Austrian Airlines annuncia cambiamenti nel suo Executive Board

Andreas Otto, attualmente Chief Commercial Officer e Chief Financial Officer di Austrian Airlines, ha deciso di lasciare la compagnia su sua richiesta a partire dal 31 dicembre 2020 per affrontare nuove sfide. Ha trascorso più di 20 anni in Executive Board positions all’interno di Lufthansa Group e si colloca tra i top manager più esperti del Gruppo. È stato membro dell’Executive Board di Austrian Airlines negli ultimi sei anni.

Nella sua posizione di CCO e più recentemente anche di CFO, Andreas Otto ha fortemente influenzato la trasformazione di Austrian Airlines e ha guidato il riallineamento della compagnia. Dalla primavera del 2020 Andreas Otto ha assunto la guida nell’aiutare la compagnia aerea a superare la crisi coronavirus e plasmare il pacchetto di finanziamenti e aiuti per la compagnia di bandiera austriaca.

“Mi rammarico molto per il fatto che stiamo perdendo Andreas Otto, un esperto del settore con esperienza e un dirigente molto stimato che ha contribuito in modo decisivo a plasmare Lufthansa Group per molti anni”, afferma Christina Foerster, Chairwoman of the Supervisory Board of Austrian Airlines. “Vorrei ringraziare Andreas Otto per il suo lavoro di lunga data e di successo e gli auguro tutto il meglio per il futuro”.

Michael Trestl, nato in Austria, è stato nominato per entrare a far parte dell’Executive Board di Austrian Airlines a partire dal 1° gennaio 2021 e assumere la carica di Chief Commercial Officer. Il Supervisory Board of Austrian Airlines deve ancora approvare la nomina di Trestl come proposto dal Lufthansa Executive Board. Attualmente Michael Trestl è Head of Network Management presso SWISS. Ha maturato più di dieci anni di esperienza manageriale presso SWISS e presso il vettore Edelweiss ed è un esperto nei settori della strategia e della gestione delle compagnie aeree commerciali. Dall’inizio della pandemia coronavirus, è stato anche Program Lead RESTART Commercial of the Lufthansa Group. Michael Trestl ha anche un dottorato in scienze gestionali. Ha una figlia insieme al suo partner di lunga data.

Anche Jens Ritter, Chief Operating Officer di Austrian Airlines, lascerà la compagnia alla fine di marzo 2021. Assumerà il ruolo di nuovo Chief Operating Officer e Membro dell’Executive Board di Eurowings in Germania (leggi anche qui). Ritter ha trascorso cinque anni come parte dell’Austrian Airlines management team, prima come Accountable Manager e come COO dall’inizio del 2020.

“Ringrazio Jens Ritter per i cinque anni di servizio in Austrian Airlines, sui quali ha definitivamente lasciato la sua impronta grazie al suo instancabile impegno e agli elevati standard qualitativi. Vorrei augurargli ogni successo nel suo futuro professionale”, afferma Christina Foerster, Chairwoman of the Austrian Airlines Supervisory Board.

A partire dal 1 aprile 2021, subordinatamente all’approvazione del Supervisory Board of Austrian Airlines, Jens Ritter sarà sostituito da Francesco Sciortino, un manager esperto dei ranghi di Lufthansa Group. Attualmente è Managing Director and Accountable Manager at Germanwings, lavorando in diverse posizioni dirigenziali all’interno di Lufthansa Group negli ultimi 19 anni.

In futuro, Sciortino servirà come Chief Operating Officer e membro dell’Executive Board di Austrian Airlines, con responsabilità per le operazioni della compagnia aerea nazionale austriaca.

Francesco Sciortino (47) ha concluso la sua formazione da pilota nella scuola di pilotaggio Lufthansa. Ha iniziato la sua carriera nell’aviazione nel 1997 come copilota A320 per Austrian Airlines. Parallelamente al suo lavoro di pilota, ha iniziato come consulente esperto di flotta per Lufthansa prima di assumersi la responsabilità dei baggage processes della compagnia aerea tedesca e dirigere la neonata Irregularity Management. Francesco Sciortino ha acquisito esperienza come Head of Ground Operations presso Lufthansa Italia nel periodo 2010-2011 prima di essere nominato Project Manager per l’integrazione di aeromobili Airbus A330 presso Sunexpress Germany nel 2015 e successivamente Accountable Manager.

È entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Germanwings nel 2017 come Managing Director e Accountable Manager. Sciortino ha una trainer license come Airbus A320/A330 captain.

La posizione vacante di Chief Financial Officer non sarà ricoperta e sarà assunta da Alexis von Hoensbroech a partire dal 1° gennaio 2021, oltre al suo ruolo di CEO. Di conseguenza, il futuro Executive Board of Austrian Airlines sarà composto da Alexis von Hoensbroech come CEO e CFO, insieme al CCO Michael Trestl e al COO Francesco Sciortino.

“Sono lieto che possiamo proporre due top manager esperti, Michael Trestl e Francesco Sciortino, nell’Executive Board di Austrian Airlines. Grazie al loro vasto know-how, saranno in grado di guidare Austrian Airlines fuori dalla crisi e portare avanti lo sviluppo della compagnia aerea con passione, motivazione e slancio creativo. Sono certa che il team guiderà con successo la compagnia attraverso la pandemia e che Austrian Airlines ne uscirà ancora più forte da questo momento”, conclude Christina Foerster.

“Vorrei ringraziare Andreas Otto e Jens Ritter. Sulla base del loro straordinario impegno, coraggio e prudenza, negli ultimi anni hanno sviluppato e rafforzato Austrian Airlines e recentemente hanno guidato la compagnia aerea attraverso la crisi coronavirus”, aggiunge Alexis von Hoensbroech. “Allo stesso tempo, non vedo l’ora di lavorare insieme a Michael Trestl e Francesco Sciortino. Entrambi entreranno a far parte della nostra compagnia in un periodo di tempo molto dinamico. Sono convinto che supereremo le sfide della pandemia con la loro esperienza e rimetteremo Austrian Airlines sulla strada del successo”.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)