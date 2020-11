IATA chiede ai governi a riaprire le frontiere con i test e di supportare una ripresa sicura e sostenibile

Il 76th Annual General Meeting (AGM) IATA ha deciso all’unanimità di chiedere urgentemente ai governi di riaprire le frontiere per viaggiare. IATA propone test sistematici sui viaggiatori internazionali che consentirebbero l’eliminazione delle restrizioni alle frontiere e fornirebbero un’alternativa alle attuali regole di quarantena.

“Le quarantene sostanzialmente eliminano la domanda di viaggi aerei e i governi devono considerare immediatamente il drastico effetto socio-economico che ciò sta avendo. I viaggi aerei internazionali continuano a diminuire del 90% rispetto ai livelli del 2019. Le stime attuali indicano che si potrebbero perdere fino a 46 milioni di posti di lavoro sostenuti dai viaggi aerei e che l’attività economica sostenuta dall’aviazione sarà ridotta di 1,8 trilioni di dollari”, afferma IATA.

“Le persone vogliono e hanno bisogno di mobilità globale. Le International Civil Aviation Organization (ICAO) Take-off measures rendono il volo sicuro. Ma la chiusura delle frontiere, le restrizioni ai movimenti e le misure di quarantena rendono impossibile viaggiare per la maggior parte delle persone. Dobbiamo gestire il modo in cui conviviamo con il virus. Ma questo non significa distruggere l’aviazione, rischiare milioni di posti di lavoro, paralizzare le economie e fare a pezzi il tessuto sociale internazionale. Oggi potremmo aprire in sicurezza le frontiere con i test sistematici del COVID-19″, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Nella sua risoluzione l’AGM inoltre ha ribadito il continuo impegno del settore ad attuare protocolli di biosicurezza concordati a livello globale, ha incoraggiato i governi a implementare le linee guida sviluppate dall’ICAO, ha chiesto ai governi di garantire che il personale dell’aviazione e i viaggiatori internazionali abbiano la priorità per la vaccinazione COVID-19 una volta che saranno disponibili trattamenti sicuri ed efficaci e gli operatori sanitari e i gruppi vulnerabili saranno stati protetti.

L’AGM ha anche rafforzato il ruolo vitale del trasporto aereo nel facilitare la risposta globale alla pandemia, compresa la distribuzione tempestiva di medicinali, kit di test, dispositivi di protezione e infine vaccini in tutto il mondo.

Il 76th Annual General Meeting (AGM) IATA ha inoltre approvato all’unanimità una risoluzione che riconferma l’impegno delle compagnie aeree a ricollegare il pianeta in modo sicuro e sostenibile.

La risoluzione ha invitato i governi a garantire la redditività del settore con un supporto finanziario e normativo continuo; aiutare l’industria a raggiungere il suo obiettivo per il 2050 di ridurre le emissioni alla metà dei livelli del 2005, esplorando percorsi per zero emissioni nette di carbonio attraverso investimenti nella commercializzazione di carburante per aviazione sostenibile (SAF); collaborare con le compagnie aeree per garantire il mantenimento degli standard di sicurezza e delle competenze critiche sia durante la crisi che nel successivo riavvio e aumento delle operazioni.

“COVID-19 ha devastato i bilanci delle nostre compagnie aeree associate e abbiamo bisogno di un supporto governativo continuo per consentire al settore dell’aviazione di riavviare e ricostruire la connettività. Senza i benefici economici che il trasporto aereo offre, la ripresa economica globale sarà molto più debole e lenta”, ha affermato Alexandre de Juniac.

La necessità di sostegno finanziario è fondamentale. I governi hanno già fornito 173 miliardi di dollari alle compagnie aeree, ma molti programmi si stanno esaurendo poiché la crisi del COVID-19 continua molto più a lungo di quanto previsto.

“I 173 miliardi di dollari di sostegno finanziario hanno salvato innumerevoli posti di lavoro e evitato fallimenti di massa. Si trattava di un investimento nella ripresa, non solo per le compagnie aeree ma per l’economia nel suo insieme. Ogni lavoro nel settore dell’aviazione ne supporta altri 29. Una piena ripresa globale da questa crisi sarà significativamente compromessa senza il catalizzatore economico dell’aviazione”, ha detto de Juniac.

Durante la crisi, le compagnie aeree hanno tagliato i costi quasi della metà, ma i ricavi sono crollati ancora più velocemente. Si prevede che le compagnie aeree perderanno 118,5 miliardi di dollari nel 2020 e altri 38,7 miliardi di dollari nel 2021, tornando in liquidità solo alla fine del 2021.

“Sarà necessario un maggiore supporto per il settore. E deve presentarsi in forme che non aumentino ulteriormente il debito, che è già balzato da $430 miliardi nel 2019 a $651 miliardi nel 2020″, ha affermato de Juniac.

Le compagnie aeree hanno riconfermato il loro impegno a ridurre le emissioni nette di CO2 alla metà dei livelli del 2005 entro il 2050.

La risoluzione ha inoltre invitato i governi a collaborare con le compagnie aeree per mantenere safety standards e critical skill levels durante la crisi e durante il riavvio e l’aumento delle operazioni nella ripresa.

“Dobbiamo pianificare attentamente con le autorità di regolamentazione come accelerare le operazioni in sicurezza nell’eventuale ripresa. La riattivazione di migliaia di aeromobili a terra, la gestione delle qualifiche per il personale autorizzato e la gestione di una forte perdita di lavoratori esperti saranno la chiave per un riavvio sicuro. Sin dalle prime fasi della crisi abbiamo lavorato con ICAO e le autorità di regolamentazione su un quadro per farlo. E questo lavoro continua mentre la crisi si trascina oltre le aspettative”, ha detto de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)