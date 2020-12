Airbus apre la strada al futuro di EGNOS

I consorzi guidati da Airbus hanno recentemente vinto una serie di contratti per plasmare il futuro di EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service. EGNOS potenzia i segnali Galileo e GPS per fornire una maggiore sicurezza dei servizi.

EGNOS V3, destinato a sostituire la versione attuale, è già in fase di sviluppo da parte di un consorzio di 20 aziende europee guidate da Airbus. Consentirà il ‘Category I’ automatic landing degli aeromobili – con la supervisione del flight crew – in condizioni meteorologiche in cui sarebbe altrimenti pericoloso o impossibile operare.

Per preparare l’EGNOS V3 Evolutions, l’European Space Agency (ESA) ha assegnato un nuovo study contract ad Airbus. L’attenzione si concentra sull’uso dell’augmentation service per operazioni rigorose come Category II approach e atterraggio in very low visibility conditions che vanno oltre gli attuali EGNOS V3 performance requirements.

In precedenza, Airbus ha condotto uno studio innovativo nell’ambito dell’ESA NAVISP Programme per valutare il potenziale delle sensor fusion techniques, per le applicazioni aeronautiche che richiedono performance requirements rigorosi che aiutano le operazioni in low visibility conditions. Lo studio valuta l’idoneità e i vantaggi di questo approccio riguardo l’aderenza ai Positioning Navigation & Timing (PNT) requirement, in particolare per la Satellite Navigation.

Inoltre Airbus, insieme ai partner europei, ha vinto una serie di contratti dalla European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA) e dall’ESA per estendere l’uso del servizio EGNOS per le operazioni ferroviarie sicure. I progetti risultanti sono:

CLUG (Certifiable Localization Unit with GNSS): il GNSS potrebbe rivelarsi un punto di svolta per la rete ferroviaria europea consentendo una significativa riduzione delle apparecchiature a terra e migliorando le localisation performance. Questo progetto sta eseguendo la mission analysis/needs identification e uno studio preliminare di fattibilità riguardo una on-board localisation unit.

GREET (GNSS for the Railway EnvironmEnT): l’ESA ha recentemente assegnato ad Airbus uno studio per lo sviluppo di una railway GNSS receiver chain per supportare il test e la convalida di concetti, algoritmi e tecniche di integrità per i ricevitori in railway environment.

EGNSS-R (European GNSS for Rail): i sistemi di segnalamento ferroviario vengono utilizzati per controllare in sicurezza il traffico al fine di prevenire le collisioni dei treni. Il progetto mira a definire un nuovo GNSS augmentation service per migliorare il segnalamento ferroviario, insieme a una roadmap di implementazione.

Con questi studi, Airbus sta guidando i futuri miglioramenti degli European Satellite Navigation Augmentation Programmes, per aumentare i vantaggi per tutti gli utenti in Europa e nel mondo.

EGNOS e le sue evoluzioni sono dirette dall’European Commission’s Directorate-General for Defence, Industry and Space (DG-DEFIS), delegate all’European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA) per la gestione e il loro utilizzo, e sono progettate e sviluppate sotto l’European Space Agency (ESA).

“Airbus ringrazia queste tre organizzazioni per avergli affidato la guida di queste EGNOS evolution activities”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus)