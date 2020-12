News Brevi – 09.12.2020

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP CON PRESSREADER PER L’ACCESSO A PUBBLICAZIONI DIGITALI – Etihad Airways sta conducendo un trial con PressReader, premium digital newspaper and magazine app, per offrire agli ospiti che volano con la compagnia aerea l’accesso alle pubblicazioni digitali, 30 ore prima del volo. I viaggiatori possono ora accedere ai contenuti di oltre 7.000 giornali e riviste, da 120 paesi, in oltre 60 lingue. Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Come parte del nostro impegno per ridurre la diffusione di COVID-19 abbiamo rimosso le superfici ad alto contatto, inclusi giornali e riviste stampate. Per incoraggiare un’esperienza contactless, questa nuova partnership offre ai nostri ospiti la scelta e la comodità di scaricare tutte le pubblicazioni digitali che desiderano, prima del volo, da leggere a casa, nelle nostre lounge, in aeroporto o durante il volo”. Per sfogliare il catalogo digitale e iniziare a cercare i titoli preferiti, gli ospiti devono scaricare l’app mobile Etihad Airways sul proprio dispositivo prima del volo o fare clic sul PressReader link fornito nell’e-mail di promemoria del check-in. Una volta che un numero è stato scaricato può essere conservato gratuitamente per la lettura ovunque e in qualsiasi momento. Una selezione curata di riviste e quotidiani popolari dal catalogo PressReader è disponibile anche sul sistema di intrattenimento in volo di Etihad.

NUOVE POSSIBILITA’ DI VIAGGIO PER I QANTAS FREQUENT FLYER – I frequent flyer Qantas possono ora guadagnare e utilizzare punti su premium train trips in tutta l’Australia. Da oggi, i membri possono utilizzare i punti per prenotare i posti Classic Rail Reward o guadagnare 1 punto per $1 speso per i viaggi Journey Beyond Rail Expeditions. Il Qantas Loyalty CEO, Olivia Wirth, afferma: “Il novanta per cento dei nostri membri desidera utilizzare i propri punti per viaggiare, quindi la possibilità di esplorare il paese in treno è un’alternativa entusiasmante per i frequent flyer e per il nostro programma. Che i membri riscattino punti su voli, prenotazioni di hotel, pacchetti vacanze o ora viaggi in treno, siamo sempre in evoluzione e innovazione per soddisfare le esigenze dei nostri 13 milioni di membri e aiutarli ad avvicinarli al loro prossimo viaggio”.

QATAR AIRWAYS: 145.000 QAR RACCOLTI PER LA QATAR CANCER SOCIETY – Il personale di Qatar Airways ha raccolto oltre 145.000 QAR per sostenere gli sforzi della Qatar Cancer Society (QCS) per aumentare la consapevolezza sul cancro al seno e fornire assistenza alle persone colpite dalla malattia. L’importo è stato raccolto attraverso una serie di iniziative di raccolta fondi “Think Pink” svolte durante la campagna del mese di sensibilizzazione della compagnia aerea a ottobre. L’assegno di donazione è stato consegnato durante una piccola cerimonia, tenutasi il 6 dicembre 2020 presso la sede di Qatar Airways, alla presenza dell’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, e del Presidente QCS, Khalid bin Jabr Al Thani. All’inizio di ottobre Qatar Airways, in collaborazione con QCS, ha unito le forze con Hamad International Airport (HIA), Qatar Aviation Services (QAS) e Qatar Duty Free (QDF) per ospitare un month-long breast cancer awareness programme per le sue migliaia di dipendenti in tutto il mondo. Le attività includevano webinar, screening mammografici gratuiti ed eventi di raccolta fondi. Durante il mese Qatar Airways ha anche coinvolto i suoi passeggeri e la comunità più ampia in attività “Think Pink”.

NUOVA SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA PER QATAR AIRWAYS – Qatar Airways annuncia un nuovo accordo di sponsorizzazione con il top Tunisian WTA tennis player Ons Jabeur. La partnership vedrà il logo Qatar Airways apparire sugli indumenti di Jabeur nei principali tornei di tennis nel 2021. Salam Al Shawa, Qatar Airways Senior Vice President Marketing and Corporate Communications, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Ons nel portafoglio delle migliori partnership sportive di Qatar Airways in qualità di Brand Ambassador. Ons è una sportiva di talento e laboriosa e non vediamo l’ora di sostenere il suo obiettivo di entrare nelle prime 30 giocatrici di tennis al mondo”. Qatar Airways ha stretti legami con la Tunisia, la nazione di Ons, avendo operato voli per la capitale Tunisi dal 2005. Mentre COVID-19 ha costretto la compagnia aerea a sospendere temporaneamente i servizi, Tunisi è stata una delle prime destinazioni africane in cui sono ripresi i voli, con il vettore che attualmente opera tre voli settimanali. Il portafoglio di sponsorizzazioni sportive globali di Qatar Airways include il Qatar Total Open Tennis Tournament e il Qatar ExxonMobil Tennis Open che si tengono ogni anno a Doha. La Qatar Airways football family comprende Paris Saint-Germain, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Al Sadd SC. Inoltre, Qatar Airways è Official Airline Partner of FIFA e della prossima FIFA World Cup Qatar 2022TM.

