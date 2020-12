Airbus guiderà i progetti Low Observability e New Generation Fighter del programma FCAS in Spagna

L’industria spagnola ha firmato l’initial framework contract della Future Combat Air System (FCAS) demonstrator phase, confermando Airbus come leader in Spagna per il New Generation Fighter (NGF) e prime contractor nel Low Observability domain dell’European defence programme.

Questo contratto, firmato con partner industriali francesi e tedeschi, completa l’onboarding della Spagna come nazione alla pari in tutte le FCAS activities. La firma chiude un processo di dieci mesi per l’onboarding della Spagna come terza nazione. Airbus, che si è dedicata nell’ultimo anno a sostenere questa integrazione della Spagna, accoglie con favore questo passo e assume un ruolo primario al centro della partecipazione della Spagna a FCAS, lavorando direttamente con i partner europei e l’industria in generale a sostegno del contributo del paese al programma.

Il contratto copre il lavoro iniziale sullo sviluppo dei programme demonstrators e sulla maturazione di tecnologie all’avanguardia, con l’ambizione di iniziare gli NGF demo flight tests nella seconda metà del 2026.

Alberto Gutiérrez, Presidente di Airbus Spain, ha dichiarato: “Questa firma si basa sul ruolo riconosciuto di Airbus come principale aerospace and defence prime contractor in Spagna e garantisce che possiamo supportare i migliori interessi della Spagna contribuendo con le nostre comprovate capacità di progettazione, industriali e tecniche, nonché con la nostra esperienza in sovereign European programmes”.

Il lancio della Demonstrator Phase sottolinea la fiducia politica e la determinazione delle nazioni partner di FCAS e dell’industria associata ad andare avanti e cooperare in modo equo ed equilibrato. Lo slancio crescente consente all’industria di impiegare le risorse necessarie e le migliori capacità per sviluppare questo decisivo progetto di difesa europeo.

FCAS fornirà la prossima generazione di air power e rappresenta il futuro dell’industria aerospaziale e della difesa spagnola. Airbus svolgerà un ruolo importante lavorando a stretto contatto e contribuendo allo sviluppo delle capacità industriali e tecnologiche della Spagna.

(Ufficio Stampa Airbus)