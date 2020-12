Star Alliance nominata World’s Leading Airline Alliance ai World Travel Awards

Star Alliance è stata nominata World’s Leading Airline Alliance ai World Travel Awards di quest’anno.

I premi annuali coprono più categorie e vengono assegnati sulla base di un sondaggio mondiale di qualified executives che lavorano nel settore dei viaggi e del turismo e di consumer travel buyer. I premi servono a riconoscere, premiare e celebrare l’eccellenza in tutti i settori dell’industria globale dei viaggi e del turismo.

In precedenza, la Star Alliance branded airport lounge presso il Los Angeles International Airport (LAX) è stata riconosciuta come “Best in North America” ai World Travel Awards. La lounge di LAX è una delle otto lounge di questo tipo a livello globale.

“Siamo grati per il continuo riconoscimento da parte dei travel and tourism executives e dall’organizzazione dei World Travel Awards”, ha affermato Jeffrey Goh, Chief Executive Officer of Star Alliance. “Lo faccio per conto delle centinaia di migliaia di dipendenti dedicati delle 26 compagnie aeree membri dell’Alleanza, che lavorano instancabilmente per fornire un’esperienza di viaggio senza precedenti. In un anno molto difficile in cui il nostro impegno collettivo si è rivolto a fornire la salute e la sicurezza dei passeggeri durante il volo, stiamo trovando modi per innovare ulteriormente attraverso nuove contactless travel initiatives, come il recente lancio di Star Alliance Biometrics negli aeroporti di Francoforte e Monaco (leggi anche qui)”.

Graham Cooke, Founder, World Travel Awards, afferma: “I nostri vincitori mondiali rappresentano il meglio dei viaggi e del turismo globali e vanno le mie congratulazioni a ciascuno di loro. Hanno tutti dimostrato una notevole capacità di recupero in un anno di sfide senza precedenti. Il World Travel Awards 2020 programme ha ricevuto un numero record di voti espressi dal pubblico. Ciò dimostra che l’appetito per i viaggi non è mai stato così forte. Con la speranza e il rimbalzo del turismo all’orizzonte, il nostro settore può guardare avanti verso un futuro radioso e luminoso”.

“La nostra incessante attenzione al miglioramento dell’esperienza del cliente è evidente dal continuo riconoscimento dell’Alleanza e delle sue compagnie aeree associate, 12 delle quali hanno ricevuto una combinazione di 20 premi individuali e regionali. Tutti noi stiamo lavorando insieme ad altri esperti del settore per uscire da questa crisi globale e ricollegare il mondo”, conclude Jeffrey Goh.

La selezione dei premi per le compagnie è elencata di seguito, l’elenco completo è disponibile sul sito Web dei World Travel Awards.

Air Canada: World’s Leading Airline – Premium Economy.

Air New Zealand: Oceania’s Leading Airline, Oceania’s Leading Airline Brand.

ANA: Asia’s Leading Airline Brand.

Brussels Airlines: Europe’s Leading Airport Lounge – THE LOFT by Brussels Airlines.

Copa Airlines: Mexico & Central America’s Leading Airline.

Ethiopian Airlines: Africa’s Leading Airline.

Lufthansa: World’s Leading Airline to Europe, Europe’s Leading Airline.

Singapore Airlines: World’s Leading Airline to Asia, Asia’s Leading Airline, Asia’s Leading Airline – First Class, Asia’s Leading Airline – Business Class.

SWISS: Europe’s Leading Airline – Swiss First.

THAI: Asia’s Leading Airline In-Flight Entertainment.

TAP Air Portugal: World’s Leading Airline to Africa, World’s Leading Airline to South America, Europe’s Leading Airline to Africa, Europe’s Leading Airline to South America.

Turkish Airlines: Europe’s Leading Airline – Economy Class.

(Ufficio Stampa Star Alliance)