SAS: risultati fortemente impattati dalla pandemia

SAS ha comunicato i risultati finanziari del trimestre e dell’intero anno fiscale.

Per quanto riguarda il trimestre agosto 2020 – ottobre 2020, le entrate sono pari a MSEK 3,035 (13,435 lo scorso anno). Income before tax (EBT) pari a MSEK -3,271 (1,096). Utile prima delle imposte ed elementi che incidono sulla comparabilità pari a MSEK -3,043 (1,226), l’utile netto del periodo si attesta a MSEK -2,579 (861).

Per l’intero anno (novembre 2019 – ottobre 2020), le entrate sono pari a MSEK 20,513 (46,112 lo scorso anno). Income before tax (EBT) pari a MSEK -10,151 (794). Utile prima delle imposte ed elementi che incidono sulla comparabilità pari a MSEK -8,619 (786), l’utile netto del periodo si attesta a MSEK -9,275 (621). Earnings per common share: SEK -21.55 (1.54).

“Dall’inizio del 2020 il coronavirus ha cambiato i fondamentali per l’industria dell’aviazione attraverso restrizioni di viaggio imposte a livello globale e preoccupazioni di viaggio generali tra la popolazione. Naturalmente, SAS non fa eccezione e i nostri guadagni trimestrali e annuali sono stati gravemente colpiti dalla pandemia in corso. Dopo aver visto la domanda migliorare lentamente durante l’estate, un numero accelerato di casi di COVID-19 a settembre e ottobre ha purtroppo portato a restrizioni rafforzate in tutta Europa con una riduzione della domanda come conseguenza diretta”, afferma il President and CEO di SAS, Rickard Gustafson.

“La pandemia COVID-19 in corso ha portato a una diminuzione delle entrate totali di oltre il 77% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Per mitigare il calo dei ricavi, abbiamo continuato a realizzare le nostre iniziative di riduzione dei costi e le spese operative totali sono state ridotte del 53% su base annua, a 5,8 miliardi di SEK. Tuttavia, l’attuale domanda limitata di viaggi preclude guadagni positivi, abbiamo concluso a 3 miliardi di SEK negativi, in calo di 4,3 miliardi di SEK rispetto allo scorso anno.

Dopo un processo di ricapitalizzazione di successo, la nostra posizione di cassa rimane forte a 10,2 miliardi di corone svedesi alla fine del trimestre.

L’intero anno fiscale 2020 è stato ovviamente anch’esso pesantemente influenzato dalla pandemia. Da marzo la maggior parte del nostro traffico è stato temporaneamente sospeso e la domanda non è ancora tornata ai livelli dell’anno precedente. Ciò ha portato a un calo dei ricavi del 55% a 20,5 miliardi di SEK, in parte mitigato da una riduzione dei costi del 37% dovuta a un costo variabile inferiore e a un programma di riduzione dei costi esaustivo. Tuttavia, gli utili dell’intero anno sono diminuiti di 9,4 miliardi di SEK, a 8,6 miliardi di SEK negativi.

Ci sono stati segnali di ripresa della domanda durante la stagione estiva, ma poiché il numero di casi COVID-19 osservati in Europa e Nord America è aumentato a settembre e ottobre, le rinnovate restrizioni ai viaggi hanno invertito una traiettoria positiva. All’inizio del quarto trimestre, circa il 40% dei mercati pre-COVID di SAS era soggetto a restrizioni di viaggio, raggiungendo oltre il 65% entro la fine del trimestre.

Per adattarsi ai recenti sviluppi, SAS ha dovuto ridurre gradualmente la capacità di posti offerta ben al di sotto del 40% entro la fine di ottobre. Tuttavia, SAS mantiene la spina dorsale dell’infrastruttura aerea in Scandinavia, con un’offerta significativamente più ampia da, verso e all’interno della Scandinavia rispetto a qualsiasi altro vettore”, prosegue il CEO di SAS.

“La capacità e la flessibilità di aumentare o diminuire la capacità per rispecchiare l’attuale domanda volatile è della massima importanza per preservare la liquidità ed evitare costi inutili. I programmi di licenziamento (licenziamento temporaneo) disponibili in tutta la Scandinavia sono quindi di importanza significativa in quanto forniscono una base per una gestione della capacità più disciplinata per compensare la volatilità della domanda. Accogliamo con favore il fatto che gli schemi esistenti siano stati estesi a tutti e tre i paesi scandinavi, in quanto ci consente di mantenere la flessibilità nella pianificazione della capacità e nelle nostre procedure operative.

Anche se monitoriamo costantemente la domanda e adattiamo la nostra capacità di conseguenza, le restrizioni di viaggio vengono imposte immediatamente mentre gli adeguamenti della capacità richiedono un certo tempo operativo. Di conseguenza, abbiamo notato una riduzione di dieci punti percentuali del load factor e costi operativi leggermente superiori nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente.

Abbiamo avviato il processo per eliminare gradualmente 21 dei nostri aeromobili più vecchi e meno efficienti in termini di consumo di carburante in una fase precedente rispetto a quanto inizialmente previsto, inclusi 15 Boeing 737 NG, cinque Airbus A340 e un Airbus A330. L’eliminazione graduale accelerata sosterrà la liquidità attraverso la vendita di aeromobili e motori, oltre a ridurre la spesa per la manutenzione e il leasing. Insieme all’accordo con Airbus sulle consegne differite di nuovi aeromobili, allineerà meglio la nostra flotta con la domanda attuale e attesa. L’eliminazione graduale accelerata contribuirà anche a ridurre le emissioni.

Siamo anche rimasti resilienti nel nostro tentativo di garantire guadagni di efficienza a lungo termine. I 5.000 esuberi, annunciati nel secondo trimestre, sono stati ora finalizzati e dal 1° novembre una nuova organizzazione che riflette il numero ridotto di posizioni era pienamente operativa. Abbiamo anche portato avanti il dialogo con i nostri sindacati per garantire ulteriori miglioramenti della produttività a lungo termine. Nel quarto trimestre, sono state implementate una serie di modifiche agli accordi locali e sono stati raggiunti due nuovi accordi per garantire il necessario aumento della produttività.

Entro la fine del trimestre, la nostra iniziativa di ricapitalizzazione è stata finalizzata, raccogliendo 12 miliardi di corone svedesi di nuova liquidità e 14,25 miliardi di capitale proprio.

Fino a quando la domanda non tornerà e il mondo si riprenderà dalla pandemia COVID-19, continueremo a eseguire costantemente il nostro piano aziendale per tornare a una posizione sostenibile sia dal punto di vista finanziario che ambientale.

Anche se siamo incoraggiati dai recenti progressi relativi allo sviluppo e alla distribuzione dei vaccini COVID-19, la domanda rimane incerta e rende impossibile fornire indicazioni sulla performance finanziaria per il prossimo anno fiscale. Tuttavia, prevediamo un flusso di cassa operativo debole nel primo trimestre del 2021 a causa della bassa domanda durante la stagione invernale combinata con rimborsi accelerati. La nostra opinione continua ad essere che la fase di accelerazione del settore aereo durerà fino al 2022 prima che la domanda possa raggiungere livelli più normalizzati, con un ritorno ai livelli precedenti al COVID-19 pochi anni dopo.

Vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i colleghi di SAS per il loro spirito combattivo e la dedizione durante questo anno turbolento e so che tutti noi non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri viaggiatori a bordo”, conclude Rickard Gustafson, President and CEO di SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)