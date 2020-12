Jens Ritter diventa Chief Operating Officer di Eurowings

Jens Ritter, attualmente Chief Operating Officer (COO) e parte dell’extended Management Board of Austrian Airlines, entrerà a far parte del management di Eurowings come Chief Operating Officer il 1° aprile 2021. Succede a Michael Knitter, che lascerà la compagnia aerea tedesca alla fine di marzo su sua richiesta. Insieme a Jens Bischof, CEO and Spokesman of the Management Board, e Frank Bauer, Head of Finance, Human Resources and IT, Jens Ritter formerà d’ora in poi un Eurowings Management Board composto da tre membri.

“Siamo profondamente in debito con Michael Knitter”, ha affermato Christina Foerster, Chairwoman of the Eurowings Supervisory Board. “Da più di cinque anni Michael Knitter è sinonimo di eccellenza, continuità e coerenza in tempi di grandi cambiamenti in Eurowings. Knitter ha istituito l’organizzazione delle operazioni di volo negli ultimi anni in modo tale che Eurowings sia ora regolarmente una delle più compagnie aeree puntuali in Europa”.

Jens Ritter (47) ha già una preziosa esperienza come COO della controllata di Lufthansa Austrian Airlines. Christina Foerster: “Sono convinta che Jens Ritter sia il successore giusto per arricchire le operazioni di Eurowings con le proprie idee e svilupparle ulteriormente in un ambiente altamente dinamico”.

Jens Ritter (47) ha iniziato la sua carriera di volo nel 2000 con Lufthansa dopo aver studiato aerospace a Monaco e dopo essersi formato come pilota di Airbus A320 presso la Bremen Commercial Aviation School. Nel 2008 è passato all’Airbus A330/340 come pilota di lungo raggio e nel 2014 si è formato presso Germanwings per diventare capitano dell’Airbus A320. Jens Ritter ha assunto la sua prima posizione dirigenziale nel 2005 come team leader per il progetto “A380 Onboard IT”. Successivamente ha ricoperto varie posizioni dirigenziali ed è stato co-responsabile dell’introduzione del paperless cockpit presso Lufthansa. Dal 2011 Ritter ha lavorato nella Flight Operations and Fuel Efficiency area presso Lufthansa. Nel 2014 è diventato Head of Operations Efficiency and Strategy presso Lufthansa Passage. Allo stesso tempo, è stato anche responsabile del progetto di Lufthansa Group per standardizzare i processi delle operazioni di volo a livello di Gruppo.

Da febbraio 2016 Jens Ritter è Accountable Manager for the operational business of Austrian Airlines, responsible for Flight Operations, Safety and Security, Planning and Control, Training, Technology and Ground Operations. In qualità di Chief Operating Officer (COO), dal febbraio 2020 fa parte dell’extended Management Board di Austrian Airlines. Dal 2018 Ritter è anche responsabile della digitalizzazione delle operazioni di volo dell’intero Lufthansa Group in qualità di Process Owner. Jens Ritter è sposato e padre di tre figli.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)