and Cross Border Risk Management Measures da parte dell’International Civil Aviation Organization (ICAO). Questo documento fornisce ai governi uno strumento di valutazione basato sul rischio per l’utilizzo di programmi di test che potrebbero alleviare i requisiti di quarantena.

Si tratta di un output critico prodotto dall’ICAO Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA).

“Lo slancio sta crescendo a sostegno della nostra richiesta di test sistematici per riaprire in sicurezza i confini senza misure di quarantena. L’ICAO, in collaborazione con le autorità sanitarie e l’industria, ha prodotto un quadro di alto livello. Le autorità sanitarie stanno iniziando a esplorare come i test potrebbero sostituire la quarantena per fermare la diffusione transfrontaliera del virus. I risultati incoraggianti dei test pilota dovrebbero ora dare agli stati la fiducia necessaria per andare avanti rapidamente”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

I programmi pilota per i test COVID-19 sui viaggiatori stanno iniziando a produrre risultati incoraggianti che dimostrano la loro efficacia. Tra i vari test nel mondo, in Italia un pre-departure testing program per la rotta Milano Linate – Roma Fiumicino ha rilevato circa lo 0,8% dei passeggeri con COVID-19. “Poiché questo livello di incidenza è considerevolmente superiore alla prevalenza segnalata di COVID-19 in Italia all’epoca, sembrerebbe che non solo i test siano altamente efficaci nell’identificare i viaggiatori infetti, ma che i test sistematici siano il modo migliore per rilevare casi asintomatici e per spezzare le catene di trasmissione”, afferma IATA.

Tutti questi studi puntano nella direzione che i test siano un mezzo efficiente per limitare la diffusione del COVID-19 attraverso i viaggi aerei. “I dati mostrano che i test sistematici possono ridurre il rischio di importare COVID-19 attraverso i viaggi a livelli molto bassi, non zero, ma molto bassi. Ogni giorno si verificano progressi tecnologici che miglioreranno le prestazioni dei test”, ha affermato de Juniac.

Affinché i test siano incorporati nel processo di viaggio, devono essere veloci, accurati, scalabili, facili da usare e convenienti. Sebbene IATA non raccomandi un tipo di test specifico, l’accuratezza riportata per il rapid antigen test (RAT) soddisfa i criteri di cui sopra. Lo studio Oxford / Public Health England indica una specificità del 99,6% insieme a una sensibilità molto elevata per il RAT.

