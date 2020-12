British Airways: nuovi voli verso l’Europa da Southampton

British Airways sta lanciando un programma estivo che collega direttamente la costa meridionale dell’Inghilterra con famose destinazioni di vacanza in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia e Germania.

In base a un nuovo accordo con Southampton Airport, la compagnia aerea opererà fino a 17 voli ogni fine settimana verso 11 località tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2021. L’accordo stagionale si affiancherà ai servizi esistenti da London City Airport e migliorerà il British Airways UK regional network.

Tom Stoddart, Managing Director of BA CityFlyer, che opererà i nuovi servizi, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’estensione dei nostri servizi all’aeroporto di Southampton la prossima estate. Questa è un’opportunità entusiasmante per British Airways. La posizione ideale dell’aeroporto e le eccellenti strutture offerte andranno a vantaggio dei nostri clienti lungo la costa meridionale che intendono prendere nuovamente il volo e prenotare una meritata vacanza”.

Steve Szalay, Operations Director at Southampton Airport, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi di British Airways è una notizia fantastica per l’aeroporto di Southampton e per la regione, durante quello che è stato il più difficile degli anni. È bello vedere BA tornare in aeroporto ancora una volta e la gamma di eccellenti destinazioni offerte sarà sicuramente un gradito regalo di Natale anticipato per i passeggeri che desiderano pianificare una vacanza europea la prossima estate”.

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2021, BA CityFlyer volerà da Southampton a: AGP (Malaga), FLR (Firenze), FAO (Faro), JMK (Mykonos), IBZ (Ibiza), PMI (Palma de Mallorca), EGC (Bergerac Dordogne Périgord), LIG (Limoges – Bellegarde), NCE (Nice Côte d’Azur), EDI (Edimburgo), BER (Berlino).

I servizi aggiuntivi saranno operati utilizzando la flotta esistente di aeromobili Embraer 190 di BA CityFlyer.

(Ufficio Stampa British Airways)