IBERIA: PARTNERSHIP CON BOB.IO – Bob.io, la start-up spagnola che guida il nuovo modo di volare post-covid e offre ai viaggiatori il check-in delle valigie da casa per andare in aeroporto senza bagagli, fa un passo avanti e integra il suo servizio con Iberia. Questo connubio nasce dall’impegno di entrambe le aziende di unire le forze e offrire un’esperienza più sicura e confortevole ai propri clienti, che ora potranno viaggiare senza valigie. La partnership di Iberia con Bob.io fa parte della sua strategia di innovazione e digitalizzazione per implementare un’esperienza di viaggio touchless o contactless. D’ora in poi, tutti i viaggiatori che hanno un volo operato da Iberia, in partenza dagli aeroporti di Madrid, Barcelona – El Prat (BCN), Gran Canaria (LPA), La Coruña (LCG) e Bilbao (BIO), potranno prenotare il servizio Bob.io durante il processo di check-in su iberia.com. Questa funzionalità consente ai passeggeri di godere di un servizio di ritiro bagagli e check-in e, quindi, di recarsi direttamente al gate di imbarco, senza peso e senza attendere al banco check-in, il che aumenta anche la loro sicurezza al passaggio l’aeroporto. Nel prossimo futuro, Bob.io prevede di aumentare la propria presenza in Spagna e di operare in più destinazioni della penisola iberica.

ICAO SOLLECITA AGILITA’ E PARTNERSHIP PER ACCELERARE L’INNOVAZIONE – Intervenendo all’ICAO Global Symposium on the Implementation of Innovation in Aviation, i leader ICAO hanno sottolineato l’elevato affidamento del settore sull’innovazione per affrontare la ripresa della pandemia e la sostenibilità futura. “Con ogni nuovo decennio arrivano nuove opportunità di innovazione e prevedo che i prossimi dieci anni saranno tra i più entusiasmanti e stimolanti che il nostro settore abbia mai affrontato”, ha commentato Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President. Fang Liu, ICAO Secretary General, ha sottolineato la misura in cui l’innovazione avrà un impatto sulle misure di controllo della sicurezza e della salute per i governi e i viaggiatori aerei, per consentire un pieno recupero dalla pandemia COVID-19 e per facilitare la capacità del settore di resistere a una futura pandemia: “Poiché stiamo riconoscendo che la nostra rete globale dovrà affrontare le aspettative di essere più resiliente alle future minacce pandemiche e di essere più sostenibile in termini di emissioni una volta che COVID-19 sarà alle nostre spalle, l’innovazione sarà cruciale per ricostruire meglio l’aviazione nei mesi e negli anni a venire”. L’ambiente di crisi COVID-19 sta già accelerando gli sviluppi riguardanti lo screening dei passeggeri senza contatto e la digitalizzazione della supply chain e ha portato le compagnie aeree a mettere fuori servizio jet più vecchi a favore di modelli più nuovi con emissioni significativamente ridotte. “Dobbiamo consentire un ambizioso percorso di decarbonizzazione per questo settore e sono incoraggiato dalla partecipazione e dagli impegni che sono stati recentemente raggiunti a due eventi ICAO che hanno tenuto conto delle nuove tecnologie verdi e di altre innovazioni”, ha osservato il presidente Sciacchitano. Per quanto riguarda l’ambiente molto dinamico dell’innovazione che guida lo sviluppo di droni e altri nuovi tipi di aeromobili e operazioni oggi, il Segretario generale Liu ha sottolineato che l’ICAO rimane in prima linea nell’affrontare la pressante e fondamentale esigenza globale di standard per i sistemi aerei senza pilota (UAS), oltre a soluzioni allineate per la gestione del traffico senza pilota nelle aree urbane e l’integrazione sicura di operazioni suborbitali e stratosferiche.

DELTA ESTENDE LA FLESSIBILITA’ PER I CLIENTI – Poiché i clienti considerano i viaggi nel 2021 e oltre, possono aspettarsi una maggiore scelta e controllo sulla gestione dei loro piani poiché Delta sta espandendo la sua promessa di flessibilità al primo posto per il cliente. “Nessun anno ha dimostrato meglio il valore della flessibilità di questo”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Il nostro approccio è sempre stato quello di mettere le persone al primo posto, motivo per cui stiamo estendendo la nostra attuale rinuncia alla commissione di modifica e apportando modifiche durature alle nostre pratiche, in modo che i clienti abbiano la fiducia e la sicurezza di cui hanno bisogno molto tempo dopo la fine della pandemia”. Delta sta estendendo le deroghe tra le più flessibili di qualsiasi compagnia aerea, con la rinuncia alle commissioni di modifica per tutti gli U.S. domestic and international tickets acquistati fino al 30 marzo 2021, rendendo più facile per i clienti prenotare le vacanze primaverili o estive del prossimo anno con la certezza di poter modificare i loro piani in qualsiasi momento, indipendentemente dal tipo di biglietto che hanno prenotato o dove stanno volando. L’impegno di Delta a fornire ai clienti la massima tranquillità integra l’impegno esistente a dare maggiore rassicurazione bloccando i posti centrali e limitando la capacità a bordo su tutti i voli fino al 30 marzo. Nessuna commissione di modifica sui biglietti Delta per i viaggi in partenza dal Nord America verso qualsiasi parte del mondo (compresi i voli operati da joint venture e partner in code-share), escluse le tariffe Basic Economy. Ciò segue il precedente annuncio di Delta dell’eliminazione delle tariffe di modifica per i viaggi all’interno di Stati Uniti, Porto Rico e Isole Vergini americane, escluse le tariffe Basic Economy.

QATAR DUTY FREE ANNUNCIA L’APERTURA DELLA LORO PIANA AIRPORT BOUTIQUE – Qatar Duty Free (QDF) annuncia l’apertura della prima Loro Piana airport boutique in Medio Oriente, presso l’Hamad International Airport (HIA). L’inaugurazione ufficiale della boutique di Loro Piana è stata celebrata con il taglio del nastro. All’evento hanno partecipato ospiti VIP: il Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker, l’Hamad International Airport Chief Operating Officer, Engr. Badr Al Meer, il Qatar Duty Free Vice President Operations, Thabet Musleh. Ospiti d’onore l’Ambasciatore d’Italia nello Stato del Qatar, Alessandro Prunas, e il Primo Segretario dell’Ambasciata Italiana, Filippo Perzolla. I passeggeri che viaggiano attraverso HIA possono visitare la boutique Loro Piana per scoprire i prodotti della casa italiana. Loro Piana si trova nel cuore di HIA, nel “viale” dei marchi di lusso dell’aeroporto che ospita anche Burberry, Hermes, Tiffany & Co, Gucci, Bulgari e Hublot. Loro Piana è comodamente accessibile a tutti i passeggeri nel duty free Plaza South verso i gate delle partenze.

ETIHAD AIRWAYS TRASPORTA LA FORMULA 1 “BIOSPHERE” AD ABU DHABI – Etihad Airways, official partner of the Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, ha operato dieci voli per trasportare la protected Formula 1 ‘biosphere’ da Manama, Bahrain ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. La direzione, i team, i piloti e il personale della Formula 1 sono arrivati all’Abu Dhabi International Airport il 7 dicembre e sono stati trasferiti sul circuito di Yas Marina. La compagnia aerea ha operato una flotta di Boeing 787 Dreamliner, Airbus A320 e A321 per la missione, con gli attuali campioni del team Mercedes che volano sull’esclusivo Boeing 787 Dreamliner di Etihad con una livrea a tema Formula 1. La livrea speciale è stata lanciata nel 2018. Inoltre, Etihad Cargo ha operato cinque voli cargo trasportando Formula 1 kit nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. La Formula 1 protected ‘biosphere’ garantisce la sicurezza e il benessere e il ruolo di Etihad in questa operazione è stato meticolosamente pianificato. Etihad ha trasportato più di 1.200 ospiti per spostare la Formula 1 dal Bahrain al circuito Yas Marina di Abu Dhabi. Gli ospiti a bordo sono stati seguiti dagli Wellness Ambassador, disponibili su ogni volo Etihad, per garantire i più elevati standard di sicurezza e benessere.

AMERICAN AIRLINES NOMINA IL NUOVO VICE PRESIDENT OF GLOBAL GOVERNMENT AFFAIRS – American Airlines ha annunciato oggi la promozione di Stephen Neuman a Vice President of Global Government Affairs. Neuman sta tornando in American dopo un breve congedo, durante il quale ha gestito la Midwest region of the Biden for President campaign. Neuman riprenderà le sue responsabilità e assumerà il timone degli sforzi per state and local government affairs della compagnia aerea, un ruolo precedentemente ricoperto da Chuck Allen, che va in pensione dopo 47 anni con la compagnia. In questa veste, Neuman sarà responsabile della supervisione del team incaricato di sostenere le priorità di politica pubblica della compagnia negli stati di tutto il paese